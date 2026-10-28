В День народного единства изменится расписание пригородных поездов в регионе

В связи с празднованием Дня народного единства вносятся изменения в график движения пригородных поездов по территории Самарской области:

3 ноября 2026 года поезда будут курсировать по расписанию рабочего дня (пятница)

4 ноября – по расписанию выходного дня (воскресенье)

5 ноября – по расписанию рабочего дня (понедельник)



Кроме того, 4 ноября 2026 года будет увеличена составность пригородного поезда №7110/7120/7119 Новокуйбышевская – Тольятти.



Просим пассажиров внимательно следить за расписанием. Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД