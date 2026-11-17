Вы переехали в Самару и хотите быстро и без нервов закрыть все «бумажные» вопросы: прописка, полис ОМС, прикрепление к поликлинике, школа/сад для ребёнка, замена документов. Эта статья закрывает весь маршрут от «приехал» до «всё оформлено». Данные — на ноябрь 2026 года.
Что сделать в первые 3 дня
- Оформить регистрацию по месту жительства или пребывания. Это база: без неё сложно получить другие услуги.
- Подать заявление на полис ОМС (если у вас старый полис из другого региона) и сразу прикрепиться к поликлинике.
- Проверить, нужно ли менять водительские права, СТС, номера авто (для авто из другого региона).
- Подать документы на запись ребёнка в школу/сад, если он с вами.
Ниже — по каждому пункту отдельно, с адресами и лайфхаками.
Регистрация: где и как
Постоянная регистрация (прописка) — если вы купили жильё, снимаете надолго и планируете жить в Самаре. Делается в МВД через МФЦ или Госуслуги. Срок — до 6 рабочих дней.
Временная регистрация (по месту пребывания) — если снимаете квартиру, живёте у родственников, в общежитии. Делается так же, но срок — до 90 дней без штрафа; после — нужна регистрация.
Где подать заявление
|Способ
|Куда
|Срок
|Примечание
|Госуслуги
|Заявление на регистрацию по месту жительства/пребывания
|3–8 дней
|Нужны паспортные данные и согласие собственника (в электронном виде)
|МФЦ
|Любой МФЦ Самары
|До 8 рабочих дней
|Собственник должен прийти лично или дать нотариальное согласие
|МВД (отдел по вопросам миграции)
|По месту нахождения жилья
|До 6 рабочих дней
|Самый быстрый вариант при личном визите
Важно: если вы снимаете жильё, собственник обязан подать заявление вместе с вами (или дать нотариальное согласие). Без этого регистрацию не сделают.
Частые ошибки:
- «Я просто поставлю галочку, что собственник согласен» — не работает: система требует подтверждения (электронная подпись собственника или нотариальный документ).
- «Схожу в УК/ТСЖ» — управляющие компании не регистрируют, они только передают сведения.
- «Сделаю регистрацию у знакомого, а жить буду в другом месте» — это фиктивная регистрация, грозит штрафами и проблемами с госорганами.
Полис ОМС и прикрепление к поликлинике
Полис ОМС — нужен для бесплатной медицины. Если у вас полис старого образца из другого региона, его лучше заменить на новый с привязкой к Самарской области — тогда все услуги будут проходить без сбоев.
Где оформить:
- Страховые компании (СОГАЗ-Мед, АльфаСтрахование-ОМС, Ингосстрах-М и др.) — офисы есть в ТЦ и поликлиниках.
- Госуслуги — подача заявления на замену/получение полиса.
- МФЦ — принимают документы.
Срок изготовления — до 30 дней; на это время выдают временное свидетельство, оно даёт право на все медуслуги.
Прикрепление к поликлинике:
- Выберите поликлинику по месту фактического проживания (не обязательно по прописке).
- Подайте заявление: через Госуслуги, в регистратуре или на сайте поликлиники.
- Приложите паспорт, полис ОМС (или временное свидетельство), СНИЛС.
- Срок — 1 рабочий день; уведомление придёт в личный кабинет.
Лайфхак: если вы планируете диспансеризацию или хотите попасть к узкому специалисту — прикрепляйтесь сразу. Без прикрепления вы сможете получить только экстренную помощь.
Школа и детский сад для ребёнка
Детский сад: заявление подаётся через Госуслуги или в МФЦ. В приоритете — дети с постоянной или временной регистрацией в районе. Срок рассмотрения — до 30 календарных дней. Места распределяют по очереди, приоритет — многодетные, льготники, дети сотрудников детсадов.
Школа: запись в 1 класс — с 1 апреля по 30 июня (основной этап), с 6 июля по 5 сентября — дополнительный. Подать можно через Госуслуги или лично в школе. Нужны: паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка, документ о регистрации (прописка/временная).
Совет: если ребёнок уже учится в другом городе — запросите личное дело в старой школе заранее: его передают в течение 3 рабочих дней по заявлению.
Авто: что проверить и поменять при переезде
Если вы приехали на машине из другого региона:
- Водительское удостоверение менять не нужно (действует по всей России).
- СТС, ПТС, госномера — если авто зарегистрировано в другом регионе, лучше перерегистрировать в ГИБДД Самары. Это не обязательно, но удобно: штрафы и уведомления будут приходить быстрее, а при продаже не будет вопросов.
- ОСАГО — проверьте, чтобы в полисе был указан новый адрес проживания (это влияет на коэффициент территории).
Где перерегистрировать авто: МРЭО ГИБДД по адресу ул. Алма-Атинская, 28А. Запись — через Госуслуги.
Замена паспорта и другие документы
Замена паспорта при смене фамилии или в 20/45 лет — можно подать через Госуслуги или МФЦ. Срок изготовления — до 5 рабочих дней при подаче по месту регистрации.
СНИЛС и ИНН — менять не нужно: они привязаны к человеку, а не к региону. Но если потеряли — восстановить можно в МФЦ или через Госуслуги.
Шпаргалка: чек-лист на первые 7 дней
|День
|Что сделать
|Где
|1
|Подать заявление на регистрацию (Госуслуги/МФЦ)
|Госуслуги, МФЦ, МВД
|2
|Подать на полис ОМС (временное свидетельство)
|Страховая компания, МФЦ
|3
|Прикрепиться к поликлинике
|Госуслуги, регистратура
|4
|Подать заявление в сад/школу (если есть ребёнок)
|Госуслуги, школа/садик
|5
|Проверить авто и при необходимости перерегистрировать
|МРЭО ГИБДД
|6–7
|Получить временное свидетельство ОМС, отслеживать статус регистрации
|Личный кабинет Госуслуг
Телефоны и адреса, которые пригодятся
- МФЦ Самары: единый номер справочной — 8 (846) 205-78-23; адреса отделений — на сайте mfc63.ru.
- Полисы ОМС: горячая линия ТФОМС Самарской области — 8 (800) 200-26-60.
- Запись в школу/сад: портал Госуслуг, раздел «Образование».
- ГИБДД (регистрация авто): ул. Алма-Атинская, 28А; дежурная часть — 373-79-33.
- Отделы миграции МВД: адреса и телефоны — на сайте 63.мвд.рф.
Частые вопросы
«Можно ли прикрепиться к поликлинике без регистрации?» Да, можно. Нужен только полис ОМС и паспорт. Регистрация ускоряет процесс, но не является обязательным условием.
«Ребёнка не берут в сад без постоянной прописки» Не совсем так: приоритет у тех, у кого есть регистрация в районе, но временная тоже даёт право стоять в очереди.
«Нужно ли сниматься с учёта в старом городе?» При регистрации по новому месту жительства снятие с учёта происходит автоматически. Отдельно ходить никуда не нужно.
«Если снимаю квартиру, а собственник не хочет делать регистрацию» Попросите оформить временную регистрацию хотя бы на 3 месяца — этого хватит для прикрепления к поликлинике и подачи в сад/школу. Если собственник отказывается — это его право, но без регистрации многие услуги будут сложнее.
Полезные ссылки
«Госуслуги-навигатор» (подача заявлений)
«Терапевты Самары» (прикрепление к поликлинике)
«Льготы без статуса» (льготная очередь в сад/школу для многодетных и других категорий).