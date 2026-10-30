В 2027 году в регионе продолжат поддержку МСП, инноваций и инвестиционных проектов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Молодой специалист Дарья Бурова трудоустроилась в подразделение Красноярской центральной районной больницы в деревне Висловка.
«Земский фельдшер»: в подразделении Красноярской ЦРБ работает молодой фельдшер
 31 октября в крытом футбольном манеже «Самара Арена» Олег Романцев и Ринат Дасаев станут участниками фестиваля «Чемпионат победителей.»
В Самаре состоится этап всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей»
Делегаты Самарской области, среди которых представители партпроектов и Самарского реготделения «Единой России», принимают участие в VIII Деловом межрегиональном форуме БРИКС, который проходит в Санкт-Петербурге при поддержке МИД России.
В Санкт-Петербурге на Деловом форуме БРИКС обсудили поддержку предпринимателей и точки роста регионов
Мужчины  выполняли ликвидацию последствий удара ВСУ.
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели двух мужчин после удара ВСУ
Общественный совет федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» в Самарской области прошёл в необычной локации — в актовом зале Иверской гимназии на территории Самарского женского Иверского монастыря.
В стенах монастыря — о главном: «Женское движение» провело выездное заседание в Иверской обители
В Самарской области прошёл региональный этап Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов «Пилоты будущего».
Прошёл региональный этап Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов «Пилоты будущего»
Региональный центр «Мой бизнес» Самарской области и компания «Новаторикс» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной поддержки предпринимателей и развития ИИ-консультанта для бизнеса.
Центр «Мой бизнес» Самарской области и компания «Новаторикс» подписали соглашение о сотрудничестве
3 ноября  в14.00-15.00 Квест для детей по особняку Клодта «Загадки архитектора» 8+
Детская картинная галерея: программа «Ночь искусств» - 2026
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.68
-0.19
EUR 89.82
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В гТольятти открылась молодежная карьерная точка Кадрового центра «Работа России»
В ТЦ МЕГА Самары прошел шахматный турнир, который собрал 188 участников
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В 2027 году в регионе продолжат поддержку МСП, инноваций и инвестиционных проектов

201
Параметры бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов представили в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области в ходе публичных слушаний проекта документа.

В Самарской области сохраняются приоритеты поддержки предпринимательства, инновационного развития и привлечения инвестиций. Параметры бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов представили в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области в ходе публичных слушаний проекта документа.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что ключевым ориентиром для регионального правительства является повышение эффективности каждого бюджетного рубля, вкладываемого в экономику региона. Это предполагает создание благоприятных условий для социально-экономического роста, активную поддержку предпринимательства и привлечение инвестиций.

«Предпринимательство – это двигатель экономики региона, и мы благодарим тех, кто своим трудом, инициативой и ответственностью создает рабочие места, насыщает рынок качественными товарами и услугами. Поддержка бизнеса – наш приоритет», – подчеркнул заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Министерство продолжит активную поддержку малого и среднего предпринимательства. Ключевые направления – субсидирование деятельности центров «Мой бизнес», поддержка креативных индустрий и предоставление грантов предпринимателям, включая участников СВО и представителей креативных индустрий.

Средства бюджета будут направлены на развитие инновационной деятельности, в том числе на развитие технопарка «Жигулевская долина», поддержку инновационных проектов совместно с индустриальными партнерами, включая АО «АВТОВАЗ». За январь–сентябрь 2026 года инноваторы региона привлекли 263,1 млн рублей на реализацию своих проектов из федеральных институтов развития.

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области продолжит работать с потенциальными и действующими инвесторами по принципу «одного окна». В 2025 году объем инвестиций в основной капитал по сопровождаемым проектам составил более 9,76 млрд рублей.

Предусмотрены и средства на поддержку экспортной деятельности. Региональный Центр поддержки экспорта продолжит оказывать услуги предпринимателям по поиску иностранных покупателей, сертификации, организации бизнес-миссий и продвижению продукции на международные рынки.

Значительные средства заложены на создание и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры преференциальных площадок. Так, работы в логистическом парке «Преображенка» в 2027 году позволят обеспечить участками для строительства объектов 6 действующих инвесторов с общим объемом заявленных инвестиций более 21,1 млрд рублей и созданием почти 5 тыс. рабочих мест. Также планируется создание инженерных сетей для масштабного проекта резидента ОЭЗ «Тольятти».

Предусмотренный объем финансирования направлен на решение первоочередных задач. Вопросы о выделении дополнительных средств будут рассматриваться в ходе исполнения областного бюджета в 2027 году.

Мероприятия по поддержке бизнеса и повышения инвестиционной активности реализуются в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
 31 октября в крытом футбольном манеже «Самара Арена» Олег Романцев и Ринат Дасаев станут участниками фестиваля «Чемпионат победителей.»
30 октября 2026, 17:57
В Самаре состоится этап всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат победителей»
 31 октября в крытом футбольном манеже «Самара Арена» Олег Романцев и Ринат Дасаев станут участниками фестиваля «Чемпионат победителей.»   Спорт
89
Делегаты Самарской области, среди которых представители партпроектов и Самарского реготделения «Единой России», принимают участие в VIII Деловом межрегиональном форуме БРИКС, который проходит в Санкт-Петербурге при поддержке МИД России.
30 октября 2026, 17:41
В Санкт-Петербурге на Деловом форуме БРИКС обсудили поддержку предпринимателей и точки роста регионов
Делегаты Самарской области, среди которых представители партпроектов и Самарского реготделения «Единой России», принимают участие в VIII Деловом... Политика
114
Общественный совет федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» в Самарской области прошёл в необычной локации — в актовом зале Иверской гимназии на территории Самарского женского Иверского монастыря.
30 октября 2026, 17:15
В стенах монастыря — о главном: «Женское движение» провело выездное заседание в Иверской обители
Общественный совет федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» в Самарской области прошёл в необычной локации — в актовом зале... Политика
160
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Мужчины  выполняли ликвидацию последствий удара ВСУ.
30 октября 2026  17:29
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели двух мужчин после удара ВСУ
113
В регионе 30 октября с 5:00 до 10:10 действовала беспилотная опасность. 
30 октября 2026  11:35
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области после атаке БПЛА 30 октября
561
Вячеслав Федорищев представил Алексею Дюмину состояние промышленного комплекса Самарской области. Наш регион – в числе индустриальных лидеров страны.
27 октября 2026  21:11
Вячеслав Федорищев и Секретарь Госсовета Алексей Дюмин провели рабочую встречу
887
Заседание провел Председатель Правительства России Михаил Владимирович Мишустин.  
27 октября 2026  20:40
Вячеслав Федорищев принял участие в стратегической сессии по реализации нацпроектов технологического лидерства
870
С 24 октября временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района города Самары назначен Владимир Чванов.
26 октября 2026  15:39
Временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района Самары назначен Владимир Чванов
1111
Весь список