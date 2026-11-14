Россиянин принял медведя за человека и попросил у него закурить

Житель Забайкалья, отправившись в лес за кедровыми шишками, по ошибке принял медведя за человека и попросил у него закурить. Об этом журналистам рассказал его сын Владимир.

«Сквозь тучи гнуса увидел: впереди вроде невысокий мужик с рюкзаком не спеша идет, чуть покряхтывая. Отец догнал его и попросил закурить, хлопнув по рюкзаку. Но вместо ткани ощутил под рукой шерсть. Оба заорали: медведь тоже громко голос подал», — поделился мужчина. Его слова приводит РИА Новости.

По словам собеседника агентства, мужчина пошел за шишками с друзьями и к вечеру устал. После встречи со зверем он побежал на бивак за ружьем, однако когда вернулся, медведя на месте уже не было. Вместе с товарищами он обнаружил только разорванный рюкзак и следы, оставленные хищником после съеденных орехов.

Владимир уточнил, что встреча произошла давно. По его предположению, медведь шел и кряхтел, пытаясь освободиться от непереваренной пищи, пишет Ура.ру.

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