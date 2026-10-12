Школьники региона – в числе победителей и призеров XVII Международного конкурса «Учёные будущего»

Конкурс «Учёные будущего» прошёл в Москве в рамках фестиваля «Наука 0+».
Воспитанники Кванториума «Жигулёвская долина» Даниил Митяков и Никита Остриков представили свою разработку – робота-уборщика лестничных клеток «Лестник» – в секции «Техника и инженерные науки».
По итогам состязаний из более чем 300 проектов в финал прошли 28. Среди них – разработка наших ребят!
Кванторианцы получили награды:
1 место по оценке молодёжного жюри;
2 место по решению научного жюри.
Наставник ребят Валерий Новиков.
Фото: министерство образования Самарской области