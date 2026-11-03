В Самаре проверили укрытия в школах

По поручению губернатора Самарской области в Самаре усилен контроль оснащения укрытий в школах. В ходе рабочего выезда первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин оценил организацию безопасных укрытий для школьников в образовательных учреждениях Промышленного, Железнодорожного и Советского районов.



Образовательный процесс при угрозе опасности в укрытиях не останавливается: учителя продолжают занятия, с ребятами проводят беседы, игры и разучивают песни, чтобы снять напряжение.



«В нашей школе на территории площадью 9985 кв.м обучается 1200 детей. Для их безопасности оборудованы специальные зоны укрытия, где есть все необходимое для комфортного пребывания учеников и педагогов. Мы регулярно проводим тренировки по действиям во время ЧС, поэтому дети точно знают, как себя вести и куда идти. В случае опасности все школьники будут находиться в безопасности и в поле нашего внимания», – отметила директор школы № 149 Светлана Усманова.



В случае опасности под укрытие подходит любое находящееся поблизости заглубленное помещение с верхним бетонным перекрытием, в том числе подвалы зданий, подземные парковки, переходы и станции метро. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы — 112.

Фото: пресс-служба администрации Самары