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Справочник для жителей Самары и Самарской области: инструкции, телефоны, льготы, ЖКХ и госуслуги

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Справочник для жителей Самары и Самарской области: инструкции, телефоны, льготы, ЖКХ и госуслуги

Справочник для жителей Самары и Самарской области

Пошаговые инструкции, телефоны служб, расчёты и разборы по ЖКХ, льготам и госслужбам. Материалы обновляются по мере изменения тарифов и нормативов.
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Как разобраться с квитанцией за ЖКУ в Самарской области

Первая квитанция после октябрьской индексации традиционно вызывает больше всего вопросов: суммы выросли, а строки в платёжке — те же. Разбираем, из чего состоит платёж за ЖКУ, какие тарифы действуют с 1 октября 2026 года и как за пять минут проверить, правильно ли вам насчитали.

Из чего состоит квитанция

Платёжка делится на два блока: коммунальные услуги (ресурсы, которые вы потребляете) и услуги управления домом (то, что платится УК или ТСЖ).

Коммунальные услуги:

  • Отопление — тепловая энергия от теплосети (в Самаре основной поставщик — ПАО «Т Плюс»).
  • Горячее водоснабжение — два компонента: холодная вода + подогрев.
  • Холодное водоснабжение — по счётчику или нормативу.
  • Водоотведение — сумма объёмов холодной и горячей воды.
  • Электроснабжение — тариф зависит от типа плиты и счётчика.
  • Обращение с ТКО — вывоз мусора, платит региональный оператор АО «Экология».

Услуги управления: содержание жилого помещения (уборка, обслуживание общедомового имущества), взнос на капитальный ремонт, дополнительные строки (домофон, охрана и т. п.), которые должны быть утверждены решением общего собрания.

Тарифы для Самары (с 01.10.2026)

Услуга Тариф Единица
Холодная вода 58,56 руб/м³
Водоотведение 35,40 руб/м³
ГВС: теплоноситель 66,16 руб/м³
ГВС: холодная вода (компонент) 58,56 руб/м³
Отопление 3 249,81 руб/Гкал
Электроэнергия (газовые плиты, 1-й диапазон) 6,95 руб/кВт·ч
Капремонт: дома до 5 этажей 11,93 руб/м² в месяц
Капремонт: дома от 6 этажей 13,73 руб/м² в месяц
Вывоз ТКО 864,37 руб/м³

Тарифы по городам области отличаются — за точными значениями обращайтесь к сайтам вашего поставщика и Комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области.

Пример расчёта: квартира 54 м², 3 проживающих

Типовая двухкомнатная в девятиэтажке Самары с газовой плитой, счётчики на воде, объёмы условные: 6 м³ холодной и 3 м³ горячей воды в месяц.

Строка квитанции Как считается Сумма, руб.
Отопление 0,5 Гкал × 3 249,81 1 624,91
Горячая вода (3 м³) 3 × (66,16 + 58,56) 374,16
Холодная вода (6 м³) 6 × 58,56 351,36
Водоотведение (9 м³) 9 × 35,40 318,60
Электроэнергия (200 кВт·ч) 200 × 6,95 1 390,00
Капремонт (от 6 этажей) 54 × 13,73 741,42
Обращение с ТКО 54 × (864,37 × 0,091 / 12) 353,96
Содержание жилья* 54 × 25,00 1 350,00
Итого   ≈ 6 504

* Тариф на содержание жилья в вашей УК может быть иным — он зависит от набора работ и решения общего собрания. Для жителей МКД ТКО считается от площади квартиры, а не от числа жильцов (норматив 0,091 м³ на м² в год).

Как проверить, правильно ли насчитали

  1. Проверьте тарифы — каждая строка должна совпадать с официальным тарифом вашего поставщика.
  2. Проверьте объём — показания счётчиков или нормативы; передавайте показания вовремя.
  3. Сверьте площадь и число зарегистрированных — влияет на капремонт и ТКО.
  4. Проверьте перерасчёты при длительном отсутствии.
  5. Сверьтесь с ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru) — тарифы, протоколы собраний, отчёты УК.

Если вопросы остались: письменное обращение в УК с требованием расшифровки (ответ — до 30 дней), далее жалоба в ГЖИ Самарской области или Роспотребнадзор.

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Что делать, если отключили воду, свет или отопление: куда звонить в Самаре

С чего начать в любой ситуации

  1. Проверьте, у кого проблема: одна квартира или весь дом/подъезд.
  2. Позвоните в свою УК или ТСЖ (телефон — в квитанции, на доске у подъезда, в dom.gosuslugi.ru).
  3. Зафиксируйте обращение: дата, время, имя оператора, номер заявки.
  4. Позвоните в профильную службу (таблица ниже).
  5. Подключите соседей — коллективное обращение реагирует быстрее.

Отключили воду

  • Аварийная диспетчерская РКС-Самара (круглосуточно): 8 (846) 334-75-12, 8 (846) 207-87-87
  • Контакт-центр (будни, 8:00–17:00): 8 (846) 310-25-40
  • «Водный сигнал» — Telegram +7 (917) 013-70-07
  • Нет горячей воды — горячая линия «Т Плюс»: 8 (800) 700-06-06
  • Не помогло — ЕДДС Самары (круглосуточно): 8 (846) 930-81-12

Сроки ликвидации аварии на холодной воде: до 8 часов при локальном повреждении, до суток — при серьёзных разрушениях. Плановые перерывы ГВС — не более 8 часов в месяц и 4 часа подряд.

Отключили электричество

  • АО «ССК» (круглосуточно): 8 (800) 222-30-20
  • «Россети Волга»: 8 (800) 220-02-20
  • Справочная «СамГЭС»: 8 (846) 200-55-25
  • Уличное освещение во дворе — «Самара Горсвет»: 8 (846) 333-76-54

Ограничение электроснабжения при аварии — не более 24 часов.

Отключили отопление

Сначала УК (проверка внутридомовых задвижек), затем горячая линия «Т Плюс» 8 (800) 700-06-06, затем жалоба в ГЖИ Самарской области: 8 (846) 200-02-98.

Температура в комнатах Максимум перерыва подряд
не ниже +12°C 16 часов
+10…+12°C 8 часов
+8…+10°C 4 часа

Запах газа

Не включайте и не выключайте электроприборы, не пользуйтесь открытым огнём, проветрите помещение и звоните 104 (с мобильного) или 04 (со стационарного). Приезд — в течение часа. Линия «Средневолжской газовой компании»: 8 (800) 707-65-55.

Как добиться перерасчёта

  1. Заявление в УК (в двух экземплярах, с отметкой о приёме): период отсутствия услуги, реквизиты обращений, требование перерасчёта.
  2. Приложите доказательства: фото, свидетельства соседей, копию заявки.
  3. УК обязана ответить в течение 30 дней и провести перерасчёт в следующей квитанции.
  4. Дальше — жалоба в ГЖИ (интернет-приёмная gzhi.samregion.ru, ул. Льва Толстого, 123), затем ГИС ЖКХ и Роспотребнадзор.

Таблица быстрого доступа

Проблема Куда звонить Телефон
Авария на трубах, нет воды Диспетчерская РКС-Самара 8 (846) 334-75-12, 8 (846) 207-87-87
Нет горячей воды, проблемы с теплом «Т Плюс» 8 (800) 700-06-06
Нет электричества АО «ССК» 8 (800) 222-30-20
Нет уличного освещения Самара Горсвет 8 (846) 333-76-54
Запах газа Служба газа (с мобильного) 104
Общая авария в городе ЕДДС Самары 8 (846) 930-81-12
УК не реагирует ГЖИ Самарской области 8 (846) 200-02-98

Три ошибки, которые мешают добиться перерасчёта

  • Звонить без фиксации номера заявки — доказать потом нечего.
  • Ждать исправлений по телефону — перерасчёт требует письменного заявления.
  • Жаловаться сразу в прокуратуру — эффективнее цепочка УК → ГЖИ → Роспотребнадзор.
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Капремонт в Самарской области: как узнать, когда отремонтируют ваш дом

С 1 января 2026 года минимальный взнос — 11,93 руб/м² (дома до 5 этажей) и 13,73 руб/м² (от 6 этажей). Порядок очереди определяет региональная программа капитального ремонта и краткосрочные планы на три года. Регоператор — НО «Фонд капитального ремонта Самарской области».

Краткосрочный план на 2027–2029 годы (приказ МинЖКХ области от 20.10.2026 № 186): в 2027 году — ремонт 2 239 домов, в 2028-м — 1 000, в 2029-м — 1 239.

Как проверить сроки по своему адресу

  1. Сайт регоператора fcrso.ru — раздел «Капитальный ремонт в вашем доме»: виды работ и год ремонта.
  2. Раздел «Региональная программа» — краткосрочные планы с адресами по годам.
  3. Портал fkr-samara.ru — карта домов в плане текущего года.
  4. Приложение «Госуслуги. Дом» — отслеживание информации по дому.
  5. Телефоны фонда: 8 (846) 300-41-59 (Самара), 8 (8482) 65-00-59 (Тольятти), 8 (800) 500-64-76 (остальные районы).

Если дом в плане — за год до ремонта фонд направляет предложения о видах работ, их может скорректировать общее собрание. Если нет — взносы копятся, дом остаётся в очереди.

Льгота на взнос: компенсация

Категория Размер
Одиноко проживающий неработающий собственник 70+ 50%
Одиноко проживающий неработающий собственник 80+ 100%
Семья из неработающих пенсионеров и (или) инвалидов I–II групп, 70+ / 80+ 50% / 100%
Инвалиды I–II групп, дети-инвалиды, семьи с детьми-инвалидами до 50%
Ветераны труда, труженики тыла, ветераны боевых действий, реабилитированные 50%
Многодетные семьи 50%

Формула: норматив площади × минимальный взнос × доля компенсации.

Пример. Одиноко проживающий неработающий пенсионер 73 лет, квартира 55 м², дом до 5 этажей. Взнос: 55 × 11,93 = 655,32 руб/мес. Компенсация: 33 × 11,93 × 50% ≈ 196,85 руб/мес.

Компенсация положена только собственнику, на одно жилое помещение, при отсутствии судебной задолженности по ЖКУ. Оформление — соцзащита или МФЦ.

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Как перейти со счёта регионального оператора на спецсчёт дома

По умолчанию взносы идут в «общий котёл» — на счёт регоператора. Собственники вправе копить их на спецсчёте своего дома и распоряжаться самостоятельно.

  Счёт регоператора Спецсчёт дома
Кто распоряжается деньгами Регоператор ТСЖ, ЖСК, УК или регоператор
Срок ремонта По очереди программы Когда накопится
Перечень работ По программе Может быть расширен
Квитанции и должники Регоператор Владелец счёта
Риск Очередь может сдвинуться При сборе <50% дом вернут в «общий котёл»

Плюсы спецсчёта

  • Ремонт раньше очереди программы — как только накопится сумма.
  • Расширенный перечень работ при взносе выше минимального.
  • Прозрачность: накопления и проценты видны на счёте дома.
  • Самостоятельный выбор подрядчика и контроль работ.

Минусы и риски

  • Вся организационная работа — на жильцах и УК.
  • Квитанции и претензионная работа с должниками — самим.
  • При собираемости ниже 50% ГЖИ вправе вернуть дом в «общий котёл».
  • Тратить деньги можно только на капремонт.
  • Если денег к сроку не хватило — увеличение взноса, кредит или возврат в общий котёл.

Пошаговый порядок

  1. Инициируйте собрание (может любой собственник, совет МКД, ТСЖ, УК). Уведомление — не позднее чем за 10 дней.
  2. Подготовьте повестку: способ формирования фонда, размер взноса (не ниже минимального), владелец спецсчёта, банк, уполномоченное лицо, при желании — перечень и сроки работ.
  3. Проведите собрание. Решение — более 50% голосов от общего числа всех собственников (не от пришедших). Форма: очная, заочная, очно-заочная.
  4. Откройте счёт в банке с капиталом не менее 20 млрд рублей (перечень публикует ЦБ).
  5. Разошлите решения: протокол в течение 5 рабочих дней — владельцу счёта и регоператору; уведомление в ГЖИ — в течение 5 рабочих дней после открытия счёта. Итоги голосования — в доступном месте в доме в течение 10 дней.
  6. Дождитесь перевода. В Самарской области решение вступает в силу через год после направления протокола регоператору (актуальная редакция закона № 60-ГД). Затем в течение 5 дней регоператор перечисляет накопления и передаёт реестр платежей.

Обратный путь: решение собрания вступает в силу через месяц, средства перечисляются в течение 5 дней. Условие — отсутствие непогашенного кредита на капремонт.

Пять ошибок, из-за которых переход срывается

  • Голоса посчитаны от пришедших, а не от всех собственников.
  • В протоколе нет банка или владельца счёта.
  • Не направили протокол регоператору и в ГЖИ в 5-дневный срок.
  • У дома есть кредит или долг за выполненные работы.
  • Не учли год ожидания перевода денег.
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Субсидия на ЖКУ: кому положена и как посчитать

Субсидия — помощь по нуждаемости, а не по статусу: её дают любому, у кого плата за коммуналку превышает допустимую долю дохода (базовый ориентир — 22%).

Условия

  • Заявитель — собственник, наниматель по соцнайму или член ЖСК, постоянно зарегистрированный в жилье.
  • Доля расходов на ЖКУ превышает 22% совокупного дохода.
  • Нет судебной задолженности по ЖКУ за последние три года (или есть соглашение о погашении).
  • Гражданство РФ (Беларусь и Казахстан тоже подходят).

Прожиточный минимум в Самарской области на 2026 год: на душу населения — 17 803 руб., трудоспособные — 19 405, пенсионеры — 15 311, дети — 17 269 руб.

Формула

С = ССЖКУ × n − (МДД/100) × Д, где ССЖКУ — региональный стандарт стоимости ЖКУ на человека, n — число членов семьи, МДД — 22%, Д — совокупный доход (среднее за 6 месяцев). При доходе ниже прожиточного минимума применяется коэффициент К = СД / ПМ.

Стандарт стоимости ЖКУ для Самары (постановление № 223 от 07.04.2026)

Категория Одиноко проживающий Семья из 2 Семья из 3+ (на человека)
Собственники с взносом на капремонт 4 011 5 881 4 409
Собственники без взноса 3 764 5 428 4 120
Наниматели госфонда и члены ЖСК 4 025 5 907 4 425

Примеры расчёта

Пример 1. Семья из трёх, доход 45 000 руб. Среднедушевой доход 15 000 — ниже ПМ семьи (18 693). Коэффициент: 15 000 / 18 693 ≈ 0,80. Допустимый платёж: 45 000 × 22% × 0,80 = 7 944. Субсидия: 4 409 × 3 − 7 944 ≈ 5 283 руб/мес.

Пример 2. Одинокий пенсионер, пенсия 16 000 руб. Допустимый платёж: 3 520. Субсидия: 4 011 − 3 520 = 491 руб/мес.

Пример 3. Семья из двух, доход 60 000 руб. Расчётная субсидия отрицательна — отказ.

Размер субсидии не может превышать фактические расходы семьи на оплату ЖКУ.

Как оформить

Госуслуги (решение за 10 рабочих дней), МФЦ или соцзащита (региональный портал suprema63.ru). Подача с 1 по 15 число — выплата с текущего месяца, с 16-го — со следующего. Понадобятся: паспорта и СНИЛС членов семьи, документ на жильё, квитанция за последний месяц, реквизиты счёта с картой «Мир». Субсидия назначается на 6 месяцев и продлевается автоматически.

Частые причины отказа

  • Судебная задолженность по ЖКУ.
  • Неверные сведения о составе семьи и доходах.
  • Ошибка в банковских реквизитах.
  • Площадь больше нормативной — стандарт рассчитают по социальной норме.
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Компенсация ЖКУ для ветеранов труда и инвалидов (ЕДКВ)

Компенсация — помощь по статусу: часть платы за ЖКУ возвращается определённым категориям независимо от дохода. В Самарской области выплата называется ЕДКВ. Основание — закон № 143-ГД «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг».

Кто имеет право

  • Инвалиды и участники ВОВ, инвалиды боевых действий и члены их семей.
  • Труженики тыла, ветераны труда и приравненные к ним.
  • Реабилитированные лица и пострадавшие от политических репрессий.
  • Инвалиды I–III групп, дети-инвалиды, граждане, воспитывающие детей-инвалидов.
  • Семьи погибших военнослужащих.
  • Сельские педагоги, медики, работники культуры и соцсферы.
  • Многодетные семьи (три и более детей до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении).

Базовый размер — 50% фактических расходов. Многодетным: 50% за содержание жилья и коммуналку, 75% за вывоз ТКО, 50% взноса на капремонт.

Три ограничения расчёта

  1. Площадь: наём и содержание — в пределах норматива (33 м² для одиноко проживающего, 21 м² на человека в семье из двух, 18 м² — из трёх и более).
  2. Потребление: по счётчикам, но не выше нормативов.
  3. Состав семьи: если с льготником живут работающие родственники без статуса — компенсация пропорционально доле льготника.

Пример расчёта

Ветеран труда, живёт один в квартире 46 м² в девятиэтажке Самары. Начислено: содержание 1 150 руб., капремонт 631,58 руб., коммунальные услуги по счётчикам 4 040 руб.

Строка Начислено Компенсация
Содержание жилья 1 150,00 33 × 25 × 50% = 412,50
Капремонт 631,58 33 × 13,73 × 50% = 226,55
Коммунальные услуги 4 040,00 4 040 × 50% = 2 020,00
Итого 5 821,58 ≈ 2 659 руб/мес

Правила выплаты

  • Выплачивается по факту оплаты: нет платежа — нет компенсации за месяц.
  • Только одно жилое помещение (по выбору льготника).
  • Одно основание на выбор из нескольких подходящих статусов.
  • Судебная задолженность за последние три года — основание для отказа.
  • Решение — до 8 рабочих дней; выплата ежемесячно с 5 по 25 число.

Как оформить

  1. Заявление в ГКУ «ГУСЗН», МФЦ или Госуслуги.
  2. Документы: паспорт, СНИЛС, документ о льготном статусе, документ на жильё, подтверждение регистрации, реквизиты счёта.
  3. Сообщайте об изменениях адреса, состава семьи и статуса.

Отличие от субсидии

  Компенсация (ЕДКВ) Субсидия
Основание Льготный статус Расходы на ЖКУ выше 22% дохода
Зависит от дохода Нет Да
Совмещение Да — обе меры одновременно, каждая по своим правилам
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Как оформить звание «Ветеран труда Самарской области»

Региональное звание — не то же самое, что федеральное «Ветеран труда»: основания и документы отличаются. Звание даёт право на ежемесячную выплату и компенсацию ЖКУ (50%).

Кто имеет право

  1. Стаж на территории Самарской области + награда региона (почётные грамоты Губернатора, знаки Самарской Губернской Думы, ведомственные награды области).
  2. Большой стаж без наград — только для начавших работать несовершеннолетними в период Великой Отечественной войны (редкий случай).

Сколько нужно стажа

  • Мужчины: не менее 25 лет общего стажа, из них не менее 15 лет — на территории Самарской области.
  • Женщины: не менее 20 лет общего стажа, из них не менее 15 лет — на территории области.

Какие награды засчитываются

Государственные награды РФ и СССР, награды Самарской области, ведомственные знаки отличия из утверждённого перечня. Не засчитываются: корпоративные грамоты, благодарности работодателя без статуса региональной награды, дипломы конкурсов.

Пошаговый порядок

  1. Соберите документы: паспорт, СНИЛС, трудовая книжка или архивные справки, документы о наградах, документ о смене фамилии (если была), заявление.
  2. Подайте заявление — Госуслуги, МФЦ или соцзащита по месту жительства.
  3. Дождитесь решения — до 30 календарных дней.
  4. Получите удостоверение — бессрочное.
  5. Оформите выплаты отдельно — само звание денег не приносит, нужна отдельная заявка на ЕДВ и компенсацию ЖКУ.

Важные нюансы

  • Стаж должен быть подтверждён документально: приказы, архивные справки, лицевые счета.
  • Регион работы важен: в справках должно быть указано место работы в Самарской области.
  • Сверяйте ведомственные награды с перечнем Минсоцдемполитики области.
  • При отказе изучите причину — часто вопрос решается донесением документов.

Пример. Женщина 58 лет из Самары: общий стаж 28 лет, из них 17 — в области, Почётная грамота Министерства здравоохранения. Заявление в МФЦ, через 22 дня удостоверение, через неделю — выплата и компенсация 50% ЖКУ.

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Льготы на ЖКУ для пенсионеров без льготного статуса

Возраст и доход сами по себе дают пенсионеру несколько мер поддержки — но за большинство нужно заявить самостоятельно.

Что можно оформить

  1. Субсидия на ЖКУ — при расходах на коммуналку выше 22% дохода; продлевается автоматически.
  2. Компенсация взноса на капремонт — 50% с 70 лет, 100% с 80 лет для одиноких неработающих собственников (и для семей из неработающих пенсионеров/инвалидов I–II групп). Оформляется по заявлению в соцзащиту или МФЦ.
  3. Социальная доплата пенсии до прожиточного минимума пенсионера (15 311 руб. в 2026 году) — с 2026 года назначается автоматически.
  4. Ежемесячная выплата на проезд — для пенсионеров, не получающих ЕДВ.
  5. Скидка 50% по транспортному налогу — пенсионерам, мужчинам 60+, женщинам 55+, на одно ТС каждого вида.
  6. Единовременная выплата на газификацию — 201 000 руб. одиноким малоимущим пенсионерам, получателям субсидий, труженикам тыла, инвалидам и др.
  7. Бесплатная юридическая помощь — получателям пенсий, мужчинам 60+, женщинам 55+.
  8. Отмена банковской комиссии при оплате ЖКУ для пенсионеров — при взимании комиссии жалоба в Банк России.

Три подводных камня

  • Судебная задолженность за ЖКУ блокирует субсидию и компенсации.
  • Субсидию и компенсации можно совмещать — например, компенсация капремонта + субсидия на остальные услуги.
  • Проездная выплата не положена получателям ЕДВ по федеральному статусу.
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Перерасчёт за отопление: если в квартире холоднее нормы

Нормативы температуры

  • +18°C в жилых комнатах, +20°C — в угловых.
  • Ночью (0:00–5:00) допускается снижение не более чем на 3°C; днём снижение не допускается.
  • Превышение нормы — не более чем на 4°C.

Допустимые перерывы

Температура в комнатах Максимум перерыва подряд
не ниже +12°C 16 часов
+10…+12°C 8 часов
+8…+10°C 4 часа

Суммарно за месяц — не более 24 часов. За каждый час сверх допустимого плата снижается на 0,15%.

Шаг 1. Зафиксируйте нарушение

  1. Заявка в аварийно-диспетчерскую службу УК (можно через «Госуслуги. Дом»).
  2. Представитель УК обязан провести проверку и составить акт замера температуры. Если УК не пришла — акт можно составить самостоятельно: подписи двух потребителей и председателя совета дома.
  3. Сохраните акт до конца отопительного сезона.

Шаг 2. Как считается перерасчёт

За каждый час отклонения температуры на один градус плата за месяц снижается на 0,15% (Правила № 354). Уменьшается плата за весь календарный месяц — «дробить» по суткам нельзя (письмо Минстроя от 20.02.2026 № 9210-ДН/04).

Пример. Плата за отопление 1 624,91 руб. (квартира 54 м²). В угловой комнате 17°C вместо нормы 20°C, нарушение — два дня по 19 дневных часов. Часы-градусы: 3 × 19 × 2 = 114. Скидка: 1 624,91 × 0,0015 × 114 ≈ 278 руб. (≈17% месячной платы).

Шаг 3. Получите перерасчёт

Перерасчёт отражается в следующей квитанции отдельной строкой. Если УК уклоняется:

  1. Письменное заявление с актами — ответ в течение 30 дней.
  2. Жалоба в ГЖИ Самарской области — 8 (846) 200-02-98.
  3. Заявка через «Госуслуги. Дом».
  4. Суд — при системных нарушениях.

Что важно помнить

  • Перерасчёт не появляется сам — нужна цепочка: заявка → акт → требование.
  • Акты нужны по каждому месяцу нарушений.
  • Если холодно из-за завоздушенной системы или забитого стояка — зона ответственности УК.
  • Плановые ремонты в пределах норматива скидку не дают.
Теги: Справочник

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