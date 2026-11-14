Календарь важных дат и справочник МФЦ Самарской области — Справочник НИАСам

Справочник НИАСам
Календарь важных дат и справочник МФЦ для жителей Самары и Самарской области
Календарь важных дат для жителей Самарской области
Здесь собраны сроки, которые влияют на деньги и документы: когда платить налоги и «коммуналку», когда подавать на льготы и субсидии, когда записывать ребёнка в школу и чего ждать от отопительного сезона. Календарь обновляется редакцией раз в квартал.
Каждый месяц: постоянные даты
|Срок
|Что нужно сделать
|Что будет при пропуске
|до 10 числа
|Оплатить квитанцию за ЖКУ за прошлый месяц
|Пени с 11-го числа; при долге за 2 месяца возможна приостановка услуг по решению суда
|1–15 число
|Подать заявление на субсидию ЖКУ — выплата начнётся с текущего месяца
|При подаче с 16-го — субсидия начнёт действовать только со следующего месяца
|5–25 число
|Период выплаты ЕДКВ (компенсация ЖКУ для льготников) — она идёт только за оплаченные квитанции
|Не оплатили месяц — компенсации за него не будет
|до 25 числа
|Проверить начисления в «Госуслуги. Дом»: сверить тарифы, площадь и число зарегистрированных
|Ошибку, найденную через полгода, оспорить сложнее
По месяцам года
Январь
- с 1 января — плановая индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам; проверьте размер в личном кабинете СФР.
- Скорректируйте региональные льготы, привязанные к новому году: минимальный взнос на капремонт, нормативы ТКО — с нового года действуют новые значения.
Февраль
- с 1 февраля — традиционная индексация ЕДВ и социальных выплат СФР (пособия на детей, выплаты инвалидам).
- Если в январе менялись доходы или состав семьи — подайте заявление на перерасчёт субсидии: при изменениях она пересчитывается с месяца обращения.
Март
- до 31 марта — период завершения кампании по подаче уведомлений о выбранных льготных объектах (для тех, у кого несколько квартир или участков: сообщите налоговой, за какой объект применять льготу).
- Начало сезона оформления детских выплат и пособий по новому учебному году — проверьте, не истекает ли срок действующих назначений.
Апрель
- с 1 апреля — открывается приём заявлений в 1 класс для детей с закреплённой пропиской (через Госуслуги или МФЦ). С 6 июля — приём по свободным местам.
- до 30 апреля — срок подачи декларации 3-НДФЛ за прошлый год, если продавали имущество, сдавали квартиру в аренду, получили крупные подарки не от близких родственников или выиграли в лотерею.
- Хорошая пора подать на имущественные и социальные вычеты по расходам прошлого года — их принимают круглый год, но чем раньше, тем быстрее вернут деньги.
Май — август
- Май–июнь — старт сезона плановых отключений горячей воды: следите за графиком на сайте УК и «Т Плюс». При отключении сверх норматива (не более 8 часов в месяц) — требуйте перерасчёт.
- До 30 июня — завершается основной этап приёма в 1 класс по прописке.
- Июнь–август — дачный сезон: проверьте взносы и целевые платежи в СНТ; к концу лета обычно закрывается приём документов на путёвки в оздоровительные лагеря на следующий год.
- Поверка счётчиков: если срок поверки по «Госуслугам. Дом» истекает до осени — запишитесь заранее, в пик сезона запись занята.
- до 15 июля — срок уплаты НДФЛ, исчисленного по декларации 3-НДФЛ.
Сентябрь
- 1 сентября — начало учебного года; если ребёнок поступил в вуз/колледж в другом городе, не забудьте про перерасчёт субсидии и регистрацию по месту пребывания.
- Проверьте льготу на проезд школьников и студентов — в области она оформляется в соцзащите и действуют сроки на учебный год.
Октябрь
- с 1 октября — ежегодная индексация тарифов ЖКУ. Первые «подросшие» квитанции приходят в ноябре — сверьте тарифы с официальными значениями поставщиков (см. карточку «Квитанция за ЖКУ»).
- ~15–20 октября — традиционный старт отопительного сезона: батареи должны прогреться в течение нормативного срока после подключения (до 16 часов при +18°C в квартире и ниже — до 24 часов суммарно в месяц).
- с 21 сентября — ФНС начинает рассылку налоговых уведомлений за прошлый год (через Госуслуги, личный кабинет или почтой).
Ноябрь
- до 1 ноября — налоговые уведомления должны дойти до налогоплательщика: проверьте личный кабинет на Госуслугах и в «Налоге-3 НДФЛ». Если уведомления нет — напомните налоговой о своём имуществе до конца года.
- Ноябрь — в центрах МФЦ Самарской области работают налоговые мобильные офисы: можно задать вопросы о начислениях лично (даты и адреса публикует УФНС и МФЦ).
- Ноябрь–декабрь — сезонный пик обращений по отоплению: если батареи холоднее нормы, оформляйте акты замера (см. карточку «Перерасчёт за отопление»). Один акт — один месяц.
Декабрь
- до 1 декабря — крайний срок уплаты имущественных налогов за прошлый год: налог на имущество, транспортный, земельный и НДФЛ по уведомлению. В 2026 году 1 декабря — вторник, переносов нет.
- со 2 декабря — начисляются пени за просрочку; при долге свыше 10 000 рублей возможен запрет на выезд за границу.
- до 31 декабря — если у вас есть недвижимость, по которой уведомления не приходят и льгота не оформлена, сообщите об этом в ФНС — иначе грозит штраф 20% от неуплаченного налога.
- Конец года — проверьте остатки по социальным выплатам и субсидии: неоплаченные дни текущего года «сгорают» с 1 января.
Куда смотреть, чтобы не пропустить даты
- Госуслуги — налоговые уведомления, статус заявлений, запись в школу и МФЦ.
- Госуслуги. Дом — квитанции, сроки поверки, объявления УК.
- Личный кабинет налогоплательщика / сайт ФНС — начисления и пени.
- Сайт НИАСам — мы публикуем напоминания о ключевых датах и изменениях в графиках.
Источники: Налоговый кодекс РФ (ст. 409), ФНС России (nalog.gov.ru), МФЦ Самарской области (mfc63.samregion.ru), Госуслуги. Даты, привязанные к календарному году (индексация, налоги, школа), проверены на 2026–2027 учебный и налоговый период; сезонные даты (отключения воды, отопительный сезон) приводятся ориентировочно и уточняются ежегодно.
Справочник МФЦ Самарской области: адреса, телефоны, графики
В МФЦ «Мои документы» можно оформить паспорт, СНИЛС, выписки, регистрацию по месту жительства, пособия, субсидию на ЖКУ, компенсацию за капремонт, прописку ребёнка, заявление на газификацию и десятки других услуг — по одному обращению. Перед визитом запишитесь онлайн на Госуслугах или по телефону контакт-центра.
|Служба
|Телефон
|Режим
|Единый контакт-центр МФЦ Самарской области
|8 (8482) 51-21-21
|Пн–Пт 8:00–17:00
|Горячая линия готовности документов
|8 (8482) 52-50-10
|Пн–Пт 8:00–17:00
|Голосовой консультант (круглосуточно, без оператора)
|8 (846) 200-09-43
|24/7
|Контакт-центр МФЦ Самары
|8 (846) 219-91-93, 8 (846) 219-91-91
|По графику центров
По данным портала МФЦ Самарской области (mfc63.samregion.ru) и сайта МФЦ городского округа Самара (mfc-samara.ru).
МФЦ Самары
|Центр
|Адрес
|График
|Центральный офис
|Московское шоссе, 4, корп. 28А
|Пн, Ср, Чт, Пт 8:00–18:00; Вт 10:00–20:00; Сб 9:00–15:00
|Центр № 1
|ул. Свободы, 192 / ул. Елизарова, 32
|по графику сети
|Центр № 2
|Московское шоссе, 81Б (ТЦ «Парк Хаус»)
|по графику сети
|Центр № 3
|пр. Кирова, 235
|по графику сети
|Центр № 4
|ул. Урицкого, 2 / ул. Чернореченская, 1
|по графику сети
|Центр № 5
|ул. Мориса Тореза, 101А
|по графику сети
|Центр № 6
|мкр. Мира, 10
|по графику сети
|Центр № 7
|Южное шоссе, 5 (ТЦ «Амбар»)
|по графику сети
|Офис № 8
|ул. Рижская, 9
|по графику сети
|Центр № 10
|ул. Красноармейская, 131 (ТЦ «Гудок»)
|по графику сети
|Офис (запись только для юрлиц)
|ул. Гагарина, 95
|по графику сети
По данным сайта администрации Самары (samadm.ru) и соцсетей МФЦ Самары; точный график каждого центра смотрите на mfc-samara.ru — в дни обучения персонала приём начинается с 9:00.
МФЦ городов Самарской области
|Город
|Адрес
|Телефон
|График
|Тольятти
|Советская ул., 51А (главный офис); офисы по районам: Автозаводский — Юбилейная 4, Автостроителей 5, Революционная 52А, 40 лет Победы 14 и 33Г, Ворошилова 33, б-р Королёва 13; Комсомольский — Ярославская 35, Никонова 22; Центральный — Мира 84 и 166, 50 лет Октября 22; Поволжский — Новосадовая 23
|8 (8482) 51-21-21
|главный офис: Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–16:00; офисы в ТЦ — до 21:00 ежедневно (Революционная, 52А)
|Новокуйбышевск
|ул. Свердлова, 23А (главный); отделение — ул. 50 лет НПЗ, 2
|8 (846) 357-40-60, 8 (846) 357-20-70
|Пн, Ср, Чт, Пт 11:00–18:00; Вт 12:00–20:00; Сб 9:00–13:00
|Сызрань
|пр. 50 лет Октября, 28А (главный); ул. Кирова, 44 (доп.); пос. Новокашпирский, пер. Кемеровский, 1
|8 (8464) 91-62-22, 8 (8464) 91-61-98
|Пн–Ср, Пт 9:00–18:00; Чт 10:00–20:00; Сб 10:00–14:00
|Чапаевск
|ул. Пролетарская, 5А
|8 (846) 392-33-72
|Пн, Вт, Ср, Пт 10:00–17:00; Чт 12:00–20:00; Сб 9:00–13:00
|Жигулёвск
|ул. Комсомольская, 31, стр. 4
|8 (84862) 7-07-21, 7-07-20
|Пн, Вт, Чт, Пт 10:00–17:00; Ср 12:00–20:00; Сб 9:00–13:00
|Кинель
|ул. Маяковского, 80А
|8 (846) 636-12-21
|Пн, Вт, Чт, Пт 9:00–16:00; Ср 12:00–20:00; Сб 9:00–13:00
|Отрадный
|ул. Ленинградская, 26
|8 (846) 614-06-59
|Пн, Вт, Чт, Пт 10:00–17:00; Ср 12:00–20:00; Сб 10:00–14:00
|Похвистнево
|ул. Лермонтова, 2А
|8 (846) 562-90-63
|Пн, Ср 8:00–17:00; Вт 12:00–20:00; Чт 8:00–13:00; Пт 8:00–16:00; Сб 10:00–14:00
|Октябрьск
|ул. Аносова, 7
|8 (846) 462-64-85
|Пн–Ср, Пт 9:00–18:00; Чт 11:00–20:00; Сб 10:00–14:00
|Волжский район (Южный город)
|пос. Придорожный, Николаевский проспект, 2
|8 (846) 207-54-40
|Пн–Ср, Пт 8:00–17:00; Чт 10:00–20:00; Сб 9:00–13:00
|МФЦ для бизнеса (Самара)
|ул. Молодогвардейская, 211
|8 (846) 200-06-79
|Пн–Чт 9:00–18:00; Пт 9:00–17:00
По данным портала МФЦ Самарской области (mfc63.samregion.ru), сайта администрации Тольятти (tgl.ru) и администрации Сызрани (adm-syzran.ru). В районах области работают также ТОСП — удалённые точки МФЦ (сёла и посёлки); их адреса ищите на mfc63.samregion.ru в разделе «Офисы».
Как пользоваться МФЦ: короткая шпаргалка
- Запишитесь заранее. Онлайн-запись — на Госуслугах или по телефону контакт-центра. Без записи рискуете прождать в очереди час-полтора, особенно в пик сезона (сентябрь, декабрь).
- Проверьте список документов. Для большинства услуг нужен паспорт, СНИЛС и документ на жильё. Часть справок соцзащита и МФЦ запрашивают сами по межведомственным каналам.
- Следите за сроками оказания услуг. Стандарт для большинства услуг — 8–30 рабочих дней; узнать готовность — по горячей линии 8 (8482) 52-50-10 или в личном кабинете Госуслуг.
- Знаете, что в МФЦ не оформляют? Например, замену водительского удостоверения после лишения или регистрацию ИП ведут профильные ведомства — заранее убедитесь, что услуга доступна через МФЦ, позвонив в контакт-центр.
- Если услугу задерживают или отказывают без причины — жалоба через Госуслуги (раздел «Досудебное обжалование») или горячая линия МФЦ: сбои в работе МФЦ фиксируются и отрабатываются быстрее всего через жалобу в системе.
- Что еще можно оформить через МФЦ:
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Телефоны и графики могут меняться — перед визитом сверьте данные на mfc63.samregion.ru или по номеру 8 (8482) 51-21-21.