Правительство Грузии объявило днем траура 22 ноября из-за гибели шести человек при обрушении от взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме на окраине Тбилиси в районе Поничала в четверг, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Спасатели извлекли из-под завалов живой девочку, ее состояние удовлетворительное. В больницах находятся пятеро пострадавших.

Следствие ведется по факту нарушения правил безопасности, виновному грозит до семи лет лишения свободы.

Владелец квартиры на пятом этаже, в которой произошел взрыв, рассказал, что не смог включить отопительный прибор накануне вечером, а наутро попытался снова сделать это.

Именно в этот момент произошел взрыв, обрушивший часть дома.