Я нашел ошибку
Главные новости:
 Кроме того, 4 ноября 2026 года будет увеличена составность пригородного поезда №7110/7120/7119 Новокуйбышевская – Тольятти.
В День народного единства изменится расписание пригородных поездов в регионе
Льготное обучение в автошколе для многодетных матерей могут сделать мерой поддержки на уровне регионов.
В ГД предложили предоставить льготы на автошколу для многодетных матерей
Значимая роль ветеранской организации — в воспитании молодёжи и формировании правильных ориентиров для будущих пожарных и спасателей.
Совет ветеранов ГУ МЧС СО — лидер дистанционно-просветительской работы в ПФО
Стартовал новый сезон Премии «Служение» — главной награды для представителей муниципального сообщества страны.
Открыт прием заявок на IV Всероссийскую муниципальную премию «Служение»
В Кадровом центре «Работа России» муниципального района Сергиевский в конце августа 2026 года состоялось очередное заседание клуба «Работа для СВОих»
Кадровый центр Сергиевского района помог трудоустроиться участнику СВО с инвалидностью
Военнослужащие, которым положено списание кредитных долгов, не должны сталкиваться с отказами из-за правовой неопределённости, уверен первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Владимир Сайбель: «Единая Россия» добьётся решения проблемы со списанием долгов участников СВО
Районный центр Хворостянского района — это большое село с населением 5400 жителей. В Хворостянке есть два парка и сквер.
В Хворостянке благоустраивают пешеходную улицу между сквером Веры, Надежды и Любви и парком Космонавтов
Врач Тольяттинской больницы № 5 Дмитрий Костюков: "В Самарской области выстраивается система, в которой реанимация становится надёжным трамплином для возвращения человека к полноценной жизни".
Главный реаниматолог региона объяснил, почему реабилитация после инсульта начинается прямо в реанимации
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.53
0.04
EUR 90.1
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ТЦ МЕГА Самары прошел шахматный турнир, который собрал 188 участников
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Открыт прием заявок на IV Всероссийскую муниципальную премию «Служение»

122
Стартовал новый сезон Премии «Служение» — главной награды для представителей муниципального сообщества страны.

Стартовал новый сезон Премии — главной награды для представителей муниципального сообщества страны. Организационный комитет утвердил девять номинаций, в том числе новую — «Цифровой муниципалитет — технологии для людей».

Сопредседатель ВАРМСУ, председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Ирина Гусева отметила, что в прошлом сезоне 34% участников подали заявки повторно, тогда как годом ранее таких было 7%.

Подать заявку можно через личный кабинет портала муниципалитеты.рф. На рассмотрение принимаются проекты, управленческие решения и инициативы представителей муниципального сообщества.

Прием заявок продлится до 29 ноября 2026 года.

Торжественная церемония вручения Премии состоится в апреле 2027 года в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России». Организатором выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента России.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Вячеслав Федорищев представил Алексею Дюмину состояние промышленного комплекса Самарской области. Наш регион – в числе индустриальных лидеров страны.
27 октября 2026  21:11
Вячеслав Федорищев и Секретарь Госсовета Алексей Дюмин провели рабочую встречу
549
Заседание провел Председатель Правительства России Михаил Владимирович Мишустин.  
27 октября 2026  20:40
Вячеслав Федорищев принял участие в стратегической сессии по реализации нацпроектов технологического лидерства
572
С 24 октября временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района города Самары назначен Владимир Чванов.
26 октября 2026  15:39
Временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района Самары назначен Владимир Чванов
847
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
24 октября 2026  12:39
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
1406
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
23 октября 2026  13:10
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
975
Весь список