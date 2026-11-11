Что делать, если отключили воду, свет или отопление: куда звонить в Самаре

Коммунальная авария или плановое отключение — ситуация неприятная, но хорошо алгоритмизированная. Главное — знать, куда звонить, как зафиксировать проблему и на что рассчитывать по срокам. Сохраните эту памятку: в ней — телефоны служб Самары, порядок действий для каждой ситуации и правила перерасчёта.

С чего начать в любой ситуации

Проверьте, у кого проблема. Одна квартира — ищите причину у себя (краны, автомат в электрощитке, закрыт вентиль). Подъезд или дом — это авария или плановые работы, звоните в службы. Позвоните в свою управляющую компанию или ТСЖ. Телефон есть в квитанции, на информационной доске у подъезда и в карточке дома на dom.gosuslugi.ru. УК обязана принять заявку и сообщить причину и сроки устранения. Зафиксируйте обращение. Запишите дату, время звонка, имя оператора и номер заявки — это понадобится для перерасчёта и жалоб. Аварийно-диспетчерская служба УК должна работать круглосуточно: если трубку никто не берёт, это отдельное нарушение. Позвоните в профильную службу (телефоны — в таблицах ниже), если проблема на уличных сетях. Подключите соседей. Коллективное обращение реагирует быстрее, чем одиночное.

Отключили воду: куда звонить

Если пропала холодная или горячая вода сразу в нескольких квартирах, подъезде или доме — как правило, это авария или работы на сетях водоканала. За холодную воду и канализацию в Самаре отвечает ООО «Самарские коммунальные системы» (РКС-Самара).

Аварийная диспетчерская РКС-Самара (круглосуточно): 8 (846) 334-75-12 и 8 (846) 207-87-87

8 (846) 334-75-12 и 8 (846) 207-87-87 Контакт-центр (будни, 8:00–17:00): 8 (846) 310-25-40

8 (846) 310-25-40 «Водный сигнал» — сообщение в Telegram на +7 (917) 013-70-07, можно с фото и адресом

Телефоны горячей воды и канализации в Самаре подтверждены официальной диспетчерской РКС-Самара; к ним же отсылает инструкция «АиФ-Самара».

Если нет горячей воды — в Самаре тепло и подогрев воды поставляет «Т Плюс»: горячая линия энергетиков — 8 (800) 700-06-06. За летние плановые отключения ГВС обычно отвечает УК — она обязана заранее разместить график на сайте и подъезде.

Если воды нет во всём доме, а водоканал и УК отмахиваются — звоните в ЕДДС Самары: 8 (846) 930-81-12(круглосуточно).

Что положено по срокам. При аварии на трубопроводе холодной воды сроки ликвидации — до 8 часов, если повреждение локальное, и до суток — при серьёзных разрушениях. Плановые перерывы ГВС — не более 8 часов в месяц и не более 4 часов подряд, при аварии на магистрали — до 24 часов.

Отключили электричество: куда звонить

Горячая линия сетевой компании АО «ССК» (круглосуточно): 8 (800) 222-30-20

8 (800) 222-30-20 Горячая линия «Россети Волга»: 8 (800) 220-02-20

8 (800) 220-02-20 Справочная «СамГЭС»: 8 (846) 200-55-25

8 (846) 200-55-25 Уличное освещение во дворе: аварийно-диспетчерская МП «Самара Горсвет» — 8 (846) 333-76-54

Круглосуточный номер АО «ССК» — 8 (800) 222-30-20 — подтверждён и на сайте самой компании, и в справке «Самара­горэнергосбыта» о аварийных отключениях; номера «Россети Волга» и «Горсвета» — по данным АиФ-Самара и городских структур.

Что уточнить у оператора: адрес, номер дома и подъезда, есть ли свет только у вас или во всём доме, не трогали ли щиток. Это ускорит выезд бригады.

Что положено по срокам. Ограничение электроснабжения при аварии — не более 24 часов. Если отключение затянулось, можно требовать перерасчёт по электроснабжению.

Отключили отопление или батареи холодные: куда звонить

Алгоритм такой:

Позвоните в УК — сначала проверяют, открыты ли внутридомовые задвижки. Если дом получил недостаточно тепла, УК передаёт заявку теплоснабжающей организации. Позвоните на горячую линию теплогенерации — 8 (800) 700-06-06. Если тепло не вернулось — жалоба в ГЖИ Самарской области: 8 (846) 200-02-98.

Что положено по срокам. В отопительный сезон перерыв в отоплении — не более 24 часов суммарно в месяц и не более 16 часов единовременно (если температура в квартире ниже +12°C). За каждый час сверх норматива плата за отопление уменьшается на 0,15%.

Запах газа: только один правильный алгоритм

Не включайте и не выключайте электроприборы и свет, не пользуйтесь открытым огнём, проветрите помещение и сразу звоните 104 (с мобильного) или 04 (со стационарного). Газовая служба обязана приехать на сигнал в течение часа. Горячая линия «Средневолжской газовой компании» — 8 (800) 707-65-55. В этой ситуации звоните первым делом в газовую службу, а не в УК.

Как добиться перерасчёта

Перерасчёт при аварии — не автоматическая вежливость, а ваше право. Порядок:

Напишите заявление в УК (в двух экземплярах, с отметкой о приёме): укажите период отсутствия услуги, реквизиты ваших обращений (даты и номера заявок), требование перерасчёта и снижения платы за некачественную услугу. Приложите доказательства: фото термометра/счётчика, свидетельства соседей, копию заявки в диспетчерскую. УК обязана ответить в течение 30 дней (для обращений по канадскому закону о порядке рассмотрения обращений) и провести перерасчёт в следующей квитанции. Если УК отказывает или игнорирует — идём дальше. Жалоба в ГЖИ Самарской области — через интернет-приёмную на сайте gzhi.samregion.ru, лично по адресу: ул. Льва Толстого, 123, или письменно. Горячая линия: 8 (846) 200-02-98. Жалоба через ГИС ЖКХ — на dom.gosuslugi.ru. Обращение через ГИС автоматически фиксируется в системе и учитывается в отчётности УК, поэтому реагируют быстрее. Роспотребнадзор — если проблема в качестве коммунальной услуги (низкая температура, слабый напор), а не в действиях УК. Сроки ликвидации аварии и нормативы качества услуг ЖКХ установлены постановлением Правительства № 354 — на него в жалобе можно ссылаться напрямую.

Таблица быстрого доступа

Проблема Куда звонить Телефон Авария на трубах, нет воды, прорыв Диспетчерская РКС-Самара 8 (846) 334-75-12, 8 (846) 207-87-87 Нет горячей воды, проблемы с теплом Горячая линия «Т Плюс» 8 (800) 700-06-06 Нет электричества Горячая линия АО «ССК» 8 (800) 222-30-20 Нет уличного освещения во дворе Самара Горсвет 8 (846) 333-76-54 Запах газа Служба газа (с мобильного) 104 Общая коммунальная авария в городе ЕДДС Самары 8 (846) 930-81-12 УК не реагирует, плохое качество услуг ГЖИ Самарской области 8 (846) 200-02-98

Телефоны коммунальных служб и ЕДДС приведены по данным Центра управления регионом Самарской области.

Три ошибки, которые мешают добиться перерасчёта

Звонить «ни о чём». Диспетчер обязан принять заявку, но если вы не зафиксировали номер и дату обращения, доказать потом что-либо сложно. Всегда записывайте номер заявки.

Диспетчер обязан принять заявку, но если вы не зафиксировали номер и дату обращения, доказать потом что-либо сложно. Всегда записывайте номер заявки. Ждать исправлений по телефону. Телефонный звонок — это сигнал. Требовать перерасчёт нужно письменно, потому что только письменное обращение запускает юридическую процедуру пересмотра начислений.

Телефонный звонок — это сигнал. Требовать перерасчёт нужно письменно, потому что только письменное обращение запускает юридическую процедуру пересмотра начислений. Жаловаться сразу в прокуратуру. Прокуратура чаще всего перенаправляет жалобу в профильные органы, и время теряется. Эффективнее: УК → ГЖИ → (параллельно, если нужно) Роспотребнадзор → прокуратура.

Важно: телефоны могут меняться. Если не получится дозвониться, сверьте их на официальных сайтах служб — РКС-Самара (samcomsys.ru), АО «ССК» (ssk63.ru), ГЖИ (gzhi.samregion.ru). Для городов области (Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск) номера будут другими — там свои водоканалы и сетевые компании.

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