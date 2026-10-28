Билайн начал начислять «золото» за шаги

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Билайн з апустил акцию «Золото за шаги»* для клиентов с улучшайзером «план б.». Теперь за ежедневную физическую активность можно получать виртуальное «золото» и использовать вознаграждение для оплаты связи и работы с нейросетями в beeGPT**.

Многие помнят «Гиги за шаги» — рекламу Билайна 2018 года, в которой движение превращалось в мобильный интернет. «Золото за шаги» — новое прочтение той запоминающейся идеи, отвечающее на актуальные потребности клиентов. Теперь наградой за активность становится виртуальное «золото», которое можно использовать для оплаты связи и работы с нейросетями в beeGPT.

Улучшайзер «плана б.» — это надстройка к тарифам Билайна для прогрессивных пользователей, объединяющая возможности связи, работу с нейросетями в beeGPT и игровые форматы с вознаграждениями. Так, в прошлом году оператор внедрил геймификацию в улучшайзер с обменом неиспользованных гигабайтов на виртуальное «золото». С момента запуска механикой воспользовались около 40 тыс. клиентов, которые уже обменяли накопленное «золото» на более 70 млн бонусных рублей. Новая акция расширяет возможности этой механики: получать «золото» можно будет не только за гигабайты, но и за ежедневную активность.

Для участия клиенту достаточно разрешить для приложения Билайн (12+) доступ к данным о шагах на смартфоне. За 10 тыс. шагов оператор начислит 10 мг «золота». Речь идёт не о реальном драгметалле, а о виртуальной валюте, которую можно вывести в виде бонусных рублей по курсу, эквивалентному курсу золота к рублю, установленному Центральным банком России («Золото»). За день можно получить до 10 мг, за месяц — до 310 мг «золота».

«В „Золоте за шаги“ встретились две механики, которые наши клиенты уже успели полюбить: обмен неиспользованных гигабайтов на „золото“ и вознаграждение за шаги. Мы просто соединили приятное с полезным — и заодно поддержали тренд на здоровый образ жизни. Гигабайты больше не сгорают, прогулки приносят бонусы, а повод пройти сегодня чуть больше появляется сам собой», — говорит директор по развитию новых продуктов Билайна Екатерина Чижова.

Акция доступна клиентам, подключившим улучшайзер «план б.» — набор дополнительных сервисов, который расширяет возможности тарифа без его смены. Помимо обмена гигабайтов на виртуальное «золото», улучшайзер включает доступ к нейросетям в beeGPT, библиотеку промптов, 1 ТБ в «Облаке Билайн» для хранения фото, видео и документов и награды за достижения.

* Акция «Золото за шаги» проводится с 05.10.2026 г. по 31.12.2026 г. во всех каналах продаж на территории всех субъектов России, где есть покрытие сети Билайна. Подробнее о правилах и ограничениях — на сайте beeline.ru.

** beeGPT («би-джи-пи-ти») — ИИ-сервис Билайна, предоставляющий доступ к генеративным моделям искусственного интеллекта и функциям управления продуктами и услугами оператора. Предназначен для личного некоммерческого использования. Условия и ограничения — на beeline.ru.

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Фото: пресс-служба Билайна