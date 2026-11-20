Помощь участникам СВО и социальная работа — в этих направлениях проявляют себя добровольцы Самарской области в рамках всероссийской акции «#МЫВМЕСТЕ — Месяц добрых дел». Проект реализуется по всей стране в преддверии Международного форума гражданского участия и Премии #МЫВМЕСТЕ, приуроченных ко Дню добровольца 5 декабря. Организаторы форума — Росмолодёжь и Добро.рф. Все желающие могут присоединиться к волонтерским проектам в рамках акции по ссылке .

Центр социальных проектов принимает участие в акции «#МЫВМЕСТЕ — Месяц добрых дел» с двумя мероприятиями. В рамках акции провели литературно-творческое мероприятие для подопечных отдела социальной реабилитации Шигонского района. А «серебряные» волонтеры Приволжья собирают гуманитарную помощь для участников СВО, проводят мастер‑классы по плетению маскировочных сетей, оказывают адресную помощь пожилым людям.

К акции «#МЫВМЕСТЕ — Месяц добрых дел» также присоединился Центр социального обслуживания населения Южного округа. Во Всемирный день доброты в ученики начального класса средней школы «Образовательный центр» поселка Глушицкий узнали о специфике профессии социального работника. Ребятам напомнили о том, как важно помогать ближним.

Чтобы принять участие во всероссийской акции «#МЫВМЕСТЕ — Месяц добрых дел», нужно выбрать интересующее мероприятие в своем регионе или предложить собственную волонтерскую инициативу. Подключиться к событиям могут все желающие, в том числе волонтерские отряды, НКО, местные сообщества, школьные классы, студенческие группы, коммерческие компании и просто неравнодушные россияне.

Одним из главных направлений проекта является Всероссийская акция «#МЫВМЕСТЕ — Одна страна». Она приурочена к Году единства народов России. В рамках этого направления жители разных регионов страны делятся семейными историями, помогают музеям и библиотекам, оказывают поддержку ветеранам СВО и их семьям.

С 1 декабря 2026 года в регионах также начнут работать «Домики добра». В этих пространствах до 28 февраля 2027 года волонтеры будут собирать гуманитарную помощь для бойцов СВО, а также делать для них открытки и письма.

5 декабря вся страна отметит День добровольца. В регионах пройдут церемонии награждения и встречи волонтеров, дни открытых дверей Добро.Центров и волонтерских центров, а в школах — уроки о добровольчестве в рамках «Разговоров о важном». Всего запланировано около тысячи событий. В этом году праздник приурочен к Международному году добровольцев в интересах устойчивого развития, объявленному ООН.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ пройдет в Москве с 2 по 5 декабря. 3 декабря на форуме наградят лауреатов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, а 5 декабря подведут итоги акции «#МЫВМЕСТЕ — День добровольца» и всего марафона «#МЫВМЕСТЕ — Дни единых действий».

Фото: Ресурсный центр добровольчества Самарской области