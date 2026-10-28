В Самаре задержана женщина, которая оставила без присмотра своего младенца на улице

Следователем следственного отдела по Советскому району города Самары следственного управления СК России по Самарской области предъявлено обвинение 23-летней местной жительнице в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 26 октября 2026 года фигурантка, осознавая опасность для жизни или здоровья своей 2-месячной дочери, которая вследствие малолетнего возраста и беспомощного состояния лишена возможности принять меры к самосохранению, оставила детскую коляску, внутри которой находился ребенок, на улице без присмотра, что могло привести к наступлению тяжких последствий. Девочку спасли прохожие, которые своевременно обратились в правоохранительные органы и медицинское учреждение. В настоящее время девочка находится в больнице под наблюдением, угроза для ее здоровья отсутствует.

Кроме того, 27 октября 2026 года, обвиняемая, находясь в отделе полиции, применила насилие к представителю власти - инспектору отделения по делам несовершеннолетних.

В настоящее время фигурантка задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО