Если машину эвакуировали — 3 звонка
- 112 — дежурная часть ГИБДД: назовите место, марку и номер — скажут, на какую стоянку увезли авто.
- Дежурная часть полка ДПС ГИБДД Самары: 373-79-33 или 951-91-21.
- Телефон конкретной штрафстоянки (см. таблицу ниже) — уточните режим выдачи.
Штрафстоянки Самары (выдача круглосуточно)
|Адрес
|Телефон
|ул. Карла Маркса, 526
|8 (927) 007-40-44
|Волжский пр., 15 к.1
|8 (927) 907-47-91
|ул. Мечникова, 52
|8 (937) 652-73-13
|ул. Братьев Коростелевых, 79
|8 (927) 724-38-58
|ул. Ленинская, 100
|8 (927) 200-67-38
Алгоритм возврата
- Забрать документы из машины (если остались там) → заявление на вскрытие на стоянке.
- Разрешение на возврат: ГИБДД, ул. Ставропольская, 120 — круглосуточно, либо прямо на стоянке, если дежурит инспектор.
- С собой: паспорт, ВУ, СТС, ОСАГО (+доверенность, если забираете не своё авто).
- Предоплату вносить не обязательно — оплатить эвакуацию и хранение можно в течение 30 дней.
- Осмотреть кузов до подписания акта приёма-передачи.
Ключевые цифры
- Перемещение на эвакуаторе: 1 700 ₽ (Самара и Тольятти) + хранение за каждый день.
- Обжалование: 10 суток; штраф — 60 дней.
- Если эвакуатор ещё не тронулся и вы устранили нарушение — машину обязаны вернуть на месте.
- Платная парковка в центре: 95 ₽/час, первые 15 минут бесплатно, будни с 20:00 до 8:00 и выходные — бесплатно.
- Штраф за неоплачененную парковку: 1 500 ₽; за газон: 1 500–3 500 ₽; за место для инвалидов: 5 000 ₽.
- Поддержка «Парковка63»: 202-22-10.