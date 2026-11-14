В Новосибирске запустили сервис для сообщений о бездомных животных через Госуслуги и MAX

В рамках реализации федерального партийного проекта «Цифровая Россия» в регионах продолжается работа по повышению качества жизни граждан за счет внедрения понятных и доступных электронных сервисов.

На портале Госуслуг жителям Новосибирска стал доступен новый цифровой сервис, который позволяет сообщить о безнадзорных животных. Услуга заработала в рамках жизненной ситуации «Мой питомец» федерального проекта «Государство для людей».

«Зачастую люди не знают, куда звонить, как сообщать о безнадзорных животных, стаях собак, какие ведомства ими занимаются. Чтобы обеспечить простой и удобный доступ к этой услуге, минцифра региона подключила цифровой сервис: достаточно зайти на портал и заполнить простую форму. Сообщение оперативно поступит профильным городским службам для быстрого реагирования», — рассказал председатель Общественного совета партпроекта «Цифровая Россия» в Новосибирской области, министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

При заполнении обращения указываются:

— вид животного, окрас и размер;

— наличие клипсы (признак того, что животное уже проходило процедуру отлова);

— проявляет ли животное агрессию;

— любые дополнительные сведения, например, где именно его видели, есть ли рядом дети.

К обращению жители также могут приложить фотографию.

Цифровой сервис доступен как на портале Госуслуг, так и в чат-боте «ЕДДС Новосибирск» в мессенджере MAX. Чтобы подать обращение через мессенджер, достаточно открыть чат-бот и нажать кнопку «Заявить о безнадзорном животном».

Подача обращения онлайн не отменяет возможность экстренного реагирования: если ситуация представляет угрозу жизни и здоровью, необходимо сразу звонить по единому номеру 112.

Пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина