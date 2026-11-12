Аварийные телефоны Самары — шпаргалка для распечатки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Врач-эндокринолог Тольяттинской детской больницы: "Успешный контроль сахарного диабета возможен при совместных усилиях детей, родителей и лечащего врача".
В Тольяттинской детской больнице работает "Школа сахарного диабета"
озоновая дыра над Антарктидой стала крупнейшей за 10 лет
Озоновая дыра над Антарктидой стала крупнейшей за 10 лет
В 2026 году в трех селах Сызранского района по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» заменено более 3 км сетей теплоснабжения
В трех поселках Сызранского района  заменено более 3 км сетей теплоснабжения
В августе 2026 года пятеро малолетних детей изъяты у матери и помещены в социальные учреждения.
В Чапаевске осуждена нерадивая  мать пятерых детей
 С 13 по 15 ноября «Лада-Арена» станет центром каратэ: здесь пройдет «Кубок дружбы» - ежегодные, традиционные для нашего региона всероссийские соревнования.
В Тольятти завтра стартует «Кубок дружбы» по каратэ
В Большечерниговском районе насчитывается почти 10 тысяч голов крупного рогатого скота, около 7 тысяч овец и коз, 23 тысячи птиц, свыше тысячи свиней, порядка 260 лошадей.
В Большечерниговском районе после капремонта открылась ветстанция
В Самаре завершился финал Всероссийского конкурса-фестиваля родительских хоров «Крылатое эхо Победы. Единство народов». Перед зрителями и жюри выступили 22 коллектива из 48 регионов России.
Родительский хор тольяттинской школы № 70 стал лауреатом Всероссийского конкурса-фестиваля «Крылатое эхо Победы. Единство народов»
11 ноября состоялась презентация продукции фабрики авторского шоколада торговой марки «Монограмма» представителям туристической отрасли.
Авторский шоколад с самарскими мотивами как элемент туристического предложения
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.66
0.11
EUR 92.7
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Справочник
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В день рождения знаменитого режиссера 18 ноября Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Самарский зоопарк приглашает на День курицы!
Весь список

Аварийные телефоны Самары — шпаргалка для распечатки

190
Памятка для печати: телефоны аварийных служб Самары — вода, свет, отопление, газ, ГЖИ и ЕДДС. Сохраните на холодильник.

Телефоны аварийных служб Самары

Нет воды, света или отопления? Кто звонит первым, что зафиксировать и куда жаловаться, если службы молчат

Ситуация Куда звонить Телефон
Запах газа
Не пользуйтесь электроприборами и открытым огнём, проветрите помещение		 Аварийная газовая служба 104 с мобильного04 со стационарного
Чрезвычайная ситуация: пожар, обрушение, угроза жизни Единая служба спасения 112
Нет холодной воды, прорыв трубы, канализация Диспетчерская РКС-Самара (круглосуточно) 8 (846) 334-75-12
8 (846) 207-87-87
Нет горячей воды, слабое или отсутствующее отопление Горячая линия «Т Плюс» 8 (800) 700-06-06
Нет электричества (света нет во всём доме или подъезде) Горячая линия АО «ССК» (круглосуточно) 8 (800) 222-30-20
Не горит уличное освещение во дворе МП «Самара Горсвет» 8 (846) 333-76-54
Крупная коммунальная авария: службы молчат, проблема во всём квартале ЕДДС Самары (круглосуточно) 8 (846) 930-81-12
УК не реагирует, услуги плохого качества, споры по начислениям ГЖИ Самарской области 8 (846) 200-02-98

Дополнительно

  • РКС-Самара, контакт-центр (будни 8:00–17:00)8 (846) 310-25-40
  • «Водный сигнал»: фото и адрес аварийности в Telegram+7 917 013-70-07
  • «Россети Волга» (электросети)8 (800) 220-02-20
  • Справочная «СамГЭС»8 (846) 200-55-25
  • Горячая линия «Средневолжской газовой компании»8 (800) 707-65-55
  • Фонд капремонта: Самара8 (846) 300-41-59
  • Фонд капремонта: Тольятти8 (8482) 65-00-59
  • Фонд капремонта: другие города области8 (800) 500-64-76
Порядок действий при отключении: 1) проверьте, у кого проблема — одна квартира или весь дом; 2) позвоните в свою УК (телефон в квитанции и на доске у подъезда); 3) запишите дату, время и номер заявки — без них перерасчёт не сделать; 4) если не помогло — звоните профильной службе, затем в ЕДДС и ГЖИ; 5) требуйте перерасчёт письменно: ответ УК обязаны дать в течение 30 дней.

Памятка НИАСам (niasam.ru) • актуальные тарифы, льготы и инструкции для жителей Самары и Самарской области

Теги: Справочник

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Справочник для жителей Самары и Самарской области: инструкции, телефоны, льготы, ЖКХ и госуслуги
12 ноября 2026, 16:45
Справочник для жителей Самары и Самарской области: инструкции, телефоны, льготы, ЖКХ и госуслуги
Найдите в справочнике НИАСам пошаговые инструкции, актуальные телефоны и адреса служб, льготы и выплаты, правила ЖКХ и порядок обращения в госорганы для жителей... Справочник
297
Перерасчёт за отопление: если в квартире холоднее нормы
12 ноября 2026, 16:16
Перерасчёт за отопление: если в квартире холоднее нормы
Батареи едва тёплые, а квитанция — как в морозную зиму? Это не «так у всех»: плата за отопление обязана соответствовать качеству услуги. Правила № 354... Справочник
269
Льготы на ЖКУ для пенсионеров без льготного статуса: что положено в Самарской области
12 ноября 2026, 16:09
Льготы на ЖКУ для пенсионеров без льготного статуса: что положено в Самарской области
«У меня нет статуса ветерана и нет инвалидности — мне ничего не положено?» Это одно из самых частых заблуждений. На самом деле возраст и доход сами по себе... Справочник
281
  • Перерасчёт за отопление: если в квартире холоднее нормы
В центре внимания
Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го
12 ноября 2026  18:11
Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го
275
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
12 ноября 2026  12:04
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
315
В Самаре проверили установку оборудования для обеспечения работы платных парковок
12 ноября 2026  11:50
В Самаре проверили установку оборудования для обеспечения работы платных парковок
319
Губернатор Вячеслав Федорищев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин и мастер спорта по боксу и рукопашному бою Дмитрий Кудряшов во время встречи рассмотрели вопросы развития спорта в Самарской области.
11 ноября 2026  16:14
Вячеслав Федорищев и Александр Беспутин обсудили развитие бокса в Самаре
674
Новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области стала Анастасия Рыбакова
11 ноября 2026  10:17
Новым министром экономического развития и инвестиций Самарской области стала Анастасия Рыбакова
573
Весь список