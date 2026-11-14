Открыта регистрация на Кубок губернатора по киберспорту

В декабре в Самарской области в пятый раз пройдет фестиваль киберспорта и молодежной культуры - Кубок губернатора по компьютерному спорту среди студентов. Организаторы мероприятия - Федерация компьютерного спорта Самарской области совместно с министерством спорта.

Мероприятие состоится 13 декабря на площадке ТЦ «Гудок» в Самаре.

К участию приглашаются студенты вузов и ссузов Самарской области от 14 лет и старше.

Отборочные турниры по:

Counter-Strike 2 5х5

Dota 2 5х5

Standoff 2 2х2

MLBB 5х5

пройдут с 7 по 11 декабря в режиме онлайн, финалы - в день фестиваля.

Также на фестивале пройдут гонка дронов и турниры по спортивному программированию, лазертагу, ритм-симулятору, киберфутболу и играм в жанре боевых искусств.