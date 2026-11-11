Субсидия на ЖКУ: кому положена и как посчитать

Субсидия — это не льгота по статусу, а помощь по нуждаемости: её дают любому, у кого плата за «коммуналку» съедает слишком большую долю дохода. Статус (инвалидность, ветеранство, многодетность) для неё не обязателен. Разбираем условия, формулу расчёта и порядок оформления для Самарской области.

Кому положена субсидия

Право возникает, когда совокупность условий сходится:

заявитель — собственник, наниматель по социальному найму или член жилищного кооператива, постоянно зарегистрированный в оплачиваемом жилье;

доля расходов семьи на оплату ЖКУ превышает региональный стандарт — базовый ориентир 22% совокупного дохода ;

; нет задолженности по ЖКУ, подтверждённой судебным решением за последние три года (либо заключено соглашение о её погашении);

заявитель и члены семьи — граждане РФ (граждане Беларуси и Казахстана тоже вправе претендовать).

Если доля расходов в доходах не превышает порог, субсидию не назначат, даже при льготном статусе. И наоборот: обычная семья без всяких статусов может получить субсидию, если тратит на «коммуналку» больше нормы.

Важный нюанс: если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, допустимая доля расходов понижается — это делает расчёт выгоднее для малоимущих. Прожиточный минимум в Самарской области на 2026 год: на душу населения — 17 803 рубля, для трудоспособных — 19 405, для пенсионеров — 15 311, для детей — 17 269 рублей.

Как считается субсидия

Базовая формула (если среднедушевой доход семьи не ниже прожиточного минимума):

С=ССЖКУ×n−МДД100×ДС=ССЖКУ×n−100МДД​×Д

С — размер субсидии, рублей в месяц;

— размер субсидии, рублей в месяц; ССЖКУ — региональный стандарт стоимости ЖКУ на одного человека (устанавливает правительство области, значения зависят от города и типа жилья);

— региональный стандарт стоимости ЖКУ на одного человека (устанавливает правительство области, значения зависят от города и типа жилья); n — число членов семьи;

— число членов семьи; МДД — максимально допустимая доля расходов (22%);

— максимально допустимая доля расходов (22%); Д — совокупный доход семьи за месяц (считается как среднее за последние 6 месяцев).

Если среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, формула дополняется поправочным коэффициентом К=СД/ПМК=СД/ПМ, где СД — среднедушевой доход, ПМ — прожиточный минимум семьи.

Стандарт стоимости ЖКУ для Самары (постановление правительства области от 07.04.2026 № 223, квартиры в многоквартирных домах с центральным отоплением, горячей водой и лифтом):

Категория Одиноко проживающий Семья из 2 Семья из 3 и более (на человека) Собственники, платящие взнос на капремонт 4 011 5 881 4 409 Собственники без взноса на капремонт 3 764 5 428 4 120 Наниматели госфонда и члены ЖСК 4 025 5 907 4 425

Для домов без лифта и горячей воды, а также для частных домов стандарты ниже — точные значения по своему муниципалитету смотрите в тексте постановления № 223 (там таблицы по всем городам и районам области).

Пример расчёта

Пример 1. Семья из трёх человек в Самаре. Мама, папа и ребёнок, оба родителя работают, совокупный доход — 45 000 рублей в месяц. Жильё в собственности, взнос на капремонт платится.

Среднедушевой доход: 45 000 / 3 = 15 000 рублей. Это ниже прожиточного минимума семьи (2 × 19 405 + 17 269) / 3 = 18 693 рубля, значит нужен поправочный коэффициент.

Коэффициент: К=15 000/18 693≈0,80К=15000/18693≈0,80.

Максимально допустимый платёж: 45 000 × 22% × 0,80 = 7 944 рубля.

Субсидия: 4 409 × 3 − 7 944 = 13 227 − 7 944 ≈ 5 283 рубля в месяц.

Пример 2. Одиноко проживающий пенсионер. Пенсия — 16 000 рублей. Доход выше прожиточного минимума пенсионера (15 311 рубля), коэффициент не нужен.

Максимально допустимый платёж: 16 000 × 22% = 3 520 рублей.

Субсидия: 4 011 − 3 520 = 491 рубль в месяц.

Пример 3. Семья из двух работающих с доходом 60 000 рублей. Среднедушевой доход (30 000) выше прожиточного минимума, доля расходов — 22%: допустимый платёж 13 200 рублей, а стандарт даёт лишь 5 881 × 2 = 11 762 рубля. Расчётная субсидия отрицательна — в субсидии откажут, расходов на коммуналку в доходе недостаточно.

Помните: размер субсидии не может превышать фактические расходы семьи на оплату ЖКУ.

Как оформить

Куда подавать: через (быстрее всего — решение за 10 рабочих дней), в МФЦ или в орган социальной защиты по месту жительства (в Самарской области — ГКУ «ГУСЗН» окружного управления, онлайн — на региональном портале suprema63.ru). При подаче с 1-го по 15-е число выплата начинается с текущего месяца, с 16-го — со следующего.

Что понадобится:

паспорта членов семьи старше 14 лет и свидетельства о рождении детей, СНИЛС всех членов семьи;

документ на жильё: выписка из ЕГРН, договор социального найма или найма;

квитанция об оплате ЖКУ за месяц, предшествующий подаче заявления;

реквизиты счёта, к которому привязана карта «Мир».

Справки о доходах и сведения о собственности соцзащита в большинстве случаев запрашивает сама по каналам межведомственного взаимодействия — приносить их отдельно не нужно.

Срок действия: субсидия назначается на 6 месяцев. Если доходы и состав семьи не изменились, её продлевают автоматически — новое заявление с 2024 года подавать не нужно. Выплата приходит ежемесячно до 10-го числа следующего месяца.

Частые причины отказа

Есть долг за ЖКУ, взысканный судом, — субсидию не назначат, пока долг не погашен или не заключено соглашение о рассрочке.

Состав семьи или доход занижены/указаны неверно — проверка выявит расхождение, и выплату приостановят до исправления.

Ошибка в банковских реквизитах — деньги не дойдут, а срок назначения уже пойдёт.

Жильё больше нормативной площади: субсидию всё равно дадут, но стандарт рассчитают по социальной норме площади, а не по фактическим метрам.

Актуально на ноябрь 2026 года.