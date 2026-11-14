Календарь важных дат и справочник МФЦ Самарской области — Справочник НИАСам

Календарь важных дат для жителей Самарской области

Здесь собраны сроки, которые влияют на деньги и документы: когда платить налоги и «коммуналку», когда подавать на льготы и субсидии, когда записывать ребёнка в школу и чего ждать от отопительного сезона. Календарь обновляется редакцией раз в квартал.

Актуально на 12 ноября 2026 года. Даты налогов установлены Налоговым кодексом РФ; региональные сроки и даты школы уточняйте по официальным источникам — ссылки в конце раздела.

Каждый месяц: постоянные даты

Срок Что нужно сделать Что будет при пропуске до 10 числа Оплатить квитанцию за ЖКУ за прошлый месяц Пени с 11-го числа; при долге за 2 месяца возможна приостановка услуг по решению суда 1–15 число Подать заявление на субсидию ЖКУ — выплата начнётся с текущего месяца При подаче с 16-го — субсидия начнёт действовать только со следующего месяца 5–25 число Период выплаты ЕДКВ (компенсация ЖКУ для льготников) — она идёт только за оплаченные квитанции Не оплатили месяц — компенсации за него не будет до 25 числа Проверить начисления в «Госуслуги. Дом»: сверить тарифы, площадь и число зарегистрированных Ошибку, найденную через полгода, оспорить сложнее

По месяцам года

Январь с 1 января — плановая индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам; проверьте размер в личном кабинете СФР.

— плановая индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам; проверьте размер в личном кабинете СФР. Скорректируйте региональные льготы, привязанные к новому году: минимальный взнос на капремонт, нормативы ТКО — с нового года действуют новые значения.

Февраль с 1 февраля — традиционная индексация ЕДВ и социальных выплат СФР (пособия на детей, выплаты инвалидам).

— традиционная индексация ЕДВ и социальных выплат СФР (пособия на детей, выплаты инвалидам). Если в январе менялись доходы или состав семьи — подайте заявление на перерасчёт субсидии: при изменениях она пересчитывается с месяца обращения.

Март до 31 марта — период завершения кампании по подаче уведомлений о выбранных льготных объектах (для тех, у кого несколько квартир или участков: сообщите налоговой, за какой объект применять льготу).

— период завершения кампании по подаче уведомлений о выбранных льготных объектах (для тех, у кого несколько квартир или участков: сообщите налоговой, за какой объект применять льготу). Начало сезона оформления детских выплат и пособий по новому учебному году — проверьте, не истекает ли срок действующих назначений.

Апрель с 1 апреля — открывается приём заявлений в 1 класс для детей с закреплённой пропиской (через Госуслуги или МФЦ). С 6 июля — приём по свободным местам.

— открывается приём заявлений в 1 класс для детей с закреплённой пропиской (через Госуслуги или МФЦ). С 6 июля — приём по свободным местам. до 30 апреля — срок подачи декларации 3-НДФЛ за прошлый год, если продавали имущество, сдавали квартиру в аренду, получили крупные подарки не от близких родственников или выиграли в лотерею.

— срок подачи декларации 3-НДФЛ за прошлый год, если продавали имущество, сдавали квартиру в аренду, получили крупные подарки не от близких родственников или выиграли в лотерею. Хорошая пора подать на имущественные и социальные вычеты по расходам прошлого года — их принимают круглый год, но чем раньше, тем быстрее вернут деньги.

Май — август Май–июнь — старт сезона плановых отключений горячей воды: следите за графиком на сайте УК и «Т Плюс». При отключении сверх норматива (не более 8 часов в месяц) — требуйте перерасчёт.

— старт сезона плановых отключений горячей воды: следите за графиком на сайте УК и «Т Плюс». При отключении сверх норматива (не более 8 часов в месяц) — требуйте перерасчёт. До 30 июня — завершается основной этап приёма в 1 класс по прописке.

— завершается основной этап приёма в 1 класс по прописке. Июнь–август — дачный сезон: проверьте взносы и целевые платежи в СНТ; к концу лета обычно закрывается приём документов на путёвки в оздоровительные лагеря на следующий год.

— дачный сезон: проверьте взносы и целевые платежи в СНТ; к концу лета обычно закрывается приём документов на путёвки в оздоровительные лагеря на следующий год. Поверка счётчиков: если срок поверки по «Госуслугам. Дом» истекает до осени — запишитесь заранее, в пик сезона запись занята.

если срок поверки по «Госуслугам. Дом» истекает до осени — запишитесь заранее, в пик сезона запись занята. до 15 июля — срок уплаты НДФЛ, исчисленного по декларации 3-НДФЛ.

Сентябрь 1 сентября — начало учебного года; если ребёнок поступил в вуз/колледж в другом городе, не забудьте про перерасчёт субсидии и регистрацию по месту пребывания.

— начало учебного года; если ребёнок поступил в вуз/колледж в другом городе, не забудьте про перерасчёт субсидии и регистрацию по месту пребывания. Проверьте льготу на проезд школьников и студентов — в области она оформляется в соцзащите и действуют сроки на учебный год.

Октябрь с 1 октября — ежегодная индексация тарифов ЖКУ. Первые «подросшие» квитанции приходят в ноябре — сверьте тарифы с официальными значениями поставщиков (см. карточку «Квитанция за ЖКУ»).

— ежегодная индексация тарифов ЖКУ. Первые «подросшие» квитанции приходят в ноябре — сверьте тарифы с официальными значениями поставщиков (см. карточку «Квитанция за ЖКУ»). ~15–20 октября — традиционный старт отопительного сезона: батареи должны прогреться в течение нормативного срока после подключения (до 16 часов при +18°C в квартире и ниже — до 24 часов суммарно в месяц).

— традиционный старт отопительного сезона: батареи должны прогреться в течение нормативного срока после подключения (до 16 часов при +18°C в квартире и ниже — до 24 часов суммарно в месяц). с 21 сентября — ФНС начинает рассылку налоговых уведомлений за прошлый год (через Госуслуги, личный кабинет или почтой).

Ноябрь до 1 ноября — налоговые уведомления должны дойти до налогоплательщика: проверьте личный кабинет на Госуслугах и в «Налоге-3 НДФЛ». Если уведомления нет — напомните налоговой о своём имуществе до конца года.

— налоговые уведомления должны дойти до налогоплательщика: проверьте личный кабинет на Госуслугах и в «Налоге-3 НДФЛ». Если уведомления нет — напомните налоговой о своём имуществе до конца года. Ноябрь — в центрах МФЦ Самарской области работают налоговые мобильные офисы: можно задать вопросы о начислениях лично (даты и адреса публикует УФНС и МФЦ).

— в центрах МФЦ Самарской области работают налоговые мобильные офисы: можно задать вопросы о начислениях лично (даты и адреса публикует УФНС и МФЦ). Ноябрь–декабрь — сезонный пик обращений по отоплению: если батареи холоднее нормы, оформляйте акты замера (см. карточку «Перерасчёт за отопление»). Один акт — один месяц.

Декабрь до 1 декабря — крайний срок уплаты имущественных налогов за прошлый год: налог на имущество, транспортный, земельный и НДФЛ по уведомлению. В 2026 году 1 декабря — вторник, переносов нет.

— крайний срок уплаты имущественных налогов за прошлый год: налог на имущество, транспортный, земельный и НДФЛ по уведомлению. В 2026 году 1 декабря — вторник, переносов нет. со 2 декабря — начисляются пени за просрочку; при долге свыше 10 000 рублей возможен запрет на выезд за границу.

— начисляются пени за просрочку; при долге свыше 10 000 рублей возможен запрет на выезд за границу. до 31 декабря — если у вас есть недвижимость, по которой уведомления не приходят и льгота не оформлена, сообщите об этом в ФНС — иначе грозит штраф 20% от неуплаченного налога.

— если у вас есть недвижимость, по которой уведомления не приходят и льгота не оформлена, сообщите об этом в ФНС — иначе грозит штраф 20% от неуплаченного налога. Конец года — проверьте остатки по социальным выплатам и субсидии: неоплаченные дни текущего года «сгорают» с 1 января.

Куда смотреть, чтобы не пропустить даты