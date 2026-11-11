Капремонт в Самарской области: как узнать, когда отремонтируют ваш дом, и как получить льготу на взнос

Строка «капремонт» в квитанции с 1 января 2026 года стала заметно тяжелее: минимальный взнос вырос до 11,93 рубля за квадратный метр для домов до 5 этажей и до 13,73 рубля — для домов от 6 этажей. Логичный вопрос жителей: за что мы платим и когда до дома дойдёт очередь? Разбираем, как устроена программа в Самарской области, как проверить сроки по своему адресу и кто имеет право на компенсацию взноса.

Как устроена программа капремонта в области

Взнос на капремонт — это не оплата конкретному подрядчику, а взносы в общий фонд, из которого ремонтируют дома по очереди. Порядок очереди определяет региональная программа капитального ремонта, а её текущие срезы — краткосрочные планы на три года, которые утверждает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.

Регоператор — НО «Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта"» (ФКР СО). Актуальный краткосрочный план на 2027–2029 годы утверждён приказом МинЖКХ области от 20.10.2026 № 186: в 2027 году запланирован ремонт 2 239 домов, в 2028-м — 1 000, в 2029-м — ещё 1 239. В список входят адреса по всей области — Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и муниципальные районы; ремонтируют крыши, фасады, внутридомовые инженерные системы, подвалы.

Как проверить, когда отремонтируют ваш дом

Проверка занимает пару минут:

Зайдите на сайт регионального оператора fcrso.ru в раздел «Капитальный ремонт в вашем доме». Там по адресу дома можно посмотреть запланированные виды работ и год ремонта. Изучите раздел «Региональная программа» на том же сайте — там публикуются краткосрочные планы с перечнями адресов по годам. Проверьте карту ремонта на портале fkr-samara.ru — там дома, включённые в план на текущий год, отображаются на карте с данными по объектам. Загляните в приложение «Госуслуги. Дом» — фонд рекомендует его для отслеживания информации по дому и начислений. Позвоните в фонд, если в онлайн-сервисах не нашли свой адрес: 8 (846) 300-41-59 — для Самары, 8 (8482) 65-00-59 — для Тольятти, 8 (800) 500-64-76 — для остальных муниципальных образований.

Если дом в плане: за год до ремонта фонд направляет жильцам предложения о видах работ. Их объём и стоимость может скорректировать общее собрание собственников — поэтому следите за уведомлениями от УК.

Если дома в ближайших планах нет: деньги не сгорают. Взносы копятся на счёте регионального оператора, и дом всё равно останется в очереди — просто с более поздним сроком. Обойти очередь можно через общее собрание: собственники вправе принять решение о ремонте за счёт собственных средств сверх накопленного или перейти на специальный счёт дома — но это уже отдельная процедура, о которой стоит написать отдельную карточку.

Льгота на взнос: кто и сколько может вернуть

Платить взнос обязаны все собственники, но часть жителей области имеет право на компенсацию — она возвращается деньгами на счёт при условии, что взносы уплачиваются вовремя.

Кому положена компенсация:

Категория Размер Одиноко проживающий неработающий собственник 70 лет и старше 50% Одиноко проживающий неработающий собственник 80 лет и старше 100% Семья из неработающих пенсионеров и (или) неработающих инвалидов I–II групп, собственнику 70+ / 80+ лет 50% / 100% Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и семьи с детьми-инвалидами до 50% Ветераны труда, труженики тыла, ветераны боевых действий, реабилитированные лица и другие льготные категории 50% Многодетные семьи 50%

Компенсация по льготным категориям и по возрасту рассчитывается не от фактической суммы в квитанции, а по формуле: региональный норматив площади × минимальный взнос × доля компенсации.

Пример. Одиноко проживающий неработающий пенсионер 73 лет, квартира 55 м², дом до 5 этажей. Норматив площади для одиноко проживающего — 33 м². Взнос в квитанции за весь метраж составит 55 × 11,93 = 655,32 рубля в месяц, а компенсация вернётся только с норматива: 33 × 11,93 × 50% ≈ 196,85 рубля в месяц.

Важные условия:

компенсация даётся только собственнику помещения — не нанимателю;

помещения — не нанимателю; льгота оформляется на одно жилое помещение по месту жительства или пребывания;

по месту жительства или пребывания; при задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг компенсацию не назначат — либо её можно получить после заключения соглашения о погашении долга;

по оплате жилья и коммунальных услуг компенсацию не назначат — либо её можно получить после заключения соглашения о погашении долга; обращаться нужно в органы социальной защиты (ГКУ «Главное управление социальной защиты населения» округа) — лично в клиентскую службу или через МФЦ.

Частые вопросы жителей

«Платил годами, а дом так и не ремонтировали — куда ушли деньги?» При «общем котле» (когда дом не выбрал специальный счёт) взносы идут в общий фонд области, а ремонт идёт по очереди программы. Задолженность фонда перед вашим домом не списывается: когда подойдёт срок, работы профинансируют из фонда, а не из ваших текущих взносов. Узнать остатки и сроки — на fcrso.ru.

«Взнос вырос — это ошибка?» Нет, с 1 января 2026 года минимальный взнос в области вырос до 11,93 и 13,73 рубля за квадратный метр. Если сборы на общедомовые нужды по капремонту (строка КР на СОИ) вдруг изменились от месяца к месяцу — это тоже нормальная ситуация при смене расчётной базы, но она должна быть объяснима начислением, проверить его можно в «Госуслуги. Дом».

«Дом отремонтировали, но плохо» — принимайте работы: фиксируйте дефекты актом с участием УК и фонда, направляйте претензию регоператору через форму на сайте fcrso.ru/ask-question или на горячую линию.

Актуально на ноябрь 2026 года.