В регионе работодателям назначены крупные штрафы за нарушения миграционного законодательства: 

По итогам профилактических мероприятий сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области инициировали внеплановые документарные проверки в отношении трёх недобросовестных юридических лиц, незаконно привлекших к трудовой деятельности иностранных граждан.

Установлено, что два работодателя привлекли трёх иностранных граждан в качестве разнорабочих для ремонта зданий без патентов на работу. В отношении данных организаций составлены протоколы по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 750 тысяч рублей.

Ещё один предприниматель привлёк трёх иностранных граждан на должности кладовщиков и комплектовщиков в складских помещениях не уведомив Управление по вопросам миграции областного главка МВД о заключении трудового договора с ними.

В том случае составлены протоколы по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ, предусматривающей более строгую ответственность. Сумма наложенных штрафов составила 1 миллион 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что профилактические мероприятия на территории Самарской области проводятся на постоянной основе. Обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области