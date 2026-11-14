В Хворостянском районе столкнулись Toyota и Cherry 

В Хворостянском районе инспекторы дорожно-патрульной службы, прибывшие на место ДТП, установили: 13 ноября в 17:40 26-летний мужчина управляя автомобилем Toyota Camry, двигался по 16 км автодороги «Осинки – Приволжье» со стороны поселка Осинки в направлении села Приволжье. В пути следования для совершения обгона выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения в месте, где это разрешено, и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Cherry Tiggo 7 Pro, под управлением 66-летнего мужчины, который от удара отбросило на автомашину LADA Niva, под управлением 20-летнего мужчины. Водители Toyota и Cherry госпитализированы.