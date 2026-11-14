Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуме объяснили порядок получения льготных лекарств для детей
В Госдуме объяснили порядок получения льготных лекарств для детей
Единое пособие на детей проиндексируют на 6,8% с 1 января
Единое пособие на детей проиндексируют на 6,8% с 1 января
В Самаре 14-летний электросамокатчик попал в ДТП
В Самаре 14-летний электросамокатчик попал в ДТП
В Приволжском районе женщину обвинили в хранении марихуаны
В Приволжском районе женщину обвинили в хранении марихуаны
В Октябрьске на пожаре погибла женщина
В Октябрьске на пожаре погибла женщина
Microsoft восстановила работу сервисов после масштабного сбоя
Microsoft восстановила работу сервисов после масштабного сбоя
в Самаре начали создавать праздничную атмосферу к Новому году
В Самаре начали создавать праздничную атмосферу к Новому году
Галки, белки, зайцы, лисица, олень и даже медведь появились в сквере "Голубые ели" в Новокуйбышевске.
Новые арт-объекты появились в сквере "Голубые ели" в Новокуйбышевске
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.15
-0.83
EUR 91.03
-1.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Справочник
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Тактильная выставка «Найти свое: прикосновение к истокам» откроется в Самаре
В день рождения знаменитого режиссера 18 ноября Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Весь список

Календарь важных дат и справочник МФЦ Самарской области — Справочник НИАСам

139
Календарь важных дат и справочник МФЦ Самарской области — Справочник НИАСам

Справочник НИАСам

Календарь важных дат и справочник МФЦ для жителей Самары и Самарской области

Календарь важных дат для жителей Самарской области

Здесь собраны сроки, которые влияют на деньги и документы: когда платить налоги и «коммуналку», когда подавать на льготы и субсидии, когда записывать ребёнка в школу и чего ждать от отопительного сезона. Календарь обновляется редакцией раз в квартал.

Актуально на 12 ноября 2026 года. Даты налогов установлены Налоговым кодексом РФ; региональные сроки и даты школы уточняйте по официальным источникам — ссылки в конце раздела.

Каждый месяц: постоянные даты

Срок Что нужно сделать Что будет при пропуске
до 10 числа Оплатить квитанцию за ЖКУ за прошлый месяц Пени с 11-го числа; при долге за 2 месяца возможна приостановка услуг по решению суда
1–15 число Подать заявление на субсидию ЖКУ — выплата начнётся с текущего месяца При подаче с 16-го — субсидия начнёт действовать только со следующего месяца
5–25 число Период выплаты ЕДКВ (компенсация ЖКУ для льготников) — она идёт только за оплаченные квитанции Не оплатили месяц — компенсации за него не будет
до 25 числа Проверить начисления в «Госуслуги. Дом»: сверить тарифы, площадь и число зарегистрированных Ошибку, найденную через полгода, оспорить сложнее

По месяцам года

Январь

  • с 1 января — плановая индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам; проверьте размер в личном кабинете СФР.
  • Скорректируйте региональные льготы, привязанные к новому году: минимальный взнос на капремонт, нормативы ТКО — с нового года действуют новые значения.

Февраль

  • с 1 февраля — традиционная индексация ЕДВ и социальных выплат СФР (пособия на детей, выплаты инвалидам).
  • Если в январе менялись доходы или состав семьи — подайте заявление на перерасчёт субсидии: при изменениях она пересчитывается с месяца обращения.

Март

  • до 31 марта — период завершения кампании по подаче уведомлений о выбранных льготных объектах (для тех, у кого несколько квартир или участков: сообщите налоговой, за какой объект применять льготу).
  • Начало сезона оформления детских выплат и пособий по новому учебному году — проверьте, не истекает ли срок действующих назначений.

Апрель

  • с 1 апреля — открывается приём заявлений в 1 класс для детей с закреплённой пропиской (через Госуслуги или МФЦ). С 6 июля — приём по свободным местам.
  • до 30 апреля — срок подачи декларации 3-НДФЛ за прошлый год, если продавали имущество, сдавали квартиру в аренду, получили крупные подарки не от близких родственников или выиграли в лотерею.
  • Хорошая пора подать на имущественные и социальные вычеты по расходам прошлого года — их принимают круглый год, но чем раньше, тем быстрее вернут деньги.

Май — август

  • Май–июнь — старт сезона плановых отключений горячей воды: следите за графиком на сайте УК и «Т Плюс». При отключении сверх норматива (не более 8 часов в месяц) — требуйте перерасчёт.
  • До 30 июня — завершается основной этап приёма в 1 класс по прописке.
  • Июнь–август — дачный сезон: проверьте взносы и целевые платежи в СНТ; к концу лета обычно закрывается приём документов на путёвки в оздоровительные лагеря на следующий год.
  • Поверка счётчиков: если срок поверки по «Госуслугам. Дом» истекает до осени — запишитесь заранее, в пик сезона запись занята.
  • до 15 июля — срок уплаты НДФЛ, исчисленного по декларации 3-НДФЛ.

Сентябрь

  • 1 сентября — начало учебного года; если ребёнок поступил в вуз/колледж в другом городе, не забудьте про перерасчёт субсидии и регистрацию по месту пребывания.
  • Проверьте льготу на проезд школьников и студентов — в области она оформляется в соцзащите и действуют сроки на учебный год.

Октябрь

  • с 1 октября — ежегодная индексация тарифов ЖКУ. Первые «подросшие» квитанции приходят в ноябре — сверьте тарифы с официальными значениями поставщиков (см. карточку «Квитанция за ЖКУ»).
  • ~15–20 октября — традиционный старт отопительного сезона: батареи должны прогреться в течение нормативного срока после подключения (до 16 часов при +18°C в квартире и ниже — до 24 часов суммарно в месяц).
  • с 21 сентября — ФНС начинает рассылку налоговых уведомлений за прошлый год (через Госуслуги, личный кабинет или почтой).

Ноябрь

  • до 1 ноября — налоговые уведомления должны дойти до налогоплательщика: проверьте личный кабинет на Госуслугах и в «Налоге-3 НДФЛ». Если уведомления нет — напомните налоговой о своём имуществе до конца года.
  • Ноябрь — в центрах МФЦ Самарской области работают налоговые мобильные офисы: можно задать вопросы о начислениях лично (даты и адреса публикует УФНС и МФЦ).
  • Ноябрь–декабрь — сезонный пик обращений по отоплению: если батареи холоднее нормы, оформляйте акты замера (см. карточку «Перерасчёт за отопление»). Один акт — один месяц.

Декабрь

  • до 1 декабря — крайний срок уплаты имущественных налогов за прошлый год: налог на имущество, транспортный, земельный и НДФЛ по уведомлению. В 2026 году 1 декабря — вторник, переносов нет.
  • со 2 декабря — начисляются пени за просрочку; при долге свыше 10 000 рублей возможен запрет на выезд за границу.
  • до 31 декабря — если у вас есть недвижимость, по которой уведомления не приходят и льгота не оформлена, сообщите об этом в ФНС — иначе грозит штраф 20% от неуплаченного налога.
  • Конец года — проверьте остатки по социальным выплатам и субсидии: неоплаченные дни текущего года «сгорают» с 1 января.

Куда смотреть, чтобы не пропустить даты

  • Госуслуги — налоговые уведомления, статус заявлений, запись в школу и МФЦ.
  • Госуслуги. Дом — квитанции, сроки поверки, объявления УК.
  • Личный кабинет налогоплательщика / сайт ФНС — начисления и пени.
  • Сайт НИАСам — мы публикуем напоминания о ключевых датах и изменениях в графиках.

Источники: Налоговый кодекс РФ (ст. 409), ФНС России (nalog.gov.ru), МФЦ Самарской области (mfc63.samregion.ru), Госуслуги. Даты, привязанные к календарному году (индексация, налоги, школа), проверены на 2026–2027 учебный и налоговый период; сезонные даты (отключения воды, отопительный сезон) приводятся ориентировочно и уточняются ежегодно.

Справочник МФЦ Самарской области: адреса, телефоны, графики

В МФЦ «Мои документы» можно оформить паспорт, СНИЛС, выписки, регистрацию по месту жительства, пособия, субсидию на ЖКУ, компенсацию за капремонт, прописку ребёнка, заявление на газификацию и десятки других услуг — по одному обращению. Перед визитом запишитесь онлайн на Госуслугах или по телефону контакт-центра.

Служба Телефон Режим
Единый контакт-центр МФЦ Самарской области 8 (8482) 51-21-21 Пн–Пт 8:00–17:00
Горячая линия готовности документов 8 (8482) 52-50-10 Пн–Пт 8:00–17:00
Голосовой консультант (круглосуточно, без оператора) 8 (846) 200-09-43 24/7
Контакт-центр МФЦ Самары 8 (846) 219-91-93, 8 (846) 219-91-91 По графику центров

По данным портала МФЦ Самарской области (mfc63.samregion.ru) и сайта МФЦ городского округа Самара (mfc-samara.ru).

МФЦ Самары

Центр Адрес График
Центральный офис Московское шоссе, 4, корп. 28А Пн, Ср, Чт, Пт 8:00–18:00; Вт 10:00–20:00; Сб 9:00–15:00
Центр № 1 ул. Свободы, 192 / ул. Елизарова, 32 по графику сети
Центр № 2 Московское шоссе, 81Б (ТЦ «Парк Хаус») по графику сети
Центр № 3 пр. Кирова, 235 по графику сети
Центр № 4 ул. Урицкого, 2 / ул. Чернореченская, 1 по графику сети
Центр № 5 ул. Мориса Тореза, 101А по графику сети
Центр № 6 мкр. Мира, 10 по графику сети
Центр № 7 Южное шоссе, 5 (ТЦ «Амбар») по графику сети
Офис № 8 ул. Рижская, 9 по графику сети
Центр № 10 ул. Красноармейская, 131 (ТЦ «Гудок») по графику сети
Офис (запись только для юрлиц) ул. Гагарина, 95 по графику сети

По данным сайта администрации Самары (samadm.ru) и соцсетей МФЦ Самары; точный график каждого центра смотрите на mfc-samara.ru — в дни обучения персонала приём начинается с 9:00.

МФЦ городов Самарской области

Город Адрес Телефон График
Тольятти Советская ул., 51А (главный офис); офисы по районам: Автозаводский — Юбилейная 4, Автостроителей 5, Революционная 52А, 40 лет Победы 14 и 33Г, Ворошилова 33, б-р Королёва 13; Комсомольский — Ярославская 35, Никонова 22; Центральный — Мира 84 и 166, 50 лет Октября 22; Поволжский — Новосадовая 23 8 (8482) 51-21-21 главный офис: Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–16:00; офисы в ТЦ — до 21:00 ежедневно (Революционная, 52А)
Новокуйбышевск ул. Свердлова, 23А (главный); отделение — ул. 50 лет НПЗ, 2 8 (846) 357-40-60, 8 (846) 357-20-70 Пн, Ср, Чт, Пт 11:00–18:00; Вт 12:00–20:00; Сб 9:00–13:00
Сызрань пр. 50 лет Октября, 28А (главный); ул. Кирова, 44 (доп.); пос. Новокашпирский, пер. Кемеровский, 1 8 (8464) 91-62-22, 8 (8464) 91-61-98 Пн–Ср, Пт 9:00–18:00; Чт 10:00–20:00; Сб 10:00–14:00
Чапаевск ул. Пролетарская, 5А 8 (846) 392-33-72 Пн, Вт, Ср, Пт 10:00–17:00; Чт 12:00–20:00; Сб 9:00–13:00
Жигулёвск ул. Комсомольская, 31, стр. 4 8 (84862) 7-07-21, 7-07-20 Пн, Вт, Чт, Пт 10:00–17:00; Ср 12:00–20:00; Сб 9:00–13:00
Кинель ул. Маяковского, 80А 8 (846) 636-12-21 Пн, Вт, Чт, Пт 9:00–16:00; Ср 12:00–20:00; Сб 9:00–13:00
Отрадный ул. Ленинградская, 26 8 (846) 614-06-59 Пн, Вт, Чт, Пт 10:00–17:00; Ср 12:00–20:00; Сб 10:00–14:00
Похвистнево ул. Лермонтова, 2А 8 (846) 562-90-63 Пн, Ср 8:00–17:00; Вт 12:00–20:00; Чт 8:00–13:00; Пт 8:00–16:00; Сб 10:00–14:00
Октябрьск ул. Аносова, 7 8 (846) 462-64-85 Пн–Ср, Пт 9:00–18:00; Чт 11:00–20:00; Сб 10:00–14:00
Волжский район (Южный город) пос. Придорожный, Николаевский проспект, 2 8 (846) 207-54-40 Пн–Ср, Пт 8:00–17:00; Чт 10:00–20:00; Сб 9:00–13:00
МФЦ для бизнеса (Самара) ул. Молодогвардейская, 211 8 (846) 200-06-79 Пн–Чт 9:00–18:00; Пт 9:00–17:00

По данным портала МФЦ Самарской области (mfc63.samregion.ru), сайта администрации Тольятти (tgl.ru) и администрации Сызрани (adm-syzran.ru). В районах области работают также ТОСП — удалённые точки МФЦ (сёла и посёлки); их адреса ищите на mfc63.samregion.ru в разделе «Офисы».

Как пользоваться МФЦ: короткая шпаргалка

  • Запишитесь заранее. Онлайн-запись — на Госуслугах или по телефону контакт-центра. Без записи рискуете прождать в очереди час-полтора, особенно в пик сезона (сентябрь, декабрь).
  • Проверьте список документов. Для большинства услуг нужен паспорт, СНИЛС и документ на жильё. Часть справок соцзащита и МФЦ запрашивают сами по межведомственным каналам.
  • Следите за сроками оказания услуг. Стандарт для большинства услуг — 8–30 рабочих дней; узнать готовность — по горячей линии 8 (8482) 52-50-10 или в личном кабинете Госуслуг.
  • Знаете, что в МФЦ не оформляют? Например, замену водительского удостоверения после лишения или регистрацию ИП ведут профильные ведомства — заранее убедитесь, что услуга доступна через МФЦ, позвонив в контакт-центр.
  • Если услугу задерживают или отказывают без причины — жалоба через Госуслуги (раздел «Досудебное обжалование») или горячая линия МФЦ: сбои в работе МФЦ фиксируются и отрабатываются быстрее всего через жалобу в системе.
  • Что еще можно оформить через МФЦ:

Субсидия на ЖКУ: кому положена и как посчитать

Льготы на ЖКУ для пенсионеров без льготного статуса: что положено в Самарской области

Как оформить звание «Ветеран труда Самарской области»: стаж, награды, пошаговый порядок

Компенсация ЖКУ для ветеранов труда и инвалидов: кто имеет право, сколько вернут и как оформить

Телефоны и графики могут меняться — перед визитом сверьте данные на mfc63.samregion.ru или по номеру 8 (8482) 51-21-21.

НИАСам — справочные материалы для жителей Самары и Самарской области. Документ носит информационный характер.

Теги: Справочник

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Памятка для печати: телефоны аварийных служб Самары — вода, свет, отопление, газ, ГЖИ и ЕДДС. Сохраните на холодильник.
12 ноября 2026, 19:16
Аварийные телефоны Самары — шпаргалка для распечатки
Памятка для печати: телефоны аварийных служб Самары — вода, свет, отопление, газ, ГЖИ и ЕДДС. Сохраните на холодильник. Справочник
611
Справочник для жителей Самары и Самарской области: инструкции, телефоны, льготы, ЖКХ и госуслуги
12 ноября 2026, 16:45
Справочник для жителей Самары и Самарской области: инструкции, телефоны, льготы, ЖКХ и госуслуги
Найдите в справочнике НИАСам пошаговые инструкции, актуальные телефоны и адреса служб, льготы и выплаты, правила ЖКХ и порядок обращения в госорганы для жителей... Справочник
721
Перерасчёт за отопление: если в квартире холоднее нормы
12 ноября 2026, 16:16
Перерасчёт за отопление: если в квартире холоднее нормы
Батареи едва тёплые, а квитанция — как в морозную зиму? Это не «так у всех»: плата за отопление обязана соответствовать качеству услуги. Правила № 354... Справочник
630
  • Перерасчёт за отопление: если в квартире холоднее нормы
В центре внимания
В Самарской области четыре человека погибли после удара по предприятию
13 ноября 2026  13:53
В Самарской области четыре человека погибли после удара по предприятию
990
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт и капитальный ремонт 25 объектов региональных автодорог и искусственных сооружений
13 ноября 2026  13:10
В 2026 году в Самарской области в рамках нацпроекта выполнен ремонт и капитальный ремонт 25 объектов региональных автодорог и искусственных сооружений
807
В Самаре дан старт благоустройству территории у причала реки Волги
13 ноября 2026  10:44
В Самаре дан старт благоустройству территории у причала реки Волги
772
Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го
12 ноября 2026  18:11
Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го
720
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
12 ноября 2026  12:04
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
445
Весь список