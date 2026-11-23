Плановые ремонты, аварии на сетях и «процессные» отключения летом — вода в Самаре исчезает по разным причинам, и от причины зависит и срок, и то, положен ли вам перерасчёт. На этой неделе поводов для темы сразу три: «РКС-Самара» анонсировала плановые работы с 24 по 26 ноября с отключениями на десятке улиц, а городские СМИ ежедневно публикуют списки ограничений. Разбираем систему целиком: кто за что отвечает, сколько по закону могут не подавать воду, куда звонить и что делать, если воды нет дольше нормы. Данные — на 23 ноября 2026 года.

Почему отключают воду

Три типа отключений — и у них разные правила:

Плановые (ремонтно-профилактические) — replacing задвижек, врезки, установка пожарных гидрантов, замена насосных станций. О них коммунальщики публикуют графики; по закону потребителей должны предупредить минимум за 10 рабочих дней. Отключать горячую воду для ежегодного планового ремонта могут не дольше 14 календарных дней.

— replacing задвижек, врезки, установка пожарных гидрантов, замена насосных станций. О них коммунальщики публикуют графики; по закону потребителей должны предупредить минимум за 10 рабочих дней. Отключать горячую воду для ежегодного планового ремонта могут не дольше 14 календарных дней. Аварийные — прорыв трубы, повреждение на насосной станции. Вода уходит без предупреждения, а сроки восстановления зависят от масштаба аварии.

— прорыв трубы, повреждение на насосной станции. Вода уходит без предупреждения, а сроки восстановления зависят от масштаба аварии. Долги УК перед ресурсоснабжающей организацией — редкий, но реальный сценарий: дом «попадает под ограничение» из-за неплатежей управляющей компании, а не жильцов.

Важно понимать разделение ответственности: за холодную воду и канализацию в Самаре отвечает ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара»), за горячую воду и тепло — «Т Плюс». Первым шагом всегда стоит звонить в свою УК: если воды нет только в вашей квартире или подъезде, проблема внутридомовая, и её решает управляющая компания.

Отключения этой недели: куда смотреть, графики

С 24 по 26 ноября «РКС-Самара» запланировала плановые работы на сетях водоснабжения

24 ноября : ул. Кабельная, 9В, 45, 45А (10:00–19:00; у дома 45А установят бойлер с бесплатной водой); ул. Демократическая, 4, 6, 8, 12/120, 14, 14А, 16 (09:30–14:00);

: ул. Кабельная, 9В, 45, 45А (10:00–19:00; у дома 45А установят бойлер с бесплатной водой); ул. Демократическая, 4, 6, 8, 12/120, 14, 14А, 16 (09:30–14:00); 25 ноября : ул. 40 Лет Пионерии, 10–23; Пугачёвский тракт, 8–56; ул. Нефтяников, 3–49; пер. Торговый, 26А; ул. Молдавская, 7–22; ул. Рижская, 5–11; пер. Строителей, 1–11 (10:00–17:00); ул. Ново-Садовая, 174–188, 192–200, 204, 212; ул. Солнечная, 1–15; ул. 22-го Партсъезда, 221, 223, 227, 227А (09:30–12:29);

: ул. 40 Лет Пионерии, 10–23; Пугачёвский тракт, 8–56; ул. Нефтяников, 3–49; пер. Торговый, 26А; ул. Молдавская, 7–22; ул. Рижская, 5–11; пер. Строителей, 1–11 (10:00–17:00); ул. Ново-Садовая, 174–188, 192–200, 204, 212; ул. Солнечная, 1–15; ул. 22-го Партсъезда, 221, 223, 227, 227А (09:30–12:29); 26 ноября : ул. Дыбенко, 114, 116, 118, 118А, 120 (09:00–18:00; бойлер у дома 114);

: ул. Дыбенко, 114, 116, 118, 118А, 120 (09:00–18:00; бойлер у дома 114); 27 ноября: работы по замене пожарного гидранта — без отключения потребителей.

Кроме анонсированных, ежедневные «точечные» ограничения происходят в разных районах: 23 ноября возможны отключения на Владимирской, 56, в районе Молдавской, 11–17, Аральского переулка, 8 и на 9-й просеке.

Где смотреть актуальные списки: «РКС-Самара» публикует графики ежедневными постами в своей группе ВКонтакте (адреса могут корректироваться в течение дня), дублируют городские СМИ. Внутренний совет редакции: на НИАСам можно завести регулярную рубрику «Куда отключат воду на этой неделе» — по трафику это один из самых стабильных запросов ЖКХ-сезона.

Куда звонить: телефоны

Проблема Куда звонить Режим Нет холодной воды, авария на уличной сети РКС-Самара: 8 (846) 334-75-12, 8 (846) 207-87-87, 8 (846) 336-86-51 круглосуточно Вопросы и заявки (не авария) Контакт-центр РКС: 8 (846) 310-25-40 будни 8:00–17:00 Сообщить об аварии с фото Telegram «Водный сигнал»: +7 (917) 013-70-07, сайт samcomsys.ru/appeals круглосуточно Нет горячей воды или она едва тёплая Горячая линия «Т Плюс»: 8 (800) 700-06-06 круглосуточно Вода, свет, отопление — массово по дому или району ЕДДС Самары: 8 (846) 930-81-12 круглосуточно Нет света ССК: 8 (800) 222-30-20; Россети Волга: 8 (800) 220-02-20 круглосуточно Запах газа 104 (с сотового) круглосуточно Вода - нет только у вас в квартире Своя УК/ТСЖ (номер — в квитанции) по графику УК

Практический совет: авария удобнее всего фиксируется через «Водный сигнал» в Telegram — можно приложить фото с адресом. По отзывам жителей, дозвониться по телефонам диспетчерской бывает сложно (робот-автоответчик, занятая линия) — в таком случае дублируйте сообщение в мессенджер и запрос в личные сообщения группы РКС в ВК.

Дежурно-диспетчерские службы по районам Самары (номера периодически меняются — актуальность проверяйте через УК или ЕДДС):

Район ДДС Самарский 333-39-53 Ленинский 339-27-75 Железнодорожный 339-01-50 Октябрьский 334-57-39 Советский 262-46-21 Промышленный 995-00-59 Кировский 995-05-26 Красноглинский 950-03-13 Куйбышевский 330-05-54

Сколько по закону могут не подавать воду

Нормативы допустимых перерывов закреплены Правилами № 354 (постановление Правительства РФ о коммунальных услугах):

Услуга Допустимый перерыв Холодная вода не более 4 часов единовременно, не более 8 часов в месяц Холодная вода при аварии на тупиковой магистрали до 24 часов Горячая вода те же 4/8 часов; при аварии на магистрали — до 24 часов Горячая вода при плановом ремонте до 14 календарных дней в год

Плановое отключение УК должна анонсировать за 10 рабочих дней. Всё, что дольше нормативов, — основание для перерасчёта и штрафа для исполнителя.

Перерасчёт: как вернуть деньги за отключение

За отключение воды сверх нормы

Право на перерасчёт возникает, если воды не было больше 4 часов подряд или 8 часов в месяц (для обоих видов воды). Плата снижается на 0,15% за каждый «лишний» час простоя.

Порядок действий:

Зафиксируйте отсутствие услуги: позвоните в УК/диспетчерскую — факт заявки фиксируется в журнале; при необходимости вызовите специалиста для составления акта об отсутствии услуги. Без акта перерасчёт не сделают — это главный документ. Получите акт в УК/ТСЖ: в акте — период отсутствия воды (с дат и по даты). Если в акте указано меньше, чем было на самом деле, — не подписывайте или составьте акт с расхождениями и отметкой о несогласии. Подайте заявление на перерасчёт в УК (или напрямую в РКС, если платите ей): формулировка — «Прошу произвести перерасчёт платы за коммунальную услугу по горячей воде за период с [дата] по [дата]. Акт об отсутствии коммунальной услуги прилагаю». Несите лично и получите отметку о приёме на своём экземпляре. Ждите перерасчёт в следующей квитанции: если переплатили — зачтут в счёт будущих платежей; сумма будет уменьшена на 0,15% за каждый час сверх нормы. Коммунальщикам за неоказанную услугу, кроме перерасчёта, положен ещё штраф до 50% от суммы платы за период (обсуждается увеличение до 100%).

Нюанс со счётчиками: в квартире с водосчётчиками «за отключение» платить не придётся автоматически — прибор не зафиксирует объём. Перерасчёт актуален прежде всего для квартир без приборов учёта.

За некачественную воду

Если вода идёт, но не соответствует нормам — мутная, с запахом, ржавая — перерасчёт тоже положен. А ещё: если горячая вода из крана холоднее 40 °C, её можно оплачивать по тарифу холодной воды. За каждый градус отклонения от норматива (60–75 °C для горячей) плата снижается на 0,15% за час. Как и в случае с отключением, основание — акт с фиксацией нарушения.

Куда жаловаться, если коммунальщики бездействуют

Порядок эскалации:

УК/РКС — заявка фиксируется, ответ обязаны дать по срокам обслуживания заявки; ГЖИ (Государственная жилищная инспекция) — 8 (800) 707-6-123, 8 (846) 200-02-98: если УК игнорирует заявки или нарушает нормативы; Роспотребнадзор — нарушение прав потребителя, некачественная вода (можно через zpp.rospotrebnadzor.ru); Прокуратура — при систематических нарушениях и бездействии надзорных органов.

В суд имеет смысл идти, если из-за отсутствия воды пострадало имущество или здоровье, либо вам отказали в перерасчёте — там же взыскивается моральный вред.

Частые вопросы

«Воды нет уже двое суток — это нормально?» По нормативам — нет: максимум 4 часа единовременно, 8 часов в месяц, до 24 часов при аварии на магистрали. Фиксируйте отсутствие (заявка + акт) и требуйте перерасчёт.

«Куда звонить, если вода исчезла и я не знаю, чья это авария?» ЕДДС Самары — 8 (846) 930-81-12: диспетчер определит, чья сеть (РКС, УК или «Т Плюс»), и передаст заявку адресно.

«Бойлер с бесплатной водой — что это?» При длительных отключениях (как 24–26 ноября) РКС устанавливает у домов мобильные бойлеры с горячей водой — адрес бойлера указывается в графике отключений. Пользуйтесь — это часть мер поддержки на период ремонтов.

«УК отказывается выдавать акт об отсутствии воды» Отказ в составлении акта — отдельное нарушение, жалоба в ГЖИ. Акт обязаны составить по вашей заявке — это основа для перерасчёта.

«Я уезжал на две недели — можно получить перерасчёт по расходу?» Да, но только для квартир без счётчиков (или где счётчик установить технически невозможно — подтверждается актом) и при отсутствии просрочек. Заявление — до отъезда или в течение 30 дней после возвращения, с подтверждающими документами (билеты, чеки гостиницы, справка из больницы). Не пересчитываются: отопление, капремонт, общедомовые нужды.

«Перерывы на магистральных линиях — что это значит?» Авария на тупиковой магистрали (где сеть «заканчивается») допускает отключение до 24 часов — это учитывается при расчёте перерасчёта: за первые 24 часа при магистральной аварии деньги не возвращают.

«Долго устраняют прорыв — можно ли добиться быстрее?» Заявка в РКС фиксируется по времени; сроки аварийных работ регулируются нормативами. Если заявка «висит» — жалоба в ГЖИ и ЕДДС с указанием номера заявки. Фиксируйте даты обращений (скриншоты «Водного сигнала», записи звонков) — это аргумент и для ГЖИ, и для перерасчёта.

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Что делать, если отключили воду, свет или отопление: куда звонить в Самаре