По мостам через Кондурчу и Старицу у Кошек открыли проезд

В Кошкинском районе Самарской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» завершён ремонт трассы «Сергиевск — Челно-Вершины» — Кошки и шести мостов в её составе.

На время ремонта движение по мостам через Старицу и Кондурчу было закрыто для всех видов транспорта, объезд организовывали по существующей дороге — Обходной села Кошки. Сейчас рабочее движение открыто, по остальным проезд идёт без ограничений. В ходе ремонта на них уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия, отремонтировали опоры и пролётные строения, восстановили регуляционные сооружения и подходы.

Параллельно на самой трассе завершили укладку верхнего слоя асфальтобетона, установили дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком. Контракт на ремонт дороги и мостов заключён на два года. Трасса имеет ключевое значение для транспортной доступности социальных учреждений жителей Кошкинского и Сергиевского районов, а также входит в маршрут движения в сторону Татарстана через город Нурлат.

На остальных четырёх мостах в составе трассы — через Быковку, Иржу, Липовку и Королевку — работы ведут без полного перекрытия движения. Общая готовность всех шести искусственных сооружений превысила 95%: осталось нанести разметку и завершить отделочные работы.

Фото: минтранс СО