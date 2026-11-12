Справочник для жителей Самары и Самарской области: инструкции, телефоны, льготы, ЖКХ и госуслуги

Справочник для жителей Самары и Самарской области
Пошаговые инструкции, телефоны служб, расчёты и разборы по ЖКХ, льготам и госслужбам. Материалы обновляются по мере изменения тарифов и нормативов.
Как разобраться с квитанцией за ЖКУ в Самарской области
Первая квитанция после октябрьской индексации традиционно вызывает больше всего вопросов: суммы выросли, а строки в платёжке — те же. Разбираем, из чего состоит платёж за ЖКУ, какие тарифы действуют с 1 октября 2026 года и как за пять минут проверить, правильно ли вам насчитали.
Из чего состоит квитанция
Платёжка делится на два блока: коммунальные услуги (ресурсы, которые вы потребляете) и услуги управления домом (то, что платится УК или ТСЖ).
Коммунальные услуги:
- Отопление — тепловая энергия от теплосети (в Самаре основной поставщик — ПАО «Т Плюс»).
- Горячее водоснабжение — два компонента: холодная вода + подогрев.
- Холодное водоснабжение — по счётчику или нормативу.
- Водоотведение — сумма объёмов холодной и горячей воды.
- Электроснабжение — тариф зависит от типа плиты и счётчика.
- Обращение с ТКО — вывоз мусора, платит региональный оператор АО «Экология».
Услуги управления: содержание жилого помещения (уборка, обслуживание общедомового имущества), взнос на капитальный ремонт, дополнительные строки (домофон, охрана и т. п.), которые должны быть утверждены решением общего собрания.
Тарифы для Самары (с 01.10.2026)
|Услуга
|Тариф
|Единица
|Холодная вода
|58,56
|руб/м³
|Водоотведение
|35,40
|руб/м³
|ГВС: теплоноситель
|66,16
|руб/м³
|ГВС: холодная вода (компонент)
|58,56
|руб/м³
|Отопление
|3 249,81
|руб/Гкал
|Электроэнергия (газовые плиты, 1-й диапазон)
|6,95
|руб/кВт·ч
|Капремонт: дома до 5 этажей
|11,93
|руб/м² в месяц
|Капремонт: дома от 6 этажей
|13,73
|руб/м² в месяц
|Вывоз ТКО
|864,37
|руб/м³
Тарифы по городам области отличаются — за точными значениями обращайтесь к сайтам вашего поставщика и Комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области.
Пример расчёта: квартира 54 м², 3 проживающих
Типовая двухкомнатная в девятиэтажке Самары с газовой плитой, счётчики на воде, объёмы условные: 6 м³ холодной и 3 м³ горячей воды в месяц.
|Строка квитанции
|Как считается
|Сумма, руб.
|Отопление
|0,5 Гкал × 3 249,81
|1 624,91
|Горячая вода (3 м³)
|3 × (66,16 + 58,56)
|374,16
|Холодная вода (6 м³)
|6 × 58,56
|351,36
|Водоотведение (9 м³)
|9 × 35,40
|318,60
|Электроэнергия (200 кВт·ч)
|200 × 6,95
|1 390,00
|Капремонт (от 6 этажей)
|54 × 13,73
|741,42
|Обращение с ТКО
|54 × (864,37 × 0,091 / 12)
|353,96
|Содержание жилья*
|54 × 25,00
|1 350,00
|Итого
|≈ 6 504
* Тариф на содержание жилья в вашей УК может быть иным — он зависит от набора работ и решения общего собрания. Для жителей МКД ТКО считается от площади квартиры, а не от числа жильцов (норматив 0,091 м³ на м² в год).
Как проверить, правильно ли насчитали
- Проверьте тарифы — каждая строка должна совпадать с официальным тарифом вашего поставщика.
- Проверьте объём — показания счётчиков или нормативы; передавайте показания вовремя.
- Сверьте площадь и число зарегистрированных — влияет на капремонт и ТКО.
- Проверьте перерасчёты при длительном отсутствии.
- Сверьтесь с ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru) — тарифы, протоколы собраний, отчёты УК.
Если вопросы остались: письменное обращение в УК с требованием расшифровки (ответ — до 30 дней), далее жалоба в ГЖИ Самарской области или Роспотребнадзор.
Что делать, если отключили воду, свет или отопление: куда звонить в Самаре
С чего начать в любой ситуации
- Проверьте, у кого проблема: одна квартира или весь дом/подъезд.
- Позвоните в свою УК или ТСЖ (телефон — в квитанции, на доске у подъезда, в dom.gosuslugi.ru).
- Зафиксируйте обращение: дата, время, имя оператора, номер заявки.
- Позвоните в профильную службу (таблица ниже).
- Подключите соседей — коллективное обращение реагирует быстрее.
Отключили воду
- Аварийная диспетчерская РКС-Самара (круглосуточно): 8 (846) 334-75-12, 8 (846) 207-87-87
- Контакт-центр (будни, 8:00–17:00): 8 (846) 310-25-40
- «Водный сигнал» — Telegram +7 (917) 013-70-07
- Нет горячей воды — горячая линия «Т Плюс»: 8 (800) 700-06-06
- Не помогло — ЕДДС Самары (круглосуточно): 8 (846) 930-81-12
Сроки ликвидации аварии на холодной воде: до 8 часов при локальном повреждении, до суток — при серьёзных разрушениях. Плановые перерывы ГВС — не более 8 часов в месяц и 4 часа подряд.
Отключили электричество
- АО «ССК» (круглосуточно): 8 (800) 222-30-20
- «Россети Волга»: 8 (800) 220-02-20
- Справочная «СамГЭС»: 8 (846) 200-55-25
- Уличное освещение во дворе — «Самара Горсвет»: 8 (846) 333-76-54
Ограничение электроснабжения при аварии — не более 24 часов.
Отключили отопление
Сначала УК (проверка внутридомовых задвижек), затем горячая линия «Т Плюс» 8 (800) 700-06-06, затем жалоба в ГЖИ Самарской области: 8 (846) 200-02-98.
|Температура в комнатах
|Максимум перерыва подряд
|не ниже +12°C
|16 часов
|+10…+12°C
|8 часов
|+8…+10°C
|4 часа
Запах газа
Не включайте и не выключайте электроприборы, не пользуйтесь открытым огнём, проветрите помещение и звоните 104 (с мобильного) или 04 (со стационарного). Приезд — в течение часа. Линия «Средневолжской газовой компании»: 8 (800) 707-65-55.
Как добиться перерасчёта
- Заявление в УК (в двух экземплярах, с отметкой о приёме): период отсутствия услуги, реквизиты обращений, требование перерасчёта.
- Приложите доказательства: фото, свидетельства соседей, копию заявки.
- УК обязана ответить в течение 30 дней и провести перерасчёт в следующей квитанции.
- Дальше — жалоба в ГЖИ (интернет-приёмная gzhi.samregion.ru, ул. Льва Толстого, 123), затем ГИС ЖКХ и Роспотребнадзор.
Таблица быстрого доступа
|Проблема
|Куда звонить
|Телефон
|Авария на трубах, нет воды
|Диспетчерская РКС-Самара
|8 (846) 334-75-12, 8 (846) 207-87-87
|Нет горячей воды, проблемы с теплом
|«Т Плюс»
|8 (800) 700-06-06
|Нет электричества
|АО «ССК»
|8 (800) 222-30-20
|Нет уличного освещения
|Самара Горсвет
|8 (846) 333-76-54
|Запах газа
|Служба газа (с мобильного)
|104
|Общая авария в городе
|ЕДДС Самары
|8 (846) 930-81-12
|УК не реагирует
|ГЖИ Самарской области
|8 (846) 200-02-98
Три ошибки, которые мешают добиться перерасчёта
- Звонить без фиксации номера заявки — доказать потом нечего.
- Ждать исправлений по телефону — перерасчёт требует письменного заявления.
- Жаловаться сразу в прокуратуру — эффективнее цепочка УК → ГЖИ → Роспотребнадзор.
Капремонт в Самарской области: как узнать, когда отремонтируют ваш дом
С 1 января 2026 года минимальный взнос — 11,93 руб/м² (дома до 5 этажей) и 13,73 руб/м² (от 6 этажей). Порядок очереди определяет региональная программа капитального ремонта и краткосрочные планы на три года. Регоператор — НО «Фонд капитального ремонта Самарской области».
Краткосрочный план на 2027–2029 годы (приказ МинЖКХ области от 20.10.2026 № 186): в 2027 году — ремонт 2 239 домов, в 2028-м — 1 000, в 2029-м — 1 239.
Как проверить сроки по своему адресу
- Сайт регоператора fcrso.ru — раздел «Капитальный ремонт в вашем доме»: виды работ и год ремонта.
- Раздел «Региональная программа» — краткосрочные планы с адресами по годам.
- Портал fkr-samara.ru — карта домов в плане текущего года.
- Приложение «Госуслуги. Дом» — отслеживание информации по дому.
- Телефоны фонда: 8 (846) 300-41-59 (Самара), 8 (8482) 65-00-59 (Тольятти), 8 (800) 500-64-76 (остальные районы).
Если дом в плане — за год до ремонта фонд направляет предложения о видах работ, их может скорректировать общее собрание. Если нет — взносы копятся, дом остаётся в очереди.
Льгота на взнос: компенсация
|Категория
|Размер
|Одиноко проживающий неработающий собственник 70+
|50%
|Одиноко проживающий неработающий собственник 80+
|100%
|Семья из неработающих пенсионеров и (или) инвалидов I–II групп, 70+ / 80+
|50% / 100%
|Инвалиды I–II групп, дети-инвалиды, семьи с детьми-инвалидами
|до 50%
|Ветераны труда, труженики тыла, ветераны боевых действий, реабилитированные
|50%
|Многодетные семьи
|50%
Формула: норматив площади × минимальный взнос × доля компенсации.
Пример. Одиноко проживающий неработающий пенсионер 73 лет, квартира 55 м², дом до 5 этажей. Взнос: 55 × 11,93 = 655,32 руб/мес. Компенсация: 33 × 11,93 × 50% ≈ 196,85 руб/мес.
Компенсация положена только собственнику, на одно жилое помещение, при отсутствии судебной задолженности по ЖКУ. Оформление — соцзащита или МФЦ.
Как перейти со счёта регионального оператора на спецсчёт дома
По умолчанию взносы идут в «общий котёл» — на счёт регоператора. Собственники вправе копить их на спецсчёте своего дома и распоряжаться самостоятельно.
|Счёт регоператора
|Спецсчёт дома
|Кто распоряжается деньгами
|Регоператор
|ТСЖ, ЖСК, УК или регоператор
|Срок ремонта
|По очереди программы
|Когда накопится
|Перечень работ
|По программе
|Может быть расширен
|Квитанции и должники
|Регоператор
|Владелец счёта
|Риск
|Очередь может сдвинуться
|При сборе <50% дом вернут в «общий котёл»
Плюсы спецсчёта
- Ремонт раньше очереди программы — как только накопится сумма.
- Расширенный перечень работ при взносе выше минимального.
- Прозрачность: накопления и проценты видны на счёте дома.
- Самостоятельный выбор подрядчика и контроль работ.
Минусы и риски
- Вся организационная работа — на жильцах и УК.
- Квитанции и претензионная работа с должниками — самим.
- При собираемости ниже 50% ГЖИ вправе вернуть дом в «общий котёл».
- Тратить деньги можно только на капремонт.
- Если денег к сроку не хватило — увеличение взноса, кредит или возврат в общий котёл.
Пошаговый порядок
- Инициируйте собрание (может любой собственник, совет МКД, ТСЖ, УК). Уведомление — не позднее чем за 10 дней.
- Подготовьте повестку: способ формирования фонда, размер взноса (не ниже минимального), владелец спецсчёта, банк, уполномоченное лицо, при желании — перечень и сроки работ.
- Проведите собрание. Решение — более 50% голосов от общего числа всех собственников (не от пришедших). Форма: очная, заочная, очно-заочная.
- Откройте счёт в банке с капиталом не менее 20 млрд рублей (перечень публикует ЦБ).
- Разошлите решения: протокол в течение 5 рабочих дней — владельцу счёта и регоператору; уведомление в ГЖИ — в течение 5 рабочих дней после открытия счёта. Итоги голосования — в доступном месте в доме в течение 10 дней.
- Дождитесь перевода. В Самарской области решение вступает в силу через год после направления протокола регоператору (актуальная редакция закона № 60-ГД). Затем в течение 5 дней регоператор перечисляет накопления и передаёт реестр платежей.
Обратный путь: решение собрания вступает в силу через месяц, средства перечисляются в течение 5 дней. Условие — отсутствие непогашенного кредита на капремонт.
Пять ошибок, из-за которых переход срывается
- Голоса посчитаны от пришедших, а не от всех собственников.
- В протоколе нет банка или владельца счёта.
- Не направили протокол регоператору и в ГЖИ в 5-дневный срок.
- У дома есть кредит или долг за выполненные работы.
- Не учли год ожидания перевода денег.
Субсидия на ЖКУ: кому положена и как посчитать
Субсидия — помощь по нуждаемости, а не по статусу: её дают любому, у кого плата за коммуналку превышает допустимую долю дохода (базовый ориентир — 22%).
Условия
- Заявитель — собственник, наниматель по соцнайму или член ЖСК, постоянно зарегистрированный в жилье.
- Доля расходов на ЖКУ превышает 22% совокупного дохода.
- Нет судебной задолженности по ЖКУ за последние три года (или есть соглашение о погашении).
- Гражданство РФ (Беларусь и Казахстан тоже подходят).
Прожиточный минимум в Самарской области на 2026 год: на душу населения — 17 803 руб., трудоспособные — 19 405, пенсионеры — 15 311, дети — 17 269 руб.
Формула
С = ССЖКУ × n − (МДД/100) × Д, где ССЖКУ — региональный стандарт стоимости ЖКУ на человека, n — число членов семьи, МДД — 22%, Д — совокупный доход (среднее за 6 месяцев). При доходе ниже прожиточного минимума применяется коэффициент К = СД / ПМ.
Стандарт стоимости ЖКУ для Самары (постановление № 223 от 07.04.2026)
|Категория
|Одиноко проживающий
|Семья из 2
|Семья из 3+ (на человека)
|Собственники с взносом на капремонт
|4 011
|5 881
|4 409
|Собственники без взноса
|3 764
|5 428
|4 120
|Наниматели госфонда и члены ЖСК
|4 025
|5 907
|4 425
Примеры расчёта
Пример 1. Семья из трёх, доход 45 000 руб. Среднедушевой доход 15 000 — ниже ПМ семьи (18 693). Коэффициент: 15 000 / 18 693 ≈ 0,80. Допустимый платёж: 45 000 × 22% × 0,80 = 7 944. Субсидия: 4 409 × 3 − 7 944 ≈ 5 283 руб/мес.
Пример 2. Одинокий пенсионер, пенсия 16 000 руб. Допустимый платёж: 3 520. Субсидия: 4 011 − 3 520 = 491 руб/мес.
Пример 3. Семья из двух, доход 60 000 руб. Расчётная субсидия отрицательна — отказ.
Размер субсидии не может превышать фактические расходы семьи на оплату ЖКУ.
Как оформить
Госуслуги (решение за 10 рабочих дней), МФЦ или соцзащита (региональный портал suprema63.ru). Подача с 1 по 15 число — выплата с текущего месяца, с 16-го — со следующего. Понадобятся: паспорта и СНИЛС членов семьи, документ на жильё, квитанция за последний месяц, реквизиты счёта с картой «Мир». Субсидия назначается на 6 месяцев и продлевается автоматически.
Частые причины отказа
- Судебная задолженность по ЖКУ.
- Неверные сведения о составе семьи и доходах.
- Ошибка в банковских реквизитах.
- Площадь больше нормативной — стандарт рассчитают по социальной норме.
Компенсация ЖКУ для ветеранов труда и инвалидов (ЕДКВ)
Компенсация — помощь по статусу: часть платы за ЖКУ возвращается определённым категориям независимо от дохода. В Самарской области выплата называется ЕДКВ. Основание — закон № 143-ГД «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг».
Кто имеет право
- Инвалиды и участники ВОВ, инвалиды боевых действий и члены их семей.
- Труженики тыла, ветераны труда и приравненные к ним.
- Реабилитированные лица и пострадавшие от политических репрессий.
- Инвалиды I–III групп, дети-инвалиды, граждане, воспитывающие детей-инвалидов.
- Семьи погибших военнослужащих.
- Сельские педагоги, медики, работники культуры и соцсферы.
- Многодетные семьи (три и более детей до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении).
Базовый размер — 50% фактических расходов. Многодетным: 50% за содержание жилья и коммуналку, 75% за вывоз ТКО, 50% взноса на капремонт.
Три ограничения расчёта
- Площадь: наём и содержание — в пределах норматива (33 м² для одиноко проживающего, 21 м² на человека в семье из двух, 18 м² — из трёх и более).
- Потребление: по счётчикам, но не выше нормативов.
- Состав семьи: если с льготником живут работающие родственники без статуса — компенсация пропорционально доле льготника.
Пример расчёта
Ветеран труда, живёт один в квартире 46 м² в девятиэтажке Самары. Начислено: содержание 1 150 руб., капремонт 631,58 руб., коммунальные услуги по счётчикам 4 040 руб.
|Строка
|Начислено
|Компенсация
|Содержание жилья
|1 150,00
|33 × 25 × 50% = 412,50
|Капремонт
|631,58
|33 × 13,73 × 50% = 226,55
|Коммунальные услуги
|4 040,00
|4 040 × 50% = 2 020,00
|Итого
|5 821,58
|≈ 2 659 руб/мес
Правила выплаты
- Выплачивается по факту оплаты: нет платежа — нет компенсации за месяц.
- Только одно жилое помещение (по выбору льготника).
- Одно основание на выбор из нескольких подходящих статусов.
- Судебная задолженность за последние три года — основание для отказа.
- Решение — до 8 рабочих дней; выплата ежемесячно с 5 по 25 число.
Как оформить
- Заявление в ГКУ «ГУСЗН», МФЦ или Госуслуги.
- Документы: паспорт, СНИЛС, документ о льготном статусе, документ на жильё, подтверждение регистрации, реквизиты счёта.
- Сообщайте об изменениях адреса, состава семьи и статуса.
Отличие от субсидии
|Компенсация (ЕДКВ)
|Субсидия
|Основание
|Льготный статус
|Расходы на ЖКУ выше 22% дохода
|Зависит от дохода
|Нет
|Да
|Совмещение
|Да — обе меры одновременно, каждая по своим правилам
Как оформить звание «Ветеран труда Самарской области»
Региональное звание — не то же самое, что федеральное «Ветеран труда»: основания и документы отличаются. Звание даёт право на ежемесячную выплату и компенсацию ЖКУ (50%).
Кто имеет право
- Стаж на территории Самарской области + награда региона (почётные грамоты Губернатора, знаки Самарской Губернской Думы, ведомственные награды области).
- Большой стаж без наград — только для начавших работать несовершеннолетними в период Великой Отечественной войны (редкий случай).
Сколько нужно стажа
- Мужчины: не менее 25 лет общего стажа, из них не менее 15 лет — на территории Самарской области.
- Женщины: не менее 20 лет общего стажа, из них не менее 15 лет — на территории области.
Какие награды засчитываются
Государственные награды РФ и СССР, награды Самарской области, ведомственные знаки отличия из утверждённого перечня. Не засчитываются: корпоративные грамоты, благодарности работодателя без статуса региональной награды, дипломы конкурсов.
Пошаговый порядок
- Соберите документы: паспорт, СНИЛС, трудовая книжка или архивные справки, документы о наградах, документ о смене фамилии (если была), заявление.
- Подайте заявление — Госуслуги, МФЦ или соцзащита по месту жительства.
- Дождитесь решения — до 30 календарных дней.
- Получите удостоверение — бессрочное.
- Оформите выплаты отдельно — само звание денег не приносит, нужна отдельная заявка на ЕДВ и компенсацию ЖКУ.
Важные нюансы
- Стаж должен быть подтверждён документально: приказы, архивные справки, лицевые счета.
- Регион работы важен: в справках должно быть указано место работы в Самарской области.
- Сверяйте ведомственные награды с перечнем Минсоцдемполитики области.
- При отказе изучите причину — часто вопрос решается донесением документов.
Пример. Женщина 58 лет из Самары: общий стаж 28 лет, из них 17 — в области, Почётная грамота Министерства здравоохранения. Заявление в МФЦ, через 22 дня удостоверение, через неделю — выплата и компенсация 50% ЖКУ.
Льготы на ЖКУ для пенсионеров без льготного статуса
Возраст и доход сами по себе дают пенсионеру несколько мер поддержки — но за большинство нужно заявить самостоятельно.
Что можно оформить
- Субсидия на ЖКУ — при расходах на коммуналку выше 22% дохода; продлевается автоматически.
- Компенсация взноса на капремонт — 50% с 70 лет, 100% с 80 лет для одиноких неработающих собственников (и для семей из неработающих пенсионеров/инвалидов I–II групп). Оформляется по заявлению в соцзащиту или МФЦ.
- Социальная доплата пенсии до прожиточного минимума пенсионера (15 311 руб. в 2026 году) — с 2026 года назначается автоматически.
- Ежемесячная выплата на проезд — для пенсионеров, не получающих ЕДВ.
- Скидка 50% по транспортному налогу — пенсионерам, мужчинам 60+, женщинам 55+, на одно ТС каждого вида.
- Единовременная выплата на газификацию — 201 000 руб. одиноким малоимущим пенсионерам, получателям субсидий, труженикам тыла, инвалидам и др.
- Бесплатная юридическая помощь — получателям пенсий, мужчинам 60+, женщинам 55+.
- Отмена банковской комиссии при оплате ЖКУ для пенсионеров — при взимании комиссии жалоба в Банк России.
Три подводных камня
- Судебная задолженность за ЖКУ блокирует субсидию и компенсации.
- Субсидию и компенсации можно совмещать — например, компенсация капремонта + субсидия на остальные услуги.
- Проездная выплата не положена получателям ЕДВ по федеральному статусу.
Перерасчёт за отопление: если в квартире холоднее нормы
Нормативы температуры
- +18°C в жилых комнатах, +20°C — в угловых.
- Ночью (0:00–5:00) допускается снижение не более чем на 3°C; днём снижение не допускается.
- Превышение нормы — не более чем на 4°C.
Допустимые перерывы
|Температура в комнатах
|Максимум перерыва подряд
|не ниже +12°C
|16 часов
|+10…+12°C
|8 часов
|+8…+10°C
|4 часа
Суммарно за месяц — не более 24 часов. За каждый час сверх допустимого плата снижается на 0,15%.
Шаг 1. Зафиксируйте нарушение
- Заявка в аварийно-диспетчерскую службу УК (можно через «Госуслуги. Дом»).
- Представитель УК обязан провести проверку и составить акт замера температуры. Если УК не пришла — акт можно составить самостоятельно: подписи двух потребителей и председателя совета дома.
- Сохраните акт до конца отопительного сезона.
Шаг 2. Как считается перерасчёт
За каждый час отклонения температуры на один градус плата за месяц снижается на 0,15% (Правила № 354). Уменьшается плата за весь календарный месяц — «дробить» по суткам нельзя (письмо Минстроя от 20.02.2026 № 9210-ДН/04).
Пример. Плата за отопление 1 624,91 руб. (квартира 54 м²). В угловой комнате 17°C вместо нормы 20°C, нарушение — два дня по 19 дневных часов. Часы-градусы: 3 × 19 × 2 = 114. Скидка: 1 624,91 × 0,0015 × 114 ≈ 278 руб. (≈17% месячной платы).
Шаг 3. Получите перерасчёт
Перерасчёт отражается в следующей квитанции отдельной строкой. Если УК уклоняется:
- Письменное заявление с актами — ответ в течение 30 дней.
- Жалоба в ГЖИ Самарской области — 8 (846) 200-02-98.
- Заявка через «Госуслуги. Дом».
- Суд — при системных нарушениях.
Что важно помнить
- Перерасчёт не появляется сам — нужна цепочка: заявка → акт → требование.
- Акты нужны по каждому месяцу нарушений.
- Если холодно из-за завоздушенной системы или забитого стояка — зона ответственности УК.
- Плановые ремонты в пределах норматива скидку не дают.