Школьники региона – в числе победителей и призеров XVII Международного конкурса «Учёные будущего»

Конкурс «Учёные будущего» прошёл в Москве в рамках фестиваля «Наука 0+».

Воспитанники Кванториума «Жигулёвская долина» Даниил Митяков и Никита Остриков представили свою разработку – робота-уборщика лестничных клеток «Лестник» – в секции «Техника и инженерные науки».

По итогам состязаний из более чем 300 проектов в финал прошли 28. Среди них – разработка наших ребят!

Кванторианцы получили награды:

1 место по оценке молодёжного жюри;

2 место по решению научного жюри.

Наставник ребят Валерий Новиков.

Фото: министерство образования Самарской области