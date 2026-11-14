Операторы «большой четвёрки» и банки в России договорились о маркировке звонков

Российские операторы связи «Билайн», «МегаФон», МТС, Т2 и крупнейшие банки договорились об условиях маркировки звонков, сообщает Минцифры России, пишет РТ.

«В ближайшее время все вызовы от этих банков будут промаркированы», — говорится в сообщении ведомства.

При входящем звонке на экране смартфона будет отображаться название банка, что снизит риск обмана со стороны злоумышленников, отметили в ведомстве.

Ранее Минцифры России разработало проект, который определяет порядок компенсаций гражданам, осуществившим перевод денежных средств под влиянием телефонных мошенников.

Комментарий пресс-службы МегаФона:

Мы достигли коммерческих договоренностей о внедрении системы маркировки со всеми банками, звонки от этих организаций теперь будут полностью соответствовать действующим требованиям законодательства. Это позволит нашим абонентам получать полноценный уровень сервиса, гарантируя прозрачность и безопасность входящих вызовов.