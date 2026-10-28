Самарцев ждут на Фестивале тыквы и осенних овощей

31 октября на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, пройдет Фестиваль тыквы и осенних овощей. Жители Самары смогут принять участие в конкурсах и дегустации тыквенных блюд, а также узнать о пользе осенних овощей. (0+)



Программа фестиваля:

10:00 — торжественное открытие.

10:10-10:25 — мастер-класс «Цветочная сказка» из тыкв. Участники смогут создать стильные арт-объекты из тыкв и природных материалов. Флорист покажет, как сделать композицию внутри тыквы.

10:25-11:00 — дегустации тыквенных блюд.

11:00-11:30 — конкурс на самую большую тыкву. Категории конкурса: «Абсолютный гигант», «Самая красивая форма». Регистрация для участия в конкурсе будет осуществляться на фестивале.

11:30-11:40 — презентация фотозоны с композициями из тыкв, сухоцветов и других осенних материалов.



Вход на фестиваль свободный.