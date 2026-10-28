Открыт прием заявок на IV Всероссийскую муниципальную премию «Служение»

Стартовал новый сезон Премии — главной награды для представителей муниципального сообщества страны. Организационный комитет утвердил девять номинаций, в том числе новую — «Цифровой муниципалитет — технологии для людей».

Сопредседатель ВАРМСУ, председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Ирина Гусева отметила, что в прошлом сезоне 34% участников подали заявки повторно, тогда как годом ранее таких было 7%.

Подать заявку можно через личный кабинет портала муниципалитеты.рф. На рассмотрение принимаются проекты, управленческие решения и инициативы представителей муниципального сообщества.

Прием заявок продлится до 29 ноября 2026 года.

Торжественная церемония вручения Премии состоится в апреле 2027 года в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России». Организатором выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента России.