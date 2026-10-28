В ГД предложили предоставить льготы на автошколу для многодетных матерей

Льготное обучение в автошколе для многодетных матерей могут сделать мерой поддержки на уровне регионов. Об этом 28 октября сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис, пишут "Известия".

«Дать маме возможность пройти льготное обучение в автошколе — это не просто справедливая, а очень умная и прикладная мера. Это подстраховка для всей семьи, реальная мобильность и безопасность детей», — подчеркнула она в беседе с ТАСС.

Парламентарий обратила внимание на распределение бытовых обязанностей в многодетных семьях. Зачастую основную нагрузку по обеспечению семьи и большую часть времени за рулем берут на себя отцы. Однако, когда муж находится на работе, вся сложная логистика полностью ложится на женщину. Ей приходится ежедневно решать массу транспортных задач: возить детей в поликлинику, школу, на кружки и секции, ездить за покупками для большой семьи.

«На общественном транспорте с тремя‑четырьмя детьми это превращается в изнурительный ежедневный квест», — отметила Чемерис.

Фото: magnific.com