С 23 ноября к обычным дорожным камерам добавилась парковочная система «Парковка63» — поток постановлений только вырастет. При этом у штрафов с камер своя логика, которая не всегда очевидна: постановление приходит собственнику автомобиля, а не водителю, срок на обжалование считается с даты получения копии, а «скидка за быструю оплату» в 2026 году уже другая — 25%, а не половина. Разбираем всё по шагам: что и где фиксируют камеры региона, как проверить штрафы и что делать, если постановление выписано ошибочно. Данные — на 23 ноября 2026 года.

Сколько камер работает в Самарской области

Сеть фотовидеофиксации в регионе — одна из крупнейших в стране: по данным Госавтоинспекции на 11 ноября 2026 года, в области работают 1 397 комплексов автоматической фиксации по 730 адресам gai63.ru . По итогам 2026 года Самарская область — шестая в России по числу камер (1 127 единиц по данным рейтингового агентства; расхождения с ведомственными данными объясняются методикой подсчёта), за год добавилось 54 новых комплекса. В самой Самаре на интерактивной карте отмечено около 500 камер.

Основные типы комплексов в области: «Интегра-КДД» (около 710 камер — фиксирует большинство нарушений по видеокадрам), «СКАТ-ПП» (574 — радарные, скорость, полосы, стоп-линии), «Кордон-М2/М4», «Аист-контроль» и «Автодория» — комплексы контроля средней скорости .

Что фиксируют камеры

Стационарные комплексы области контролируют: превышение скорости (в том числе среднюю на участке), выезд на встречную полосу и трамвайные пути, движение по обочине, проезд на красный свет и за стоп-линию, полосу для маршрутных транспортных средств, непропуск пешехода на переходе, остановку и стоянку в запрещённых местах, проезд под запрещающий знак, движение грузового транспорта в запретных зонах gai63.ru .

Отдельные системы фиксируют нарушение за пределами ПДД:

платные парковки — с 23 ноября 2026 года в историческом центре Самары: постановление за неоплату (штраф 1 500 ₽) выносит административная комиссия, это не «дорожное» нарушение, а региональное parkovka63.ru ;

— с 23 ноября 2026 года в историческом центре Самары: постановление за неоплату (штраф 1 500 ₽) выносит административная комиссия, это не «дорожное» нарушение, а региональное ; нарушения благоустройства (мусор, парковка на газоне) — камеры «Безопасного города», штрафы по региональному закону;

(мусор, парковка на газоне) — камеры «Безопасного города», штрафы по региональному закону; безнадзорные животные и грязные грузовые борта — часть камер адаптирована под региональные нормы.

Чего камеры пока не фиксируют: полис ОСАГО (автоматические проверки обсуждаются годами, но не внедрены) и тонировку.

Средняя скорость: особенность самарских трасс

В области работает контроль средней скорости: пара камер фиксирует время проезда участка, система делит расстояние на время. Устройства в этом режиме — «Автодория» и «АТОМ ИС» gai63.ru . Знание этой механики экономит деньги:

радар-детектор не увидит такие камеры — они не излучают, а просто фиксируют номер на входе и выходе участка;

— они не излучают, а просто фиксируют номер на входе и выходе участка; остановка на пару минут внутри участка не спасает — считается полное время проезда;

в постановлении формулировка обычно «превышение скорости», без слова «средняя» — по такой формулировке штрафы дошли до Верховного Суда, и часть постановлений отменялась: в КоАП нет понятия «средняя скорость», а «местом» нарушения указывается мног километровый участок. Если в постановлении место нарушения размыто («участок между...», без конкретной точки) — это основание для обжалования.

Известные участки контроля средней скорости в области: трасса «Южное шоссе» (Самара), участки между Георгиевкой и Кротовкой, у Ерзовки в направлении Кинель-Черкассов, на выезде в сторону Бугуруслана. Перечень стационарных комплексов с местами установки публикует ГИБДД на своей странице «Места размещения средств фиксации».

Как приходит штраф и кто платит

Нарушение фиксирует камера, материал уходит в ЦАФАП, инспектор проверяет качество изображения и выносит постановление. Порядок стандартный: 2–5 дней на попадание в систему, до 15 суток на вынесение постановления, затем 3 дня на отправку.

Письмо приходит собственнику автомобиля — по адресу регистрации машины (или в личный кабинет Госуслуг, если вы дали согласие на электронные уведомления). Живёте не по адресу регистрации — почтовое письмо потеряете: проверять штрафы стоит регулярно, а не ждать почтальона. За нарушение ответственности за постановление отвечает собственник, а не тот, кто сидел за рулём: если машиной управлял другой человек, его можно указать при обжаловании — но только с документами (полис ОСАГО с вписанным водителем, доверенность, договор аренды или купли-продажи).

Как проверить штрафы: личный кабинет Госуслуг (уведомления приходят в раздел «Уведомления» и в приложение «Госуслуги Авто»), сайт ГИБДД по госномеру и СТС, банковские приложения. Для крупных нарушений срок хранения постановлений — два года.

Скидка: 25%, а не половина

Здесь важно — и именно здесь сплошь и рядом ошибаются даже опытные водители:

с 2025–2026 года действует скидка 25% , а не 50%, как раньше;

, а не 50%, как раньше; срок льготной оплаты — 30 дней со дня вынесения постановления (было 20 дней);

(было 20 дней); 30 дней считаются с даты вынесения постановления, а не с даты получения письма: обычно это на 1–3 дня позже факта нарушения.

Практический вывод: если письмо пришло с опозданием, вы можете успеть оплатить со скидкой, но если льготный период уже сгорел — потеряли 25%. Когда письмо вообще не дошло (сортировка, адрес), срок оплаты со скидкой восстанавливается по заявлению в ГИБДД.

Скидка не действует на 12 видов грубых и повторных нарушений: пьяное вождение, передача управления пьяному, повторный проезд на красный свет, превышение более чем на 40 км/ч при повторном нарушении, оставление места ДТП и другие.

Обжалование не приостанавливает льготный срок: если жалоба ещё рассматривается, а 30 дней со скидкой уже прошли — скидки уже не будет (если только постановление не отменят вовсе).

Сроки и последствия неоплаты

Событие Срок Оплата со скидкой 25% 30 дней со дня вынесения постановления Обжалование 10 дней со дня вручения или получения копии Полная оплата 60 дней со дня вступления постановления в силу Передача приставам с 71-го дня с момента вынесения постановления Срок давности 2 года

Если штраф не оплачен, его передают судебным приставам: к сумме добавится исполнительский сбор 1 000 ₽, а при крупных долгах могут заблокировать выезд за границу и списать деньги со счёта. Отдельно: налоговые штрафы (от ФНС) списываются с ЕНС в пятую очередь; штрафы ГИБДД к ЕНС отношения не имеют — их взыскивают через ФССП.

Как оспорить: пошагово

Шаг 1. Определите, кто вынес постановление

От этого зависит канал обжалования — и это главный камень преткновения. По первым цифрам номера постановления или по штампу в самом документе: parkovka63.ru

Кто вынес Куда обжаловать ГИБДД (камера, радар) ЦАФАП ГИБДД области или через Госуслуги Административная комиссия (неоплаченная парковка «Парковка63», благоустройство) Только суд, на бумажном носителе — электронная подача не предусмотрена Инспектор лично ГИБДД или суд (через Госуслуги нельзя)

Шаг 2. Соберите основания

Постановление можно отменить, если:

камера ошиблась при распознавании номера — на фото не ваш автомобиль или дубликат;

— на фото не ваш автомобиль или дубликат; измерена скорость некорректно — в постановлении нет времени, места, характеристик комплекса, либо скорость физически недостижима для вашего автомобиля (приложите ПТС или СТС);

— в постановлении нет времени, места, характеристик комплекса, либо скорость физически недостижима для вашего автомобиля (приложите ПТС или СТС); место нарушения размыто — «участок между камерами» без конкретной точки (типично для камер средней скорости);

— «участок между камерами» без конкретной точки (типично для камер средней скорости); нет дорожного знака или он плохо читается , разметка не видна — прилагайте фото места;

, разметка не видна — прилагайте фото места; за рулём был другой человек — прилагайте полис ОСАГО, доверенность, договор;

— прилагайте полис ОСАГО, доверенность, договор; машина продана — прилагайте договор купли-продажи;

— прилагайте договор купли-продажи; постановление без фото — нарушины требования ст. 28.6 КоАП, смотрите фото на Госуслугах или сайте ГИБДД;

— нарушины требования ст. 28.6 КоАП, смотрите фото на Госуслугах или сайте ГИБДД; сбой системы парковки — Верховный Суд подтвердил: если система оплаты сбоила, знаки и разметка не позволяли распознать границы зоны, платёж зафиксирован с опозданием, остановка вызвана крайней необходимостью — постановление подлежит отмене. При этом суд обязан оценить ваши доказательства, а не отклонить жалобу формально: если система не показывает оплату, можно ходатайствовать об истребовании детализации у оператора связи.

Шаг 3. Подайте жалобу в 10-дневный срок

Через Госуслуги (штрафы ГИБДД с камер): откройте раздел «Уведомления» → карточку постановления → «Обжаловать». Если кнопки нет или она неактивна — жалоба через Госуслуги недоступна, подавайте на бумаге. Срок рассмотрения — 10 дней, дополнительно ведомство может запросить документы.

Через ЦАФАП ГИБДД (для штрафов с камер по всей области):

Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области — Самара, Волжское шоссе, 107. Приёмные дни: понедельник, вторник, среда с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 15:00), пятница с 9:00 до 13:00; четверг — неприемный день.

Жалоба на постановление — на бумажном носителе, с подписью и номером обжалуемого постановления. Можно направить почтой или опустить в ящик корреспонденции на входе в центр (сотрудники забирают несколько раз в день). Важно: адрес ЦАФАП в Самаре — Волжское шоссе, 107; адрес «Красноармейская, 135», который гуляет по старым статьям и шпаргалкам, — устарел (центр переехал).

В суд — для постановлений административных комиссий (в том числе за неоплату платной парковки в Самаре): жалоба подаётся в районный суд по месту совершения нарушения (адрес — в постановлении), только на бумажном носителе, в течение 10 суток с даты получения копии. Электронная подача таких жалоб КоАП не предусмотрена.

Если пропустили 10 дней — жалоба подаётся вместе с ходатайством о восстановлении срока и документами, подтверждающими причину (справка о болезни, командировочное удостоверение, отслеживание письма, которое не пришло)..

Шаг 4. Что дальше

Рассмотрение — 10 дней в ведомстве, до 2 месяцев в суде. Ответ придёт на адрес из жалобы или в личный кабинет. Если постановление отменят — оплаченный штраф возвращают; если откажут — постановление вступает в силу, и 60-дневный срок оплаты продолжает течь.

Если жалоба рассматривается дольше 10 дней, а вы намерены оплатить с искиком 25% — помните: скидка сгорает в момент истечения льготного срока, даже если жалоба ещё на стадии рассмотрения.

Частые вопросы

«Камера не видит грязный номер?» Миф: современные комплексы распознают номера и на грязных машинах — Интегра-КДД и СКАТ-ПП работают по видеокадрам в разных режимах освещённости.

«Можно ли оспорить штраф после оплаты?» Да: подайте жалобу и приложите копию платёжного документа, укажите, что просите вернуть деньги. При отмене постановления сумму возвращают.

«Как не пропустить срок обжалования?» Подключите уведомления Госуслуг: электронное постановление приходит быстрее бумажного, и 10 дней на обжалование считаются с даты его появления в личном кабинете. Для бумажного письма срок начинается с даты вручения или с даты возврата извещения об отсутствии получателя.

«Мне пришло постановление за город, где я не был» Типовые ситуации — дубликаты номеров, продажа авто без перерегистрации, ошибка камеры. Проверьте фото: если машина не ваша, жалоба почти гарантированно удовлетворяется; если машина ваша, а за рулём был другой человек — прилагайте документы на него. При систематических штрафах на чужую машину с дублёром — заявление в ГИБДД о недостоверности данных.

«Где посмотреть реальное фото с камеры?» На Госуслугах — в карточке постановления, на сайте ГИБДД — по УИН. Оба сервиса показывают фото и место нарушения. Если на бумажном письме фото нет, а на Госуслугах есть — постановление выписано правильно, просто фото не попало в почтовое отправление.

«Мне пришёл штраф за парковку в центре, но я оплатил парковку» Сохраняйте скриншот оплаты (время, номер зоны) — он главный аргумент. По данным Верховного Суда, суд обязан проверить вашу оплату, а не отклонить жалобу формально; можно ходатайствовать об истребовании детализации платежей от оператора.

«Штраф по адмкомиссии и штраф ГИБДД — это одно и то же?» Нет: постановление за неоплату платной парковки в Самаре выносит административная комиссия (не ГИБДД), скидка 25% на такие постановления не распространяется (это не «дорожные» нарушения по главе 12 КоАП), а обжалование — только в суд. Проверить на Госуслугах такие штрафы можно, но именно обжаловать — только бумагой.

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