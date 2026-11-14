Пенсия в Самарской области: когда выходить на пенсию, что влияет на размер и как всё проверить онлайн

Пенсия — самая запутанная тема из всех, что мы разбирали: возраст, баллы, стаж, «советские» периоды, предпенсионные льготы. Собрали полный гайд по правилам 2026 года: кому сколько нужно отработать, как считать размер, что такое валоризация и как всё проверить, не выходя из дома.

Пенсионный возраст в 2026 году

С 2019 года возраст выхода на пенсию поэтапно повышается — и в 2026-м переходный период завершился:

Год рождения Возраст выхода Год выхода Мужчины 1957 г. 60 2017 Мужчины 1958–1963 61, 62, 63, 64, 65 поэтапно Мужчины 1964 г. и моложе 65 по новым правилам Женщины 1969 г. и моложе 60 по новым правилам

Кто может выйти раньше срока: работники вредных и опасных производств, «северный» стаж (15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных местностях), многодетные матери (с тремя детьми — на 3 года раньше, с четырьмя — на 4 года, с пятью и более — в 50 лет), родители ребёнка-инвалида, педагоги и медики по выслуге, безработные предпенсионеры, уволенные по сокращению. Каждый случай проверяется индивидуально — подать заявление о назначении пенсии лучше за месяц до предполагаемого срока.

Три условия для страховой пенсии по старости

Помимо возраста, нужно:

Стаж — минимум 15 лет (с учётом нестраховых периодов: военной службы, ухода за ребёнком до полутора лет и др.);

(с учётом нестраховых периодов: военной службы, ухода за ребёнком до полутора лет и др.); Пенсионные баллы — минимум 30 ИПК (индивидуальных пенсионных коэффициентов);

(индивидуальных пенсионных коэффициентов); Возраст по таблице выше.

Если стажа или баллов не хватает, страховую пенсию не назначат. Выход — социальная пенсия по старости: она назначается на 5 лет позже обычного пенсионного возраста (мужчинам — с 70 лет, женщинам — с 65) и в 2026 году составляет около 8 907 рублей базово, но доводится социальной доплатой до прожиточного минимума пенсионера (в Самарской области — 15 311 рублей).

Как узнать, сколько у вас баллов и стажа

Самый быстрый способ — личный кабинет СФР на es.gosuslugi.ru/lk (вход через учётную запись Госуслуг). Там видны: накопленный ИПК, стаж по данным страхователей, размер будущей пенсии, выписка о состоянии индивидуального лицевого счёта. Баллы также видны в личном кабинете Госуслуг в разделе «Пенсия».

Что делать, если стаж не отражён — например, вы работали в 90-е, а работодатель не сдал отчётность: запросите архивную справку у работодателя (если компания ликвидирована — в архиве Самарской области) или подтвердите период свидетельскими показаниями через суд. Это ключевой момент: недостающие годы можно «добавить» до назначения пенсии, но не после.

Как формируется размер пенсии

Страховая пенсия по старости в 2026 году складывается из двух частей:

[

П = ФВ + ИПК \times СПБ

]

ФВ — фиксированная выплата: с 1 января 2026 года — 9 081,06 рубля (повышенная — для 80-летних, инвалидов I группы, пенсионеров с иждивенцами и «северным» стажем);

— фиксированная выплата: с 1 января 2026 года — (повышенная — для 80-летних, инвалидов I группы, пенсионеров с иждивенцами и «северным» стажем); ИПК — количество пенсионных баллов;

— количество пенсионных баллов; СПБ — стоимость одного балла с 1 января 2026 года — 140,29 рубля.

Пример расчёта. Пенсионер со стажем 38 лет и 95 баллами: 9 081,06 + 95 × 140,29 = 9 081,06 + 13 327,55 = 22 408,61 рубля в месяц. Это до надбавок и региональных доплат.

«Советский стаж» и валоризация: что положено и как получить

Это одна из самых недооценённых надбавок. Валоризация — денежная переоценка пенсионных прав, заработанных до 1 января 2002 года:

стаж до 2002 года пересчитывается в повышенные баллы — +10% к расчётному капиталу за сам факт работы в СССР и +1% за каждый полный отработанный год до 1991 года;

и до 1991 года; включая и «нестраховые» советские периоды: службу в армии, учёбу в вузе и техникуме (сейчас, кстати, СФР пересматривает правила учёта некоторых периодов — есть инициативы вернуться к учёту учёбы).

Как начисляется на практике: при выходе на пенсию СФР сам рассчитывает валоризацию по данным стажа, без заявления. Но если у вас есть документы о периодах, не отражённых в лицевом счёте (трудовая с записями о работе до 2002 года, архивные справки), стоит принести их при оформлении пенсии — это может заметно увеличить размер.

Пример. Пенсионерка работает с 1980 года, стаж до 2002-го — 22 года. Валоризация: 10% + 22 × 1% = 32% надбавка к расчётному капиталу за советский период. В переводе на баллы это в среднем +15–25 ИПК, то есть порядка 2 100–3 500 рублей в месяц к пенсии — в зависимости от стажа и зарплат.

Индексация: сколько добавят в 2026 году

С 1 января 2026 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,6% (в 2025-м было 9,5% — за счёт этого повышения в 2026 году сохраняется уже повышенная база).

страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на (в 2025-м было 9,5% — за счёт этого повышения в 2026 году сохраняется уже повышенная база). С 1 февраля проиндексированы социальные пенсии и ЕДВ (около 7%).

проиндексированы социальные пенсии и ЕДВ (около 7%). С 1 августа — перерасчёт работающим пенсионерам за дополнительные страховые взносы за 2025 год: максимум +3 балла (то есть порядка 421 рубля).

Важно для работающих пенсионеров: с 1 января 2025 года индексация пенсий распространена и на работающих пенсионеров — их пенсии тоже растут ежегодно. Правда, работающим баллы за текущий год начисляются в ограниченном объёме (максимум 3 за год — если зарплата ниже предельной базы), а полный перерасчёт происходит после увольнения.

Надбавки и доплаты, о которых мало кто знает

Иждивенец: за нетрудоспособного члена семьи на иждивении — надбавка к ФВ (за одного иждивенца до 30% ФВ, за двух — 50%, за трёх — 70%).

за нетрудоспособного члена семьи на иждивении — надбавка к ФВ (за одного иждивенца до 30% ФВ, за двух — 50%, за трёх — 70%). «Северный» стаж: фиксированная выплата выше на 30–50%.

фиксированная выплата выше на 30–50%. Долгий стаж: если после оформления пенсии вы продолжаете работать 30–36 месяцев — СФР делает перерасчёт с учётом новых баллов (максимум +3 ИПК в год).

если после оформления пенсии вы продолжаете работать 30–36 месяцев — СФР делает перерасчёт с учётом новых баллов (максимум +3 ИПК в год). Сельский стаж: тем, кто 30 лет работал в сельском хозяйстве, — +25% к фиксированной выплате.

тем, кто 30 лет работал в сельском хозяйстве, — +25% к фиксированной выплате. Региональная доплата: если пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера по области (15 311 рублей), Соцфонд доплачивает до этого уровня автоматически — без заявления.

Как выйти на пенсию: пошаговый порядок

Проверьте данные заранее — за 2–3 года до пенсии. Загляните в выписку из лицевого счёта в личном кабинете СФР: там видно, какие периоды учтены и сколько баллов накоплено. Если что-то пропущено — восстанавливайте документы заранее, а не за неделю до выхода. Соберите документы, если есть неучтённые периоды: трудовая книжка (или выписка из электронной), архивные справки, справки о стаже, документы о повышении (северный стаж, вредное производство, рождение детей). Подайте заявление — на Госуслугах (услуга «Назначение пенсии»), в клиентской службе СФР или в МФЦ. Заявление принимается не раньше, чем за месяц до возникновения права на пенсию. Через Госуслуги — самый быстрый путь: решение приходит в личный кабинет. Дождитесь решения. СФР рассматривает заявление до 10 рабочих дней; при необходимости запроса дополнительных документов — до 3 месяцев. Выберите способ доставки: через банк (на счёт или карту «Мир»), почту России (домой или в отделение) или через организацию, доставляющую пенсию. Способ доставки можно менять через личный кабинет СФР или Госуслуги. Проверьте первую выплату. Если начисленная сумма не совпадает с расчётами — запросите справку о размере пенсии в СФР (там расшифровывают все составляющие) и при несогласии подайте письменное обращение.

Предпенсионный возраст: льготы до выхода на пенсию

Это 5 лет до наступления пенсионного возраста с учётом переходного периода. Для предпенсионеров положено:

Два оплачиваемых дня в год на диспансеризацию (у нас это подробно в карточке про диспансеризацию);

на диспансеризацию (у нас это подробно в карточке про диспансеризацию); Освобождение от уплаты НДФЛ на разовые выплаты от работодателя до 12 000 рублей в год;

на разовые выплаты от работодателя до 12 000 рублей в год; Бесплатное обучение новой профессии через органы занятости;

через органы занятости; Усиленная защита от увольнения: работодатель, уволивший предпенсионера без причины, отвечает по уголовной статье;

работодатель, уволивший предпенсионера без причины, отвечает по уголовной статье; Налоговые льготы по имуществу: освобождение от налога на один объект недвижимости и транспортный налог по региональным правилам (в Самарской области — 50% скидка для пенсионеров, о чём подробно в карточке про налоги).

Статус предпенсионера подтверждается автоматически по данным СФР — справку работодателю не нужно брать отдельно, он сам получит подтверждение через межведомственные каналы.

Куда обращаться в Самарской области

Вопрос Куда обращаться Телефон Запись на приём, консультации Клиентская служба СФР в Самаре 8 (846) 264-90-02 Единый федеральный номер СФР — 8 (800) 100-00-01 (бесплатно) Доставка пенсии, перерасчёт Через личный кабинет СФР или Госуслуги — Опытным пенсионерам: горячая линия Правительства области Департамент по вопросам пенсионного обеспечения 8 (846) 279-20-50

Личный кабинет СФР — основной инструмент: там можно заказать справки, подать заявления на перерасчёт, сменить способ доставки, посмотреть данные о накопленных баллах.

Частые вопросы

«Я не работал в СССР — что мне положено?» Валоризация касается только периодов до 2002 года. Если весь стаж после — этот блок к вам не применяется, пенсия рассчитывается только из баллов за пост-2002 периоды.

«Хочу выйти на пенсию позже — что получу?» За каждый год отсрочки — повышение ФВ и ИПК: от 5,6% за один год до 63,8% при отсрочке на 10 лет. Иногда это выгоднее, чем сразу.

«Что такое накопительная пенсия?» Это отдельная часть — взносы, накопленные в 2002–2014 годах в рамках системы софинансирования, хранятся в НПФ или УК. Она выплачивается после выхода на пенсию дополнительно к страховой — нужно отдельно подать заявление в СФР или свой НПФ.

«Пенсия ниже прожиточного минимума — что делать?» Ничего оформлять не нужно: федеральная социальная доплата доводит её до прожиточного минимума по региону автоматически.

Полезные ссылки:

Календарь важных дат и справочник МФЦ Самарской области — Справочник НИАСам (индексация в январе и перерасчёт в августе — привязка к датам)

Льготы на ЖКУ для пенсионеров без льготного статуса: что положено в Самарской области (там список региональных мер)

Капремонт в Самарской области: как узнать, когда отремонтируют ваш дом, и как получить льготу на взнос (компенсация 70/80+ — связка «возраст + недвижимость»)