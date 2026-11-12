Аварийные телефоны Самары — шпаргалка для распечатки

Телефоны аварийных служб Самары
Нет воды, света или отопления? Кто звонит первым, что зафиксировать и куда жаловаться, если службы молчат
|Ситуация
|Куда звонить
|Телефон
|Запах газа
Не пользуйтесь электроприборами и открытым огнём, проветрите помещение
|Аварийная газовая служба
|104 с мобильного04 со стационарного
|Чрезвычайная ситуация: пожар, обрушение, угроза жизни
|Единая служба спасения
|112
|Нет холодной воды, прорыв трубы, канализация
|Диспетчерская РКС-Самара (круглосуточно)
|8 (846) 334-75-12
8 (846) 207-87-87
|Нет горячей воды, слабое или отсутствующее отопление
|Горячая линия «Т Плюс»
|8 (800) 700-06-06
|Нет электричества (света нет во всём доме или подъезде)
|Горячая линия АО «ССК» (круглосуточно)
|8 (800) 222-30-20
|Не горит уличное освещение во дворе
|МП «Самара Горсвет»
|8 (846) 333-76-54
|Крупная коммунальная авария: службы молчат, проблема во всём квартале
|ЕДДС Самары (круглосуточно)
|8 (846) 930-81-12
|УК не реагирует, услуги плохого качества, споры по начислениям
|ГЖИ Самарской области
|8 (846) 200-02-98
Дополнительно
- РКС-Самара, контакт-центр (будни 8:00–17:00)8 (846) 310-25-40
- «Водный сигнал»: фото и адрес аварийности в Telegram+7 917 013-70-07
- «Россети Волга» (электросети)8 (800) 220-02-20
- Справочная «СамГЭС»8 (846) 200-55-25
- Горячая линия «Средневолжской газовой компании»8 (800) 707-65-55
- Фонд капремонта: Самара8 (846) 300-41-59
- Фонд капремонта: Тольятти8 (8482) 65-00-59
- Фонд капремонта: другие города области8 (800) 500-64-76
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