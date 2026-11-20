Правительство Грузии объявило днем траура 22 ноября из-за гибели шести человек при обрушении от взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме на окраине Тбилиси в районе Поничала в четверг, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Спасатели извлекли из-под завалов живой девочку, ее состояние удовлетворительное. В больницах находятся пятеро пострадавших.
Следствие ведется по факту нарушения правил безопасности, виновному грозит до семи лет лишения свободы.
Владелец квартиры на пятом этаже, в которой произошел взрыв, рассказал, что не смог включить отопительный прибор накануне вечером, а наутро попытался снова сделать это.
Именно в этот момент произошел взрыв, обрушивший часть дома.