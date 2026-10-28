27 октября в бассейне «Дельфин» Самарского университета состоялись областные соревнования по плаванию «Кубок Совета ректоров». Участниками стали студенты очной формы обучения и выпускники 2026 года - 86 человек в составе 12 команд из 8 вузов Самарской области.

Спортсменов приветствовали министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, председатель Совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников, старший предподаватель кафедры физвоспитания СамГМУ, призер Олимпийских игр Роман Ивановский.

В программу соревнований вошли комбинированная эстафета 4х50 м и личные дистанции 50 м.

Победителями стали:

вольный стиль:

Антон Сурков (СамГТУ)

Александра Смирнова (СамГТУ)

на спине:

Артём Дубов (Самарский университет)

Мария Овсянникова (СамГТУ)

баттерфляй:

Егор Лысков (СамГТУ)

Арина Хитева (СамГТУ)

брасс:

Леонид Смирнов (СамГТУ)

Софья Ануфриева (СамГТУ)

эстафета:

СамГТУ-1 (Антон Сурков, Арина Хитева, Леонид Смирнов, Софья Ануфриева)

Результаты командного первенства:

СамГТУ-1

Самарский университет-1

СамГТУ-2

Фото: Максим Калинкин / минспорта СО