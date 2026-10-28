Более 9 тысяч детей с ОВЗ занимаются в кружках и секциях Самары

В учреждениях дополнительного образования Самары выстроена комплексная система поддержки для более чем 9 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для них доступны 552 адаптированные программы, которые работают на базе более чем 330 детских садов, школ, центров детского творчества и спортивных комплексов.



В центре детского творчества «Металлург» обучаются более 5000 детей, работают 115 педагогических работников и действуют 17 клубов по месту жительства. Реализуются 117 дополнительных программ, в том числе 15 адаптированных для детей с ОВЗ.



«Для нас важно не просто количество программ, а то, как каждый ребенок с ОВЗ чувствует себя на занятиях. Мы видим, как дети раскрываются: кто-то впервые выходит на сцену, кто-то побеждает в соревнованиях, кто-то находит настоящих друзей. В 2025 году центр отметил 65-летие, и за эти годы мы убедились: индивидуальный подход и терпение педагогов творят чудеса. Мы продолжим развивать инклюзивное образование, чтобы каждый ребенок мог поверить в свои силы», – рассказала директор центра «Металлург» Маргарита Анохина.



В центре детского технического творчества «Поиск» занимаются 2296 детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Для детей с ОВЗ здесь реализуются адаптированные программы «Умею плавать» и «Начальное техническое моделирование с элементами ДПИ».



С начала сентября занятия в учреждениях дополнительного образования, а также в кружках и секциях при школах и детских садах посещают более 144 тысяч юных жителей Самары от 5 до 18 лет.

Фото: пресс-служба администрации Самары