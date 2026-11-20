23 ноября в Самарском университете им. Королёва стартует международный образовательный проект "Зимний университет по инженерным наукам". Двухнедельный интенсив, организуемый Минобрнауки России в рамках национального проекта "Молодежь и дети", пройдет одновременно на базе трех российских вузов - Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Самарского университета им. Королёва и Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

На площадке Самарского университета обучение пройдут более 180 студентов из России и 14 стран, включая Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Армению, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Китай, Индию, Абхазию, Азербайджан, Сербию, Индонезию и ЮАР.

Как отметил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва, проведение столь масштабного международного проекта в стенах университета — это признание его научного и образовательного потенциала. "Самарский университет имени Королёва — ведущий научно-образовательный центр России, известный своими научными школами в разных областях математических, естественных и социально-гуманитарных наук, экономики и правоведения, в том числе мы традиционно сильны в аэрокосмической и двигателестроительной тематике. Для нас важно, чтобы этот опыт был доступен не только нашим студентам, но и будущим инженерам из разных стран, — подчеркнул он. — Программа выстроена так, чтобы за две недели участники получили не просто теоретические знания, а реальный опыт работы над инженерными задачами в лабораториях университета. Для многих из них это станет первым шагом к будущему сотрудничеству с российскими научными школами".

Для участников подготовлены две образовательные траектории. Направление "Инженерия авиакосмических систем" ориентировано на тех, кто интересуется созданием новых видов техники в авиации, космонавтике и двигателестроении; программа дает комплексное понимание процесса разработки космических аппаратов и управления космическими проектами, а отдельный блок посвящен аддитивным технологиям. Второе направление - "Проектирование и конструирование современных беспилотных авиационных систем" - формирует навыки концептуального проектирования БАС: от постановки целей и сбора исходных данных до выбора платформы и архитектуры. Помимо образовательной и проектной работы, для студентов подготовлена насыщенная культурно-досуговая программа: обзорные экскурсии по городу и кампусу университета, посещение учебного аэродрома, Музея авиации и космонавтики и Центра истории авиационных двигателей, а также тимбилдинг и творческий концерт.

Существенную роль в реализации проекта сыграют волонтеры: около 90 студентов Самарского университета им. Королёва прошли специальную Школу волонтеров, в рамках которой изучили культурные и религиозные особенности стран-участниц, разобрали реальные кейсы и алгоритмы решения нештатных ситуаций. Волонтеры распределены по шести зонам ответственности - от сопровождения образовательной и культурной программ до координации делегаций и информационного сопровождения мероприятия, что позволит сделать пребывание иностранных гостей в Самаре максимально комфортным.

"Нам важно, чтобы за насыщенной образовательной программой гости не потеряли самое ценное - живое общение и знакомство с культурой нашего города и традициями университета. Именно поэтому в программу включены экскурсии, тимбилдинг и творческие мероприятия, которые помогают участникам из разных стран быстрее найти общий язык друг с другом и с нашими студентами", - отметила Ольга Есипова, начальник управления занятости и карьеры Самарского университета им. Королёва.