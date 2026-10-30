В Самаре с 31 октября ограничат движение по 22 Партсъезда

В Самаре с 09:00 31 октября до 20:00 3 ноября ограничат движение по 22 Партсъезда.

Специалисты будут проводить аварийно-восстановительные работы на водоводе, сообщили в городской администрации. Проезжую часть частично перекроют по направлению от Свободы в сторону Победы – от перекрестка до перекрестка.

На время ремонта изменят схему движения автобусов №9, 30 и 213: в сторону Победы они поедут по Свободы, Первому Безымянному переулку и Победы, далее – по своим маршрутам.

Фото: администрация Самары