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В Самаре определили сильнейших в «Шахматной партии Единства»

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В региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» состоялся шахматный турнир, приуроченный ко Дню народного единства.

В региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» состоялся шахматный турнир, приуроченный ко Дню народного единства.

Акция «Шахматная партия Единства» проходит в рамках Года единства народов России и объединяет за доской детей, молодёжь, взрослых, участников и ветеранов СВО, членов их семей, а также представителей национально-культурных объединений.

Турнир в Самаре стал частью всероссийской инициативы, которую партия проводит совместно с Шахматными клубами Сергея Карякина на своих площадках в регионах. Цель акции — укрепить гражданское и межнациональное единство, поддержать патриотическое воспитание молодёжи, познакомить участников с историей и культурой народов России и показать, что шахматы — это доступный формат живого общения для людей разных возрастов и профессий.

Соревнования прошли в очном формате в дисциплине «быстрые шахматы» и объединили участников самых разных возрастов. По итогам турнира определили самарских победителей: первое место занял Олег Меньков, второе — Злата Будатова, третье — Александр Беленький. Все они были награждены грамотами и памятными призами от организаторов.

Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Ирина Петшик отметила, что партия и дальше будет создавать такие площадки, где люди разных поколений и взглядов могут встретиться, поговорить и почувствовать себя частью большой и единой страны.

 «Шахматная партия Единства» — это хороший повод поговорить о том, что нас объединяет. За доской неважно, кто ты по национальности или сколько тебе лет — важно, как ты играешь и уважаешь соперника. В этом и есть простой смысл единства: не на словах, а в живом общении и общем деле. Год единства народов России — это про общее, а не про разное: про наши ценности, культуру, историю, уважение к семье и готовность помогать друг другу. И шахматы здесь точный образ — чтобы выиграть, нужно видеть всю партию и играть вдолгую. Так и в жизни: мы сильны, когда действуем вместе», — поделилась она.

Акция продлится до 8 ноября и охватит площадки в разных регионах страны, включая шахматные клубы Сергея Карякина в Русских домах за рубежом. Помимо турниров, в рамках «Шахматной партии Единства» проходят тематические встречи, лекции, выставки и викторины, посвящённые истории, культуре и традициям народов России, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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