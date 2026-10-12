Делегация региона приняла активное участие в деловой программе  Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026»

Делегация Самарской области во главе с заместителем председателя правительства Самарской области — министром сельского хозяйства и продовольствия Алексеем Петровичем Поповым приняла активное участие в деловой программе XXVIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», прошедшей в Москве.

В рамках деловой программы представители региона выступили на профильных секциях и панельных дискуссиях, посвящённых ключевым направлениям развития отечественного АПК: государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, цифровизации отрасли, развитию аграрного туризма и укреплению продовольственной безопасности страны.

Отдельного внимания заслужило участие наших прекрасных женщин — тружениц села в финале всероссийского конкурса «Женщины в АПК», которые продемонстрировали высокий профессионализм, преданность своему делу и весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса региона.

По итогам выставки проекты самарского АПК получили четыре награды Министерства сельского хозяйства Российской Федерации — три золотые и одну серебряную медаль:

Золотая медаль — Комитету ветеринарии Самарской области за заслуги специалистов государственной ветеринарной службы региона и уникальные экспонаты музея ветеринарии;

Золотая медаль — Гостехнадзору Самарской области за разработку системы оплаты труда, ориентированной на результат;

Золотая медаль — Администрации муниципального района Приволжский за активное участие в реализации мероприятий государственной поддержки субъектов МСП;

Серебряная медаль — главе КФХ Марии Андреевне Красненко в номинации «Фермерская еда: гастротрадиции на объекте агротуризма».

«Каждый проект, отмеченный в этом году, отражает системную работу Правительства Самарской области по поддержке агропромышленного комплекса региона. Поздравляю всех награждённых и финалистов конкурсов. Благодарю участников за достойное представление региона», — отметил Алексей Петрович Попов.

Минсельхозпрод Самарской области