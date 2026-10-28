27 октября в бассейне «Дельфин» Самарского университета состоялись областные соревнования по плаванию «Кубок Совета ректоров». Участниками стали студенты очной формы обучения и выпускники 2026 года - 86 человек в составе 12 команд из 8 вузов Самарской области.
Спортсменов приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, председатель Совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников, старший предподаватель кафедры физвоспитания СамГМУ, призер Олимпийских игр Роман Ивановский.
В программу соревнований вошли комбинированная эстафета 4х50 м и личные дистанции 50 м.
Победителями стали:
вольный стиль:
Антон Сурков (СамГТУ)
Александра Смирнова (СамГТУ)
на спине:
Артём Дубов (Самарский университет)
Мария Овсянникова (СамГТУ)
баттерфляй:
Егор Лысков (СамГТУ)
Арина Хитева (СамГТУ)
брасс:
Леонид Смирнов (СамГТУ)
Софья Ануфриева (СамГТУ)
эстафета:
СамГТУ-1 (Антон Сурков, Арина Хитева, Леонид Смирнов, Софья Ануфриева)
Результаты командного первенства:
СамГТУ-1
Самарский университет-1
СамГТУ-2
Фото: Максим Калинкин / минспорта СО