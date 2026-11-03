В Самаре продолжают обновлять учреждения культуры при поддержке нацпроекта «Семья»

В самарской детской школе искусств имени А.Я. Басс состоялось открытие камерного зала. Это событие стало возможным благодаря нацпроекту «Семья»: школа искусств получила два новых рояля и стулья-кресла для зрителей. На обновление Детской школы искусств им. А.Я. Басс в рамках нацпроекта было направлено порядка 6,5 млн рублей.



Камерный зал расположен в историческом особняке Шабаева в доме № 81 по улице Куйбышева. В день открытия на сцене нового зала перед гостями мероприятия выступили преподаватели и учащиеся школы, а также студенты Самарского музыкального училища имени Шаталова и ученики музыкальной школы имени Беляева, представившие десять фортепианных и оркестровых номеров.



«Обновление камерного зала стало настоящим подарком нашей школе, педагогам и воспитанникам. Давняя мечта стала реальностью благодаря нацпроекту «Семья» и поддержке администрации города. До конца года в зале уже запланировано несколько концертных мероприятий и мастер-классов — уверена, здесь будет комфортно и артистам, и посетителям. Мы хотим, чтобы камерный зал как можно чаще становился площадкой для встреч с музыкой», – поделилась директор Детской школы искусств имени Аннэты Яковлевны Басс Елизавета Сморкалова.



Отметим, в этом году при поддержке национального проекта «Семья» администрация города Самары приобрела для пяти школ искусств новые музыкальные инструменты, оборудование, учебные и методические материалы: учебники по сольфеджио и музыкальной литературе, нотную литературу, альбомы по истории искусств, учебные пособия по живописи, рисунку и анатомии, электронные комплекты и программно-методический комплекс «Азбука искусства».



Нацпроект «Семья» стартовал в 2025 году по поручению Президента России Владимира Путина и является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию семей и детей, реализации потенциала каждого человека, развитию его талантов, воспитанию патриотичной и социально ответственной личности.

Фото: пресс-служба администрации Самары