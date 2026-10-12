Команда областного управления МЧС России выиграла серебро на соревнованиях по мини-футболу

В Самарской области прошел чемпионат регионального отделения общества «Динамо» по мини-футболу среди коллективов физической культуры силовых ведомств.
Турнир собрал сильнейшие команды правоохранительных органов и органов безопасности, продемонстрировавшие высокий уровень физической подготовки, волю к победе и командный дух.
По итогам напряженной борьбы места на пьедестале почета распределились следующим образом:
1-место (КФК-1) ГУ МВД России
2-место (КФК-2) ГУ МЧС России
3-место (КФК-5) УФСИН России
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области