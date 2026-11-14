20-летний водитель сбил подростка в Красноярском районе

Еще одно ДТП 13 ноября произошло в 18:20 в Красноярском районе. Госавтоинспекторами установлено, что 20-летний мужчина, управляя автомашиной LADA Priora, двигался по улице Новой села Красный Яр со стороны улицы Дорожной в направлении улицы Кольцевой. В пути следования, возле дома №5 по улице Совхозной, не выбрал скорость и направление движения, обеспечивающие постоянный контроль за движением транспортного средства, и допустил наезд на 14-летнего юношу, движущегося в попутном направлении у края проезжей части. Пешеход доставлен в медицинское учреждение.

13 ноября на территории Самарской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали шесть человек, двое из которых несовершеннолетние.