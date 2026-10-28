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Делегация региона участвует в международном форуме «Дни креативной экономики»

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28 октября в Санкт-Петербурге стартовал форум «Дни креативной экономики» – масштабное мероприятие для обсуждения перспектив развития креативных индустрий, обмена лучшими практиками и реализации совместных проектов. 

28 октября в Санкт-Петербурге стартовал форум «Дни креативной экономики» – масштабное мероприятие для обсуждения перспектив развития креативных индустрий, обмена лучшими практиками и реализации совместных проектов. 
Представители Минэкономразвития Самарской области и регионального Центра креативных индустрий принимают участие в программе форума.
«В Самарской области ведется активная работа по развитию креативных индустрий. Мы отмечем значительный потенциал этого сектора и его растущий вклад в региональную экономику, – подчеркнула Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области. – Участие в форуме – это возможность обсудить практические инструменты поддержки креативного бизнеса, развития инфраструктуры, обменяться опытом с коллегами из других субъектов России. Полученные знания и лучшие практики будут использованы при совершенствовании региональных мер поддержки и реализации новых проектов в сфере креативных индустрий».
Креативная экономика Самарской области сегодня — это реальный драйвер роста, за последние годы сектор показывает впечатляющую динамику. Вклад креативного сектора в экономику региона составляет почти 4%. На территории Самарской области зарегистрировано более 10 тысяч креативных предприятий.
Для комплексной поддержки таких предпринимателей на базе центра «Мой бизнес» создан Центр креативных индустрий, формируется региональный реестр креативных индустрий — вступление в него дает право на адресную поддержку государства.
Форум «Дни креативной экономики» продлится до 30 октября и объединит более 2 тысяч участников: представителей крупного бизнеса, креативных и производственных МСП, органов власти, образовательных организаций, институтов развития и профессионального сообщества стран Содружества. 
Масштабная деловая программа состоит из более 40 мероприятий и охватывает все направления креативных индустрий – от гастрономии и архитектуры до народных художественных промыслов и видеоигр. 
В центре внимания Дней креативной экономики – перспективы развития креативного сектора, взаимодействие федеральных и региональных органов власти и бизнеса, укрепление международной кооперации, поддержка локальных брендов, развитие технологий, подготовка кадров и создание новых возможностей для предпринимателей и творческих команд.  
Также на форуме состоялась церемония награждения финалистов Национальной программы «Креативный код. Россия». В ТОП-100 лучших проектов вошла компания из Самарской области «Технологии промышленного энергосервиса» – резидент технопарка «Жигулевская долина». Разработки ТПЭС помогают предприятиям экономить до 35% электроэнергии без потери производительности. 
«Участие в программе «Креативный код. Россия» – это возможность представить свой проект на федеральном уровне, попробовать свои силы, поконкурировать с другими проектами», – рассказал генеральный директор компании Дмитрий Потапов. 

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

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