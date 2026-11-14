Налоги в Самарской области: как прочитать уведомление, не переплатить и вернуть деньги за лечение, обучение и жильё

Осень — главный налоговый сезон: с сентября по ноябрь приходит уведомление об имущественных налогах, до 1 декабря их нужно оплатить, а за окном — время, когда выгодно заявить вычеты за прошлый год. В 2026 году в этой сфере три важных изменения: уведомления стали приходить на Госуслуги автоматически, бумажные письма по запросу отменили, а социальные вычеты выросли до 150 тысяч рублей расходов в год. Разбираем по шагам.

Что такое налоговое уведомление и когда оно приходит

Уведомление — это документ, в котором ФНС собирает сразу все «личные» налоги за прошлый год: на имущество, транспортный, земельный и НДФЛ, который не удержал работодатель (например, с процентов по вкладам). В 2026 году уведомление начисляет налоги за 2025 год.

Ключевые сроки:

Рассылка начинается с конца сентября , массовая волна — до 10 октября;

, массовая волна — до 10 октября; не позднее 1 ноября уведомление должно прийти всем (закон требует направить его минимум за 30 дней до срока уплаты);

уведомление должно прийти всем (закон требует направить его минимум за 30 дней до срока уплаты); 1 декабря 2026 года — крайний срок уплаты (это вторник, переносов нет);

— крайний срок уплаты (это вторник, переносов нет); со 2 декабря на неуплаченную сумму начисляются пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день.

Новое с 1 августа 2026 года: уведомления автоматически приходят на Госуслуги всем с подтверждённой учётной записью — отдельно давать согласие больше не нужно (закон № 425-ФЗ). Бумажные письма теперь направляют только тем, у кого нет электронных кабинетов. И важно: запросить бумажное уведомление на почту нельзя, если у вас есть доступ к личному кабинету — налог считается полученным с момента размещения в кабинете, а не с момента, когда вы его заметили.

Как прочитать уведомление: чек-лист проверки

Не ограничивайтесь итоговой суммой — проверьте по каждому объекту:

Перечень объектов. Все ли квартиры, машины и участки в уведомлении действительно ваши? Нет ли проданных в течение года объектов, за которые начисли налог за весь период? Период владения. Если машина продана в апреле, а налог рассчитан за 12 месяцев — это ошибка, сообщите в ФНС. Налоговая база и ставка. Для недвижимости — кадастровая стоимость за вычетом необлагаемых метров: 20 м² у квартиры, 10 м² у комнаты, 50 м² у дома. Сверьте площадь и долю собственности с выпиской из ЕГРН. Льготы. Проверьте, учтены ли ваши: пенсионеры, инвалиды, многодетные и ряд других категорий освобождаются от налога на один объект каждого вида. Если льгота есть, а в уведомлении её нет — обратитесь в налоговую до 1 декабря, а не после. НДФЛ. Сверьте сведения о доходах и уже удержанном налоге.

Если нашли расхождение — подайте обращение через личный кабинет ФНС (раздел «Обращения»), лично в инспекцию или через МФЦ. ФНС обязана пересчитать налог и сформировать новое уведомление в течение 30 дней, в сложных случаях — ещё до 30 дней сверх того.

Что делать, если уведомление не пришло

Проверьте два места: Госуслуги (раздел «Платежи») и личный кабинет налогоплательщика на nalog.gov.ru. Уведомление могут не прислать по трём законным причинам:

общая сумма налогов меньше 300 рублей — её перенесут в уведомление следующего года;

— её перенесут в уведомление следующего года; налог полностью перекрыт льготой или вычетом ;

; вы отказались от получения документов ФНС через Госуслуги (тогда смотрите только личный кабинет).

А вот если у вас есть недвижимость или машина, по которым уведомления не приходят никогда, — это тревожный сигнал. По закону о таком имуществе нужно сообщить в налоговую самостоятельно не позднее 31 декабря следующего года после покупки. Промолчите — и при проверке получите штраф 20% от неуплаченного налога.

Как оплатить

Самый простой путь — прямо на Госуслугах: уведомление появляется в разделе «Платежи», оплата проходит единым налоговым платежом (ЕНП) с учётом остатка на вашем Едином налоговом счёте. Альтернативы: личный кабинет ФНС, QR-код из уведомления в приложении банка, оплата по реквизитам в банке.

Льготы по имущественным налогам в Самарской области

Пенсионеры, инвалиды I и II групп и ряд других категорий освобождены от налога на один объект каждого вида: одна квартира, один дом, один гараж, один земельный участок — на выбор. Выбрать выгодный объект можно через личный кабинет ФНС до 31 декабря года, с которого применяется льгота.

освобождены от налога на один объект каждого вида: одна квартира, один дом, один гараж, один земельный участок — на выбор. Выбрать выгодный объект можно через личный кабинет ФНС до 31 декабря года, с которого применяется льгота. Транспортный налог: в Самарской области — скидка 50% для пенсионеров, а также мужчин 60+ и женщин 55+ на одно транспортное средство каждого вида. Льгота работает только по заявлению — подать можно через личный кабинет ФНС.

в Самарской области — скидка 50% для пенсионеров, а также мужчин 60+ и женщин 55+ на одно транспортное средство каждого вида. Льгота работает только по заявлению — подать можно через личный кабинет ФНС. Многодетные семьи в области получают дополнительные послабления по земельному налогу.

в области получают дополнительные послабления по земельному налогу. Правило 10%: налог на имущество за 2025 год не может вырасти больше чем на 10% по сравнению с предыдущим годом, даже если кадастровая стоимость скакнула сильнее. Если в уведомлении рост больше — это повод требовать перерасчёт.

Налоговые вычеты: как вернуть деньги с прошлых лет

Вычет — это возврат части НДФЛ, которую вы заплатили с дохода. В 2026 году действуют такие лимиты расходов (это не сумма возврата, а предел расходов, с которых можно вернуть 13%):

Вычет Лимит расходов Максимум возврата (при НДФЛ 13%) Покупка жилья 2 000 000 руб. 260 000 руб. Проценты по ипотеке 3 000 000 руб. 390 000 руб. Лечение, обучение, фитнес, страхование (суммарно) 150 000 руб. в год 19 500 руб. Дорогостоящее лечение без лимита 13% от всех расходов Обучение каждого ребёнка на очной форме 110 000 руб. в год на ребёнка до 14 300 руб. на ребёнка

Социальные вычеты с 2024 года считаются одним общим лимитом 150 тысяч на все виды расходов вместе: лечение, обучение, фитнес, ДМС, страхование жизни и пенсионные взносы — всё складывается в одну корзину. Исключение — дорогостоящее лечение и обучение детей, у них отдельные лимиты.

Три способа получить вычет:

Упрощённый порядок — без декларации. Если банк, клиника или застройщик передали сведения в ФНС, в личном кабинете появится предзаполненное заявление: проверьте данные, укажите счёт, подпишите. Деньги приходят за 15–45 дней. Так можно оформить имущественный вычет (при ипотеке в банках-участниках обмена), социальные расходы с 2024 года и вычет по ИИС. Декларация 3-НДФЛ через личный кабинет ФНС — если предзаполненного заявления нет или нужно заявить сразу несколько вычетов (например, жильё + лечение). В разделе «Доходы» → «Подать декларацию» → «Получить вычет» → выбрать тип. Проверка занимает до 3 месяцев, возврат — до месяца после неё. Через работодателя — не дожидаясь конца года: подаёте заявление о подтверждении права на вычет, и работодатель перестаёт удерживать НДФЛ с зарплаты. Так можно получать имущественные и социальные вычеты прямо в течение года.

За какие годы можно вернуть: декларацию подают за три предшествующих года. В 2026 году — за 2023, 2024 и 2025 годы. Например, лечение в 2023-м можно заявить только до конца 2026-го — потом деньги «сгорают».

Пример. Семья купила квартиру за 6 млн в 2024 году, заплатив 1,2 млн собственных средств и оформив ипотеку. За 2024 и 2025 годы оба супруга работали с зарплатой около 80 тысяч в месяц каждый. За два года можно вернуть по имущественному вычету: если разделить вычет 2 млн пополам, каждый вернёт 130 000 × 13% = 16 900 рублей за год — итого до 33 800 рублей на семью за два года. Плюс проценты по ипотеке по мере их уплаты — до 390 тысяч на семью.

Частые вопросы

«Мне начислили налог на чужую машину» — типичная ситуация при клептомании данных или ошибке ГИБДД. Напишите обращение через личный кабинет ФНС с приложением документов (справка о продаже, договор купли-продажи). Если машина продана, а новый владелец не переоформил её, — заявление о снятии с учёта в ГИБДД.

«Уведомление пришло с ошибкой в кадастровой стоимости» — сначала оспорьте кадастровую стоимость в комиссии Росреестра или в суде, потом пересчитывайте налог.

«Как оформить вычет за лечение жены?» Можно — за супруга, родителей, детей до 18 лет (или до 24, если очно учатся). Главное: клиника с лицензией, справка об оплате услуг, документ о родстве. С 2024 года справку выдаёт организация — нужен один документ, старую форму 3-НДФЛ за лечение заполнять не обязательно, если сведения уже у ФНС.

«Продали квартиру, нужно ли платить налог с продажи?» Если владели больше минимального срока (обычно 3–5 лет в зависимости от способа приобретения) — нет. Если меньше — можно применить имущественный вычет 1 млн рублей или вычесть подтверждённые расходы на покупку. Подробнее — в отдельной карточке, если тема выстрелит.

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