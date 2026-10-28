Кадровый центр Сергиевского района помог трудоустроиться участнику СВО с инвалидностью

В Кадровом центре «Работа России» муниципального района Сергиевский в конце августа 2026 года состоялось очередное заседание клуба «Работа для СВОих», реализуемого в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». Клубы «Работа для СВОих» — это специальные площадки при кадровых центрах, созданные для помощи участникам специальной военной операции и членам их семей с целью трудоустройства, переобучения и социальной адаптации.

На встречу был приглашен участник СВО Морозов Василий Александрович. В ходе общения Василий высказал желание трудоустроиться. Ему были предложены различные вакансии, но он изъявил желание попробовать свои силы на ООО «Самараавтожгут», так как на этом предприятии уже работал участник СВО Сазонов Павел Вячеславович, который мог поделится своим трудовым опытом. Оба мужчины являются инвалидами второй группы, у обоих ампутация верхних конечностей.

Сотрудники центра в тот же день обеспечили Василию встречу с представителем ООО «Самараавтожгут» Зариповым Русланом Фаритовичем. Он побеседовал с Василием, провел экскурсию по предприятию и предложил подходящее рабочее место. В результате с 4 сентября Василий Александрович приступил к работе.

«Одним из приоритетных направлений работы Кадрового центра является трудоустройство участников СВО. Действенным инструментом для этого выступает работа клуба "Работа для СВОих". Это специальные площадки, созданные для трудоустройства, переобучения и социальной адаптации участников СВО и членов их семей. В августе 2026 года на одном из заседаний присутствовал Василий Александрович Морозов, именно там он изъявил желание найти работу. Специалистами Кадрового центра была организована экскурсия на ООО "Самараавтожгут", где представитель работодателя провел его по цеху, показал будущее рабочее место и ознакомил с режимом работы, условиями труда. В этот же день Василий Александрович прошел медицинскую комиссию и с сентября приступил к исполнению своих трудовых обязанностей в должности вязальщика кабельных жгутов», — рассказала руководитель Кадрового центра «Работа России» м.р. Сергиевский Инна Чернова.

По словам самого Василия, после тяжелого ранения и возвращения с СВО у него были ограничения по здоровью, из-за которых многие работодатели отказывали в трудоустройстве.

«Я вернулся с СВО после тяжелого ранения в декабре 2025 года. Через некоторое время обратился в Кадровый центр и встал на учет. Я был очень рад, что меня приняли на работу, так как у меня есть ограничения по здоровью, так как во многие места до этого не хотели меня трудоустраивать. Работаю уже два месяца, коллектив очень отзывчивый и добрый. Всегда помогут, объяснят, помогут исправить ошибки и преодолеть трудности. Я советую всем, кто испытывает трудности с трудоустройством обращаться в Кадровый центр, ведь они помогут даже в самой трудной ситуации», — поделился участник СВО Василий Морозов.

Фото: пресс-релиз от службы занятости Самарской области