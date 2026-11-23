Эвакуация — одна из самых неприятных неожиданностей для водителя: не только штраф, но и расходы на перемещение и хранение, а главное — время. Хорошая новость: машину со спецстоянки в Самаре выдают круглосуточно, предоплату вносить не обязательно, а если вы вернулись до того, как эвакуатор тронулся, — автомобиль обязаны вернуть на месте. Разбираем весь порядок: за что эвакуируют, куда звонить, какие штрафстоянки работают в городе и сколько это стоит в 2026 и 2027 годах. Данные — на 23 ноября 2026 года.

Сразу важное: неоплата платной парковки — не повод для эвакуации

С стартом системы «Парковка63» это надо понимать точно: за неоплату стоянки в платной зоне вам выпишут штраф 1 500 ₽ — но машину эвакуировать не имеют права. Задержание транспортного средства (эвакуацию) допускает только статья 27.13 КоАП РФ, и в ней перечень оснований закрытый: неоплаченная парковка в него не входит gosuslugi.ru . Так что «эвакуировали за неоплату парковки» в Самаре — миф; если такое случилось, это повод для жалобы (раздел «Как оспорить» ниже).

За что эвакуируют

Задержать автомобиль и отправить на спецстоянку могут, если:

машина припаркована в местах для инвалидов без основания;

без основания; остановка/стоянка на пешеходном переходе или ближе 5 метров перед ним , на тротуаре, на трамвайных путях, в тоннеле, вторым рядом;

, на тротуаре, на трамвайных путях, в тоннеле, вторым рядом; стоянка на остановках транспорта или ближе 15 метров к ним;

или ближе 15 метров к ним; нарушение знаков «Стоянка запрещена» с табличками, работающими по высоте («дальше не ставить»);

машина мешает проезду других автомобилей или пешеходам;

или пешеходам; водитель без документов (права, СТС, полис ОСАГО) или отстранён от управления — на это же основание эвакуируют машины без водительского удостоверения;

(права, СТС, полис ОСАГО) или отстранён от управления — на это же основание эвакуируют машины без водительского удостоверения; автомобиль неисправен и его оставили с нарушением правил стоянки;

эвакуация возможна и по решению приставов (долги) — тогда машина стоит на спецстоянке ФССП, и забрать её получится только после погашения задолженности..

За само нарушение парковки выписывается отдельный штраф — независимо от эвакуации. Самое «дорогое» место — парковка на месте для инвалидов: 5 000 ₽ и обязанность устранить нарушение (эвакуация). Нарушения по тротуарам и переходам — обычно от 1 000 до 1 500 ₽.

Если эвакуатор ещё на месте: шанс вернуть машину бесплатно

Самая выгодная для водителя ситуация — успеть до того, как эвакуатор тронулся. По закону задержание прекращается прямо на месте, если водитель устраняет причину (перепарковывается, предъявляет документы) до начала движения эвакуатора:

Подойдите к инспектору, предъявите паспорт, права, СТС и ОСАГО; Если машину уже погрузили, но эвакуатор не начал движение — задержание отменят, оплатите только штраф за нарушение; Если эвакуатор уже поехал — остановить его нельзя: машину обязаны довезти до спецстоянки.

Если инспектор игнорирует ваши права на возврат — не пытайтесь остановить эвакуатор силой: это может стоить уголовного дела. Снимайте происходящее на видео и затем жалуйтесь .

Машина пропала: куда звонить

Первым делом — 112 (дежурная часть ГИБДД по Самаре: 8 (846) 951-91-21 или 373-79-33). Назовите место, откуда машина исчезла, марку и госномер — дежурный проверит базу задержаний и скажет, на какую стоянку её отправили. Если эвакуации не было — пишите заявление об угоне.

Дополнительно можно проверить ситуацию через ситуационный центр «Безопасный город»: 8 (846) 373-77-68 и 373-79-46 .

Штрафстоянки Самары: адреса и телефоны

Выдача на всех площадках — круглосуточно. Перечни ГИБДД и справочников немного различаются (площадки меняются и добавляются), поэтому перед поездкой уточняйте телефон.

Адрес Телефон Волжский проспект, 15, к. 1 (муниципальная служба эвакуации) 8 (927) 907-47-91 ул. Мечникова, 52 8 (937) 652-73-13 ул. Карла Маркса, 526 8 (927) 007-40-44 ул. Братьев Коростелевых, 79 8 (927) 724-38-58 ул. Ленинская, 100 8 (927) 200-67-38 ул. Льва Толстого, 97а 8 (937) 173-99-54 Ракитовское шоссе, стр. 1 8 (927) 007-40-44 ул. 22 Партсъезда, 1 «Г» 8 (937) 204-45-62

Практическая деталь: если ваши документы остались в машине, сначала подайте на стоянке заявление на вскрытие — работник откроет авто в вашем присутствии, вы заберёте бумаги, а автомобиль снова опечатают .

Как забрать машину: пошагово

Узнайте адрес стоянки — по 112 или дежурной ДПС (8 (846) 951-91-21). Получите разрешение на возврат. Два пути: в отделении ГИБДД (ул. Ставропольская, 120) — круглосуточно;

прямо на стоянке, если там дежурит инспектор (режим дежурства по площадкам разный: на Волжском проспекте — с 8:00 до 03:00, на Мечникова — с 6:00 до 3:00, на Ракитовском шоссе и 22 Партсъезда — круглосуточно, на Льва Толстого — с 7:00 до 5:00; уточняйте по телефону).

ГИБДД УМВД России по г. Самаре

Приезжайте на стоянку с документами: паспорт, водительское удостоверение, СТС, полис ОСАГО. Если забираете не свой автомобиль — нотариальная доверенность с правом получения ТС . Осмотрите автомобиль — бампер, пороги, диски, двери; снимите на фото/видео (лучше 360°, вместе с сотрудником стоянки). Повреждения после эвакуации — основание не подписывать акт приёма-передачи и составить претензию. Получите квитанцию и подпишите акт — только после этого уезжайте.

Важный момент про деньги: предоплату вносить не обязательно — эвакуацию и хранение можно оплатить в течение 30 дней . Штраф за нарушение — отдельно, на оплату даётся 60 дней (со скидкой 25%, срок 30 дней со дня вынесения постановления;). Но помните: каждый день простоя на стоянке — это новые часы хранения, поэтому машина дешевле обходится при быстрой выемке.

Сколько стоит эвакуация и хранение

Тарифы устанавливает комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области; единая ставка действует по всей области. С 1 января 2026 года перемещение стоит 2 500 ₽, с 1 января 2027 года — 2 600 ₽ (приказ комитета от 11.11.2026 уже опубликован на сайте правительства).

Транспорт Хранение 1–5 часов (2027) Хранение с 6-го часа (2027) Мотоцикл (категория A) 6 ₽/час 20 ₽/час Легковой и микроавтобус до 3,5 т (B, D) 14 ₽/час 42 ₽/час Грузовик свыше 3,5 т (C, E) 26 ₽/час 84 ₽/час Негабаритный транспорт 41 ₽/час 128 ₽/час

В 2026 году расценки такие: эвакуация — 2 500 ₽; хранение первые 5 часов — 6 ₽ (мото), 13 ₽ (легковые), 25 ₽ (грузовые), 39 ₽ (негабарит); после 5 часов — 19, 40, 80 и 122 ₽ в час соответственно.

Практический итог: забирать машину лучше как можно скорее — хранение легкового после первых пяти часов обходится в 42 ₽/час (2027), то есть сутки простоя — чуть больше 900 ₽, двое суток — почти 2 000 ₽.

Как оспорить эвакуацию

Если считаете, что эвакуировали незаконно, — у вас есть 10 суток на обжалование с момента получения постановления (или протокола).

Жалоба — в ГИБДД , оформившую эвакуацию (либо в вышестоящий орган — Управление ГИБДД по Самарской области, либо в суд). Можно подать лично, заказным письмом или через Госуслуги;

, оформившую эвакуацию (либо в вышестоящий орган — Управление ГИБДД по Самарской области, либо в суд). Можно подать лично, заказным письмом или через Госуслуги; приложите фото- и видеодоказательства : снимок места стоянки (где видно отсутствие запрещающих знаков или разметки), кадры с табличками, если машина не мешала движению;

: снимок места стоянки (где видно отсутствие запрещающих знаков или разметки), кадры с табличками, если машина не мешала движению; если машину эвакуировали с пассажирами внутри, без видеофиксации (или без двух понятых), или в протоколе нет обязательных сведений — это основание для отмены.

Признак незаконной эвакуации, который проще всего отследить: в протоколе о задержании должны быть дата, время, место, основание, данные инспектора, сведения об эвакуаторщике и организации. Нет хотя бы одного элемента — протокол «дырявый», и в споре с ГИБДД это работает в вашу пользу.

Важное уточнение: постановления за неоплату выносит административная комиссия, а обжалование возможно только в суде на бумажном носителе (Госуслуги для таких постановлений не работают).

Повреждения при эвакуации: кто отвечает

Спецстоянка отвечает за сохранность машины с момента передачи на эвакуатор и до момента выдачи владельцу. Типовые «болячки» — сколы и царапины на бамперах, повреждения порогов и дисков при жёсткой загрузке, вмятины дверей (особенно если эвакуировали «на верёвках»). Что делать:

До подписания акта приёма-передачи зафиксируйте повреждения на фото и видео; Напишите претензию на спецстоянку с требованием возмещения ущерба; Если повреждения существенные — независимая экспертиза; при отказе стоянки — суд (стоимость экспертизы и представителя взыскивают с ответчика).

Если у вас КАСКО, повреждения, полученные при погрузке/хранении, обычно покрываются (проверьте условия в договоре). Если страховой полис у вас только ОСАГО — ремонт за счёт виновника (стоянки или эвакуатора) придётся требовать напрямую.

Частые вопросы

«Можно ли забрать машину без оплаты штрафа?» Да. И штраф, и эвакуация, и хранение оплачиваются по отдельным срокам — неоплаченный штраф не мешает возврату машины.

«У меня нет прав, но я хозяин машины» Вы вправе забрать автомобиль как владелец по паспорту и СТС; право управления не требуется.

«Я забрал машину из другой области/города» Разрешение на возврат выдаёт инспектор, оформивший задержание, — оно действует и в других регионах. По Самаре — дежурная часть ДПС на Ставропольской, 120, круглосуточно.

«Могу ли я оспорить неоплату платной парковки и штраф 1 500 ₽?» Да: в течение 10 суток после получения постановления — через Госуслуги или лично. Если парковка была «через 15 минут» и вы не успели оплатить — практика неоднозначна: смотрите, как выставлено нарушение (неоплата или отсутствие записи). Нужные скриншоты оплаты (время, номер зоны) — сохраняйте сразу при парковке.

«Эвакуировали за парковку на «инвалидном» месте» Это отдельное правонарушение: штраф 5 000 ₽ и эвакуация. Если вы инвалид (или водитель инвалидного ТС) и машина не была занесена в федеральный реестр инвалидов — это типовая ошибка: разрешение оформляется через СФР, а не наклейкой на стекло.

«Эвакуировали при выгрузке с парковки ТЦ» Если речь о частной парковке («припаркован по ошибке», «блокиратор»), то это не эвакуация по КоАП, а частноправовые отношения: оспаривать нужно через суд или по договору с ТЦ. Задержание по ст. 27.13 допускают только инспекторы ГИБДД/МАДИ.

Связка с платными парковками

С 23 ноября в Самаре действует платная парковка — за неоплату штраф 1 500 ₽, но эвакуация не предусмотрена. Полный разбор системы — в статье «Платные парковки в Самаре с 23 ноября».

Муниципальная служба эвакуации

Итог: «тревожная папка» для бардачка

Чтобы в случае эвакуации не искать информацию в стрессе, добавьте в закладки телефон дежурной ДПС (8 (846) 951-91-21) и перечень штрафстоянок из этой статьи. Полный чек-лист действий, телефоны стоянок и тарифы — в шпаргалке для бардачка на НИАСам niasam.ru .

Полезные ссылки

Платные парковки в Самаре с 23 ноября: где действуют, сколько стоит, как платить

Штрафы с камер: что фиксируют в Самаре, как проверить и оспорить