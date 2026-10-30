В 2027 году в регионе продолжат поддержку МСП, инноваций и инвестиционных проектов

В Самарской области сохраняются приоритеты поддержки предпринимательства, инновационного развития и привлечения инвестиций. Параметры бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов представили в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области в ходе публичных слушаний проекта документа.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что ключевым ориентиром для регионального правительства является повышение эффективности каждого бюджетного рубля, вкладываемого в экономику региона. Это предполагает создание благоприятных условий для социально-экономического роста, активную поддержку предпринимательства и привлечение инвестиций.

«Предпринимательство – это двигатель экономики региона, и мы благодарим тех, кто своим трудом, инициативой и ответственностью создает рабочие места, насыщает рынок качественными товарами и услугами. Поддержка бизнеса – наш приоритет», – подчеркнул заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Министерство продолжит активную поддержку малого и среднего предпринимательства. Ключевые направления – субсидирование деятельности центров «Мой бизнес», поддержка креативных индустрий и предоставление грантов предпринимателям, включая участников СВО и представителей креативных индустрий.

Средства бюджета будут направлены на развитие инновационной деятельности, в том числе на развитие технопарка «Жигулевская долина», поддержку инновационных проектов совместно с индустриальными партнерами, включая АО «АВТОВАЗ». За январь–сентябрь 2026 года инноваторы региона привлекли 263,1 млн рублей на реализацию своих проектов из федеральных институтов развития.

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области продолжит работать с потенциальными и действующими инвесторами по принципу «одного окна». В 2025 году объем инвестиций в основной капитал по сопровождаемым проектам составил более 9,76 млрд рублей.

Предусмотрены и средства на поддержку экспортной деятельности. Региональный Центр поддержки экспорта продолжит оказывать услуги предпринимателям по поиску иностранных покупателей, сертификации, организации бизнес-миссий и продвижению продукции на международные рынки.

Значительные средства заложены на создание и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры преференциальных площадок. Так, работы в логистическом парке «Преображенка» в 2027 году позволят обеспечить участками для строительства объектов 6 действующих инвесторов с общим объемом заявленных инвестиций более 21,1 млрд рублей и созданием почти 5 тыс. рабочих мест. Также планируется создание инженерных сетей для масштабного проекта резидента ОЭЗ «Тольятти».

Предусмотренный объем финансирования направлен на решение первоочередных задач. Вопросы о выделении дополнительных средств будут рассматриваться в ходе исполнения областного бюджета в 2027 году.

Мероприятия по поддержке бизнеса и повышения инвестиционной активности реализуются в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области