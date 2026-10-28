В Хворостянке благоустраивают пешеходную улицу между сквером Веры, Надежды и Любви и парком Космонавтов

Районный центр Хворостянского района — это большое село с населением 5400 жителей. В Хворостянке есть два парка и сквер. Парк Космонавтов и сквер Веры, Надежды и Любви находятся недалеко друг от друга. Их соединяет ул. Плясункова. Еще в 2022 году по программе формирования комфортной городской среды на этой улице начато обустройство пешеходной зоны.

В 2026 году реализовали 5 этап благоустройства этой улицы. Работы выполнены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Напомним, что программа формирования комфортной городской среды с 2025 года стала частью этого нового нацпроекта. На улице продолжили укладку плитки. В планах на последующие годы сделать на пешеходной зоне освещение, поставить скамейки. Уже сейчас ул. Плясункова каждый год в зимнее время становится местом празднования Нового года, здесь ставят главную елку района.

К тому же ул. Плясункова идет вдоль парка Космонавтов. В этом году по нацпроекту в парке обустроили зону отдыха. В 2027 году благоустройство парка продолжится уже в рамках проекта, который стал лауреатом XI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в этом году. Хворостянский район впервые подал заявку, и дебют оказался успешным.

В этом году Хворостянский район также впервые участвовал во Всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жители решили в 2027 году благоустроить территорию у озера Морозиха: выровнять берег, провести укладку плитки, установить скамейки, провести монтаж освещения, сообщает пресс-служба Минэнерго и ЖКХ Самарской области.

Фото: Минэнерго и ЖКХ Самарской области