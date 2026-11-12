Справочник для жителей Самары и Самарской области: инструкции, телефоны, льготы, ЖКХ и госуслуги

↑ наверх Как разобраться с квитанцией за ЖКУ в Самарской области Первая квитанция после октябрьской индексации традиционно вызывает больше всего вопросов: суммы выросли, а строки в платёжке — те же. Разбираем, из чего состоит платёж за ЖКУ, какие тарифы действуют с 1 октября 2026 года и как за пять минут проверить, правильно ли вам насчитали. Из чего состоит квитанция Платёжка делится на два блока: коммунальные услуги (ресурсы, которые вы потребляете) и услуги управления домом (то, что платится УК или ТСЖ). Коммунальные услуги: Отопление — тепловая энергия от теплосети (в Самаре основной поставщик — ПАО «Т Плюс»).

— тепловая энергия от теплосети (в Самаре основной поставщик — ПАО «Т Плюс»). Горячее водоснабжение — два компонента: холодная вода + подогрев.

— два компонента: холодная вода + подогрев. Холодное водоснабжение — по счётчику или нормативу.

— по счётчику или нормативу. Водоотведение — сумма объёмов холодной и горячей воды.

— сумма объёмов холодной и горячей воды. Электроснабжение — тариф зависит от типа плиты и счётчика.

— тариф зависит от типа плиты и счётчика. Обращение с ТКО — вывоз мусора, платит региональный оператор АО «Экология». Услуги управления: содержание жилого помещения (уборка, обслуживание общедомового имущества), взнос на капитальный ремонт, дополнительные строки (домофон, охрана и т. п.), которые должны быть утверждены решением общего собрания. Тарифы для Самары (с 01.10.2026) Услуга Тариф Единица Холодная вода 58,56 руб/м³ Водоотведение 35,40 руб/м³ ГВС: теплоноситель 66,16 руб/м³ ГВС: холодная вода (компонент) 58,56 руб/м³ Отопление 3 249,81 руб/Гкал Электроэнергия (газовые плиты, 1-й диапазон) 6,95 руб/кВт·ч Капремонт: дома до 5 этажей 11,93 руб/м² в месяц Капремонт: дома от 6 этажей 13,73 руб/м² в месяц Вывоз ТКО 864,37 руб/м³ Тарифы по городам области отличаются — за точными значениями обращайтесь к сайтам вашего поставщика и Комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области. Пример расчёта: квартира 54 м², 3 проживающих Типовая двухкомнатная в девятиэтажке Самары с газовой плитой, счётчики на воде, объёмы условные: 6 м³ холодной и 3 м³ горячей воды в месяц. Строка квитанции Как считается Сумма, руб. Отопление 0,5 Гкал × 3 249,81 1 624,91 Горячая вода (3 м³) 3 × (66,16 + 58,56) 374,16 Холодная вода (6 м³) 6 × 58,56 351,36 Водоотведение (9 м³) 9 × 35,40 318,60 Электроэнергия (200 кВт·ч) 200 × 6,95 1 390,00 Капремонт (от 6 этажей) 54 × 13,73 741,42 Обращение с ТКО 54 × (864,37 × 0,091 / 12) 353,96 Содержание жилья* 54 × 25,00 1 350,00 Итого ≈ 6 504 * Тариф на содержание жилья в вашей УК может быть иным — он зависит от набора работ и решения общего собрания. Для жителей МКД ТКО считается от площади квартиры, а не от числа жильцов (норматив 0,091 м³ на м² в год). Как проверить, правильно ли насчитали Проверьте тарифы — каждая строка должна совпадать с официальным тарифом вашего поставщика. Проверьте объём — показания счётчиков или нормативы; передавайте показания вовремя. Сверьте площадь и число зарегистрированных — влияет на капремонт и ТКО. Проверьте перерасчёты при длительном отсутствии. Сверьтесь с ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru) — тарифы, протоколы собраний, отчёты УК. Если вопросы остались: письменное обращение в УК с требованием расшифровки (ответ — до 30 дней), далее жалоба в ГЖИ Самарской области или Роспотребнадзор.

↑ наверх Что делать, если отключили воду, свет или отопление: куда звонить в Самаре С чего начать в любой ситуации Проверьте, у кого проблема: одна квартира или весь дом/подъезд. Позвоните в свою УК или ТСЖ (телефон — в квитанции, на доске у подъезда, в dom.gosuslugi.ru). Зафиксируйте обращение: дата, время, имя оператора, номер заявки. Позвоните в профильную службу (таблица ниже). Подключите соседей — коллективное обращение реагирует быстрее. Отключили воду Аварийная диспетчерская РКС-Самара (круглосуточно): 8 (846) 334-75-12 , 8 (846) 207-87-87

, Контакт-центр (будни, 8:00–17:00): 8 (846) 310-25-40

«Водный сигнал» — Telegram +7 (917) 013-70-07

Нет горячей воды — горячая линия «Т Плюс»: 8 (800) 700-06-06

Не помогло — ЕДДС Самары (круглосуточно): 8 (846) 930-81-12 Сроки ликвидации аварии на холодной воде: до 8 часов при локальном повреждении, до суток — при серьёзных разрушениях. Плановые перерывы ГВС — не более 8 часов в месяц и 4 часа подряд. Отключили электричество АО «ССК» (круглосуточно): 8 (800) 222-30-20

«Россети Волга»: 8 (800) 220-02-20

Справочная «СамГЭС»: 8 (846) 200-55-25

Уличное освещение во дворе — «Самара Горсвет»: 8 (846) 333-76-54 Ограничение электроснабжения при аварии — не более 24 часов. Отключили отопление Сначала УК (проверка внутридомовых задвижек), затем горячая линия «Т Плюс» 8 (800) 700-06-06, затем жалоба в ГЖИ Самарской области: 8 (846) 200-02-98. Температура в комнатах Максимум перерыва подряд не ниже +12°C 16 часов +10…+12°C 8 часов +8…+10°C 4 часа Запах газа Не включайте и не выключайте электроприборы, не пользуйтесь открытым огнём, проветрите помещение и звоните 104 (с мобильного) или 04 (со стационарного). Приезд — в течение часа. Линия «Средневолжской газовой компании»: 8 (800) 707-65-55. Как добиться перерасчёта Заявление в УК (в двух экземплярах, с отметкой о приёме): период отсутствия услуги, реквизиты обращений, требование перерасчёта. Приложите доказательства: фото, свидетельства соседей, копию заявки. УК обязана ответить в течение 30 дней и провести перерасчёт в следующей квитанции. Дальше — жалоба в ГЖИ (интернет-приёмная gzhi.samregion.ru, ул. Льва Толстого, 123), затем ГИС ЖКХ и Роспотребнадзор. Таблица быстрого доступа Проблема Куда звонить Телефон Авария на трубах, нет воды Диспетчерская РКС-Самара 8 (846) 334-75-12, 8 (846) 207-87-87 Нет горячей воды, проблемы с теплом «Т Плюс» 8 (800) 700-06-06 Нет электричества АО «ССК» 8 (800) 222-30-20 Нет уличного освещения Самара Горсвет 8 (846) 333-76-54 Запах газа Служба газа (с мобильного) 104 Общая авария в городе ЕДДС Самары 8 (846) 930-81-12 УК не реагирует ГЖИ Самарской области 8 (846) 200-02-98 Три ошибки, которые мешают добиться перерасчёта Звонить без фиксации номера заявки — доказать потом нечего.

Ждать исправлений по телефону — перерасчёт требует письменного заявления.

Жаловаться сразу в прокуратуру — эффективнее цепочка УК → ГЖИ → Роспотребнадзор.

↑ наверх Капремонт в Самарской области: как узнать, когда отремонтируют ваш дом С 1 января 2026 года минимальный взнос — 11,93 руб/м² (дома до 5 этажей) и 13,73 руб/м² (от 6 этажей). Порядок очереди определяет региональная программа капитального ремонта и краткосрочные планы на три года. Регоператор — НО «Фонд капитального ремонта Самарской области». Краткосрочный план на 2027–2029 годы (приказ МинЖКХ области от 20.10.2026 № 186): в 2027 году — ремонт 2 239 домов, в 2028-м — 1 000, в 2029-м — 1 239. Как проверить сроки по своему адресу Сайт регоператора fcrso.ru — раздел «Капитальный ремонт в вашем доме»: виды работ и год ремонта. Раздел «Региональная программа» — краткосрочные планы с адресами по годам. Портал fkr-samara.ru — карта домов в плане текущего года. Приложение «Госуслуги. Дом» — отслеживание информации по дому. Телефоны фонда: 8 (846) 300-41-59 (Самара), 8 (8482) 65-00-59 (Тольятти), 8 (800) 500-64-76 (остальные районы). Если дом в плане — за год до ремонта фонд направляет предложения о видах работ, их может скорректировать общее собрание. Если нет — взносы копятся, дом остаётся в очереди. Льгота на взнос: компенсация Категория Размер Одиноко проживающий неработающий собственник 70+ 50% Одиноко проживающий неработающий собственник 80+ 100% Семья из неработающих пенсионеров и (или) инвалидов I–II групп, 70+ / 80+ 50% / 100% Инвалиды I–II групп, дети-инвалиды, семьи с детьми-инвалидами до 50% Ветераны труда, труженики тыла, ветераны боевых действий, реабилитированные 50% Многодетные семьи 50% Формула: норматив площади × минимальный взнос × доля компенсации. Пример. Одиноко проживающий неработающий пенсионер 73 лет, квартира 55 м², дом до 5 этажей. Взнос: 55 × 11,93 = 655,32 руб/мес. Компенсация: 33 × 11,93 × 50% ≈ 196,85 руб/мес. Компенсация положена только собственнику, на одно жилое помещение, при отсутствии судебной задолженности по ЖКУ. Оформление — соцзащита или МФЦ.

↑ наверх Как перейти со счёта регионального оператора на спецсчёт дома По умолчанию взносы идут в «общий котёл» — на счёт регоператора. Собственники вправе копить их на спецсчёте своего дома и распоряжаться самостоятельно. Счёт регоператора Спецсчёт дома Кто распоряжается деньгами Регоператор ТСЖ, ЖСК, УК или регоператор Срок ремонта По очереди программы Когда накопится Перечень работ По программе Может быть расширен Квитанции и должники Регоператор Владелец счёта Риск Очередь может сдвинуться При сборе <50% дом вернут в «общий котёл» Плюсы спецсчёта Ремонт раньше очереди программы — как только накопится сумма.

Расширенный перечень работ при взносе выше минимального.

Прозрачность: накопления и проценты видны на счёте дома.

Самостоятельный выбор подрядчика и контроль работ. Минусы и риски Вся организационная работа — на жильцах и УК.

Квитанции и претензионная работа с должниками — самим.

При собираемости ниже 50% ГЖИ вправе вернуть дом в «общий котёл».

Тратить деньги можно только на капремонт.

Если денег к сроку не хватило — увеличение взноса, кредит или возврат в общий котёл. Пошаговый порядок Инициируйте собрание (может любой собственник, совет МКД, ТСЖ, УК). Уведомление — не позднее чем за 10 дней. Подготовьте повестку: способ формирования фонда, размер взноса (не ниже минимального), владелец спецсчёта, банк, уполномоченное лицо, при желании — перечень и сроки работ. Проведите собрание. Решение — более 50% голосов от общего числа всех собственников (не от пришедших). Форма: очная, заочная, очно-заочная. Откройте счёт в банке с капиталом не менее 20 млрд рублей (перечень публикует ЦБ). Разошлите решения: протокол в течение 5 рабочих дней — владельцу счёта и регоператору; уведомление в ГЖИ — в течение 5 рабочих дней после открытия счёта. Итоги голосования — в доступном месте в доме в течение 10 дней. Дождитесь перевода. В Самарской области решение вступает в силу через год после направления протокола регоператору (актуальная редакция закона № 60-ГД). Затем в течение 5 дней регоператор перечисляет накопления и передаёт реестр платежей. Обратный путь: решение собрания вступает в силу через месяц, средства перечисляются в течение 5 дней. Условие — отсутствие непогашенного кредита на капремонт. Пять ошибок, из-за которых переход срывается Голоса посчитаны от пришедших, а не от всех собственников.

В протоколе нет банка или владельца счёта.

Не направили протокол регоператору и в ГЖИ в 5-дневный срок.

У дома есть кредит или долг за выполненные работы.

Не учли год ожидания перевода денег.

↑ наверх Субсидия на ЖКУ: кому положена и как посчитать Субсидия — помощь по нуждаемости, а не по статусу: её дают любому, у кого плата за коммуналку превышает допустимую долю дохода (базовый ориентир — 22%). Условия Заявитель — собственник, наниматель по соцнайму или член ЖСК, постоянно зарегистрированный в жилье.

Доля расходов на ЖКУ превышает 22% совокупного дохода.

Нет судебной задолженности по ЖКУ за последние три года (или есть соглашение о погашении).

Гражданство РФ (Беларусь и Казахстан тоже подходят). Прожиточный минимум в Самарской области на 2026 год: на душу населения — 17 803 руб., трудоспособные — 19 405, пенсионеры — 15 311, дети — 17 269 руб. Формула С = ССЖКУ × n − (МДД/100) × Д, где ССЖКУ — региональный стандарт стоимости ЖКУ на человека, n — число членов семьи, МДД — 22%, Д — совокупный доход (среднее за 6 месяцев). При доходе ниже прожиточного минимума применяется коэффициент К = СД / ПМ. Стандарт стоимости ЖКУ для Самары (постановление № 223 от 07.04.2026) Категория Одиноко проживающий Семья из 2 Семья из 3+ (на человека) Собственники с взносом на капремонт 4 011 5 881 4 409 Собственники без взноса 3 764 5 428 4 120 Наниматели госфонда и члены ЖСК 4 025 5 907 4 425 Примеры расчёта Пример 1. Семья из трёх, доход 45 000 руб. Среднедушевой доход 15 000 — ниже ПМ семьи (18 693). Коэффициент: 15 000 / 18 693 ≈ 0,80. Допустимый платёж: 45 000 × 22% × 0,80 = 7 944. Субсидия: 4 409 × 3 − 7 944 ≈ 5 283 руб/мес. Пример 2. Одинокий пенсионер, пенсия 16 000 руб. Допустимый платёж: 3 520. Субсидия: 4 011 − 3 520 = 491 руб/мес. Пример 3. Семья из двух, доход 60 000 руб. Расчётная субсидия отрицательна — отказ. Размер субсидии не может превышать фактические расходы семьи на оплату ЖКУ. Как оформить Госуслуги (решение за 10 рабочих дней), МФЦ или соцзащита (региональный портал suprema63.ru). Подача с 1 по 15 число — выплата с текущего месяца, с 16-го — со следующего. Понадобятся: паспорта и СНИЛС членов семьи, документ на жильё, квитанция за последний месяц, реквизиты счёта с картой «Мир». Субсидия назначается на 6 месяцев и продлевается автоматически. Частые причины отказа Судебная задолженность по ЖКУ.

Неверные сведения о составе семьи и доходах.

Ошибка в банковских реквизитах.

Площадь больше нормативной — стандарт рассчитают по социальной норме.

↑ наверх Компенсация ЖКУ для ветеранов труда и инвалидов (ЕДКВ) Компенсация — помощь по статусу: часть платы за ЖКУ возвращается определённым категориям независимо от дохода. В Самарской области выплата называется ЕДКВ. Основание — закон № 143-ГД «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг». Кто имеет право Инвалиды и участники ВОВ, инвалиды боевых действий и члены их семей.

Труженики тыла, ветераны труда и приравненные к ним.

Реабилитированные лица и пострадавшие от политических репрессий.

Инвалиды I–III групп, дети-инвалиды, граждане, воспитывающие детей-инвалидов.

Семьи погибших военнослужащих.

Сельские педагоги, медики, работники культуры и соцсферы.

Многодетные семьи (три и более детей до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении). Базовый размер — 50% фактических расходов. Многодетным: 50% за содержание жилья и коммуналку, 75% за вывоз ТКО, 50% взноса на капремонт. Три ограничения расчёта Площадь: наём и содержание — в пределах норматива (33 м² для одиноко проживающего, 21 м² на человека в семье из двух, 18 м² — из трёх и более). Потребление: по счётчикам, но не выше нормативов. Состав семьи: если с льготником живут работающие родственники без статуса — компенсация пропорционально доле льготника. Пример расчёта Ветеран труда, живёт один в квартире 46 м² в девятиэтажке Самары. Начислено: содержание 1 150 руб., капремонт 631,58 руб., коммунальные услуги по счётчикам 4 040 руб. Строка Начислено Компенсация Содержание жилья 1 150,00 33 × 25 × 50% = 412,50 Капремонт 631,58 33 × 13,73 × 50% = 226,55 Коммунальные услуги 4 040,00 4 040 × 50% = 2 020,00 Итого 5 821,58 ≈ 2 659 руб/мес Правила выплаты Выплачивается по факту оплаты: нет платежа — нет компенсации за месяц.

Только одно жилое помещение (по выбору льготника).

Одно основание на выбор из нескольких подходящих статусов.

Судебная задолженность за последние три года — основание для отказа.

Решение — до 8 рабочих дней; выплата ежемесячно с 5 по 25 число. Как оформить Заявление в ГКУ «ГУСЗН», МФЦ или Госуслуги. Документы: паспорт, СНИЛС, документ о льготном статусе, документ на жильё, подтверждение регистрации, реквизиты счёта. Сообщайте об изменениях адреса, состава семьи и статуса. Отличие от субсидии Компенсация (ЕДКВ) Субсидия Основание Льготный статус Расходы на ЖКУ выше 22% дохода Зависит от дохода Нет Да Совмещение Да — обе меры одновременно, каждая по своим правилам

↑ наверх Как оформить звание «Ветеран труда Самарской области» Региональное звание — не то же самое, что федеральное «Ветеран труда»: основания и документы отличаются. Звание даёт право на ежемесячную выплату и компенсацию ЖКУ (50%). Кто имеет право Стаж на территории Самарской области + награда региона (почётные грамоты Губернатора, знаки Самарской Губернской Думы, ведомственные награды области). Большой стаж без наград — только для начавших работать несовершеннолетними в период Великой Отечественной войны (редкий случай). Сколько нужно стажа Мужчины: не менее 25 лет общего стажа, из них не менее 15 лет — на территории Самарской области.

не менее 25 лет общего стажа, из них не менее 15 лет — на территории Самарской области. Женщины: не менее 20 лет общего стажа, из них не менее 15 лет — на территории области. Какие награды засчитываются Государственные награды РФ и СССР, награды Самарской области, ведомственные знаки отличия из утверждённого перечня. Не засчитываются: корпоративные грамоты, благодарности работодателя без статуса региональной награды, дипломы конкурсов. Пошаговый порядок Соберите документы: паспорт, СНИЛС, трудовая книжка или архивные справки, документы о наградах, документ о смене фамилии (если была), заявление. Подайте заявление — Госуслуги, МФЦ или соцзащита по месту жительства. Дождитесь решения — до 30 календарных дней. Получите удостоверение — бессрочное. Оформите выплаты отдельно — само звание денег не приносит, нужна отдельная заявка на ЕДВ и компенсацию ЖКУ. Важные нюансы Стаж должен быть подтверждён документально: приказы, архивные справки, лицевые счета.

Регион работы важен: в справках должно быть указано место работы в Самарской области.

Сверяйте ведомственные награды с перечнем Минсоцдемполитики области.

При отказе изучите причину — часто вопрос решается донесением документов. Пример. Женщина 58 лет из Самары: общий стаж 28 лет, из них 17 — в области, Почётная грамота Министерства здравоохранения. Заявление в МФЦ, через 22 дня удостоверение, через неделю — выплата и компенсация 50% ЖКУ.

↑ наверх Льготы на ЖКУ для пенсионеров без льготного статуса Возраст и доход сами по себе дают пенсионеру несколько мер поддержки — но за большинство нужно заявить самостоятельно. Что можно оформить Субсидия на ЖКУ — при расходах на коммуналку выше 22% дохода; продлевается автоматически. Компенсация взноса на капремонт — 50% с 70 лет, 100% с 80 лет для одиноких неработающих собственников (и для семей из неработающих пенсионеров/инвалидов I–II групп). Оформляется по заявлению в соцзащиту или МФЦ. Социальная доплата пенсии до прожиточного минимума пенсионера (15 311 руб. в 2026 году) — с 2026 года назначается автоматически. Ежемесячная выплата на проезд — для пенсионеров, не получающих ЕДВ. Скидка 50% по транспортному налогу — пенсионерам, мужчинам 60+, женщинам 55+, на одно ТС каждого вида. Единовременная выплата на газификацию — 201 000 руб. одиноким малоимущим пенсионерам, получателям субсидий, труженикам тыла, инвалидам и др. Бесплатная юридическая помощь — получателям пенсий, мужчинам 60+, женщинам 55+. Отмена банковской комиссии при оплате ЖКУ для пенсионеров — при взимании комиссии жалоба в Банк России. Три подводных камня Судебная задолженность за ЖКУ блокирует субсидию и компенсации.

Субсидию и компенсации можно совмещать — например, компенсация капремонта + субсидия на остальные услуги.

Проездная выплата не положена получателям ЕДВ по федеральному статусу.