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Льготы на ЖКУ для пенсионеров без льготного статуса: что положено в Самарской области

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Льготы на ЖКУ для пенсионеров без льготного статуса: что положено в Самарской области

«У меня нет статуса ветерана и нет инвалидности — мне ничего не положено?» Это одно из самых частых заблуждений. На самом деле возраст и доход сами по себе дают пенсионеру несколько мер поддержки — просто за большинство из них нужно заявить самостоятельно, по умолчанию их никто не оформит. 

Что можно оформить

1. Субсидия на оплату ЖКУ — главная мера для пенсионеров без статуса. Она положена любому, у кого расходы на «коммуналку» превышают 22% совокупного дохода семьи, независимо от возраста и льготных категорий. Если среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, доля допустимых расходов снижается — это заметно увеличивает сумму выплаты. Как посчитать субсидию по формулам с региональными стандартами Самары — в карточке «Субсидия на ЖКУ: кому положена и как посчитать». Субсидия назначается на 6 месяцев и с 2024 года продлевается автоматически, если состав семьи и доходы не изменились. 

2. Компенсация взноса на капремонт: 50% с 70 лет, 100% с 80 лет. Федеральная мера для одиноких неработающих собственников — а также для семей, где все члены неработающие пенсионеры и (или) инвалиды I–II группы. Льгота даётся только на одно жилое помещение и в пределах норматива площади (33 м² для одиноко проживающего). Полный разбор с примером расчёта — в карточке «Капремонт в Самарской области». Компенсация назначается только по заявлению в соцзащиту или МФЦ — сама она не появится в квитанции. 

3. Социальная доплата пенсии до прожиточного минимума. Если общий доход неработающего пенсионера (пенсия + все доплаты) ниже прожиточного минимума пенсионера по области — в 2026 году это 15 311 рублей — разницу доплатят до этой суммы. С 2026 года доплата назначается автоматически по данным Социального фонда, заявление подавать не нужно. 

4. Ежемесячная выплата на проезд. Пенсионерам, которые не получают ЕДВ (федеральную денежную выплату по статусу), Самарская область платит ежемесячную компенсацию на городской и внутрирайонный транспорт, кроме такси. Оформляется в соцзащите. 

5. Скидка 50% по транспортному налогу. Пенсионерам, а также мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет — на одно транспортное средство каждого вида. Оформляется через заявление в налоговую или на Госуслугах. 

6. Единовременная выплата на газификацию — 201 000 рублей. Положена одиноким пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума пенсионера, получателям субсидий на ЖКУ, труженикам тыла, инвалидам, ветеранам и инвалидам боевых действий и членам их семей в случае гибели военнослужащего. 

7. Бесплатная юридическая помощь. Получателям страховой или государственной пенсии, а также мужчинам 60+ и женщинам 55+ — консультации юриста по бытовым вопросам, включая споры по ЖКХ. 

8. Запрет банковской комиссии при оплате ЖКУ. С июля 2024 года с пенсионеров и льготников нельзя брать комиссию за безналичную оплату коммунальных услуг; к 2026 году норма заработала во всех основных каналах оплаты. Если банк или платёжный сервис берёт комиссию — это нарушение, на него можно пожаловаться в Банк России. 

Как оформить

Практически всё из списка оформляется по единому маршруту: МФЦ, управление социальной защиты или Госуслуги. Возьмите паспорт, СНИЛС, документ на жильё и квитанцию за последний месяц; справки о доходах и пенсионные данные соцзащита в основном запрашивает сама. Единовременные меры (газификация) и компенсация капремонта требуют заявления — для субсидии и соцдоплаты действуют автоматические механизмы.

Три подводных камня:

  • Судебная задолженность за ЖКУ за последние три года блокирует и субсидию, и компенсации — долг придётся погасить или заключить соглашение о его погашении. 
  • Субсидию и компенсацию можно совмещать — например, неработающий пенсионер 72 лет получает компенсацию половины взноса на капремонт и, если остальная «коммуналка» всё равно съедает больше 22% пенсии, — субсидию на остальные услуги.
  • Проездная выплата не положена тем, кто уже получает ЕДВ по федеральному статусу (инвалидность, чернобыльские категории и т. п.) — там свой набор мер.

Полезные ссылки.

Субсидия на ЖКУ: кому положена и как посчитать

Капремонт в Самарской области: как узнать, когда отремонтируют ваш дом, и как получить льготу на взнос

Актуально на ноябрь 2026г.

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