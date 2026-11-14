Открыта регистрация на Кубок губернатора по киберспорту

В декабре в Самарской области в пятый раз пройдет фестиваль киберспорта и молодежной культуры - Кубок губернатора по компьютерному спорту среди студентов. Организаторы мероприятия - Федерация компьютерного спорта Самарской области совместно с министерством спорта.
Мероприятие состоится 13 декабря на площадке ТЦ «Гудок» в Самаре.
К участию приглашаются студенты вузов и ссузов Самарской области от 14 лет и старше.
Отборочные турниры по:
Counter-Strike 2 5х5
Dota 2 5х5
Standoff 2 2х2
MLBB 5х5
пройдут с 7 по 11 декабря в режиме онлайн, финалы - в день фестиваля.
Также на фестивале пройдут гонка дронов и турниры по спортивному программированию, лазертагу, ритм-симулятору, киберфутболу и играм в жанре боевых искусств.