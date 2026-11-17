Вы переехали в Самару и хотите быстро и без нервов закрыть все «бумажные» вопросы: прописка, полис ОМС, прикрепление к поликлинике, школа/сад для ребёнка, замена документов. Эта статья закрывает весь маршрут от «приехал» до «всё оформлено». Данные — на ноябрь 2026 года.

Что сделать в первые 3 дня

Оформить регистрацию по месту жительства или пребывания. Это база: без неё сложно получить другие услуги. Подать заявление на полис ОМС (если у вас старый полис из другого региона) и сразу прикрепиться к поликлинике. Проверить, нужно ли менять водительские права, СТС, номера авто (для авто из другого региона). Подать документы на запись ребёнка в школу/сад, если он с вами.

Ниже — по каждому пункту отдельно, с адресами и лайфхаками.

Регистрация: где и как

Постоянная регистрация (прописка) — если вы купили жильё, снимаете надолго и планируете жить в Самаре. Делается в МВД через МФЦ или Госуслуги. Срок — до 6 рабочих дней.

Временная регистрация (по месту пребывания) — если снимаете квартиру, живёте у родственников, в общежитии. Делается так же, но срок — до 90 дней без штрафа; после — нужна регистрация.

Где подать заявление

Способ Куда Срок Примечание Госуслуги Заявление на регистрацию по месту жительства/пребывания 3–8 дней Нужны паспортные данные и согласие собственника (в электронном виде) МФЦ Любой МФЦ Самары До 8 рабочих дней Собственник должен прийти лично или дать нотариальное согласие МВД (отдел по вопросам миграции) По месту нахождения жилья До 6 рабочих дней Самый быстрый вариант при личном визите

Важно: если вы снимаете жильё, собственник обязан подать заявление вместе с вами (или дать нотариальное согласие). Без этого регистрацию не сделают.

Частые ошибки:

«Я просто поставлю галочку, что собственник согласен» — не работает: система требует подтверждения (электронная подпись собственника или нотариальный документ).

«Схожу в УК/ТСЖ» — управляющие компании не регистрируют, они только передают сведения.

«Сделаю регистрацию у знакомого, а жить буду в другом месте» — это фиктивная регистрация, грозит штрафами и проблемами с госорганами.

Полис ОМС и прикрепление к поликлинике

Полис ОМС — нужен для бесплатной медицины. Если у вас полис старого образца из другого региона, его лучше заменить на новый с привязкой к Самарской области — тогда все услуги будут проходить без сбоев.

Где оформить:

Страховые компании (СОГАЗ-Мед, АльфаСтрахование-ОМС, Ингосстрах-М и др.) — офисы есть в ТЦ и поликлиниках.

(СОГАЗ-Мед, АльфаСтрахование-ОМС, Ингосстрах-М и др.) — офисы есть в ТЦ и поликлиниках. Госуслуги — подача заявления на замену/получение полиса.

— подача заявления на замену/получение полиса. МФЦ — принимают документы.

Срок изготовления — до 30 дней; на это время выдают временное свидетельство, оно даёт право на все медуслуги.

Прикрепление к поликлинике:

Выберите поликлинику по месту фактического проживания (не обязательно по прописке). Подайте заявление: через Госуслуги, в регистратуре или на сайте поликлиники. Приложите паспорт, полис ОМС (или временное свидетельство), СНИЛС. Срок — 1 рабочий день; уведомление придёт в личный кабинет.

Лайфхак: если вы планируете диспансеризацию или хотите попасть к узкому специалисту — прикрепляйтесь сразу. Без прикрепления вы сможете получить только экстренную помощь.

Школа и детский сад для ребёнка

Детский сад: заявление подаётся через Госуслуги или в МФЦ. В приоритете — дети с постоянной или временной регистрацией в районе. Срок рассмотрения — до 30 календарных дней. Места распределяют по очереди, приоритет — многодетные, льготники, дети сотрудников детсадов.

Школа: запись в 1 класс — с 1 апреля по 30 июня (основной этап), с 6 июля по 5 сентября — дополнительный. Подать можно через Госуслуги или лично в школе. Нужны: паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка, документ о регистрации (прописка/временная).

Совет: если ребёнок уже учится в другом городе — запросите личное дело в старой школе заранее: его передают в течение 3 рабочих дней по заявлению.

Авто: что проверить и поменять при переезде

Если вы приехали на машине из другого региона:

Водительское удостоверение менять не нужно (действует по всей России).

менять не нужно (действует по всей России). СТС, ПТС, госномера — если авто зарегистрировано в другом регионе, лучше перерегистрировать в ГИБДД Самары. Это не обязательно, но удобно: штрафы и уведомления будут приходить быстрее, а при продаже не будет вопросов.

— если авто зарегистрировано в другом регионе, лучше перерегистрировать в ГИБДД Самары. Это не обязательно, но удобно: штрафы и уведомления будут приходить быстрее, а при продаже не будет вопросов. ОСАГО — проверьте, чтобы в полисе был указан новый адрес проживания (это влияет на коэффициент территории).

Где перерегистрировать авто: МРЭО ГИБДД по адресу ул. Алма-Атинская, 28А. Запись — через Госуслуги.

Замена паспорта и другие документы

Замена паспорта при смене фамилии или в 20/45 лет — можно подать через Госуслуги или МФЦ. Срок изготовления — до 5 рабочих дней при подаче по месту регистрации.

СНИЛС и ИНН — менять не нужно: они привязаны к человеку, а не к региону. Но если потеряли — восстановить можно в МФЦ или через Госуслуги.

Шпаргалка: чек-лист на первые 7 дней

День Что сделать Где 1 Подать заявление на регистрацию (Госуслуги/МФЦ) Госуслуги, МФЦ, МВД 2 Подать на полис ОМС (временное свидетельство) Страховая компания, МФЦ 3 Прикрепиться к поликлинике Госуслуги, регистратура 4 Подать заявление в сад/школу (если есть ребёнок) Госуслуги, школа/садик 5 Проверить авто и при необходимости перерегистрировать МРЭО ГИБДД 6–7 Получить временное свидетельство ОМС, отслеживать статус регистрации Личный кабинет Госуслуг

Телефоны и адреса, которые пригодятся

МФЦ Самары: единый номер справочной — 8 (846) 205-78-23; адреса отделений — на сайте mfc63.ru.

единый номер справочной — 8 (846) 205-78-23; адреса отделений — на сайте mfc63.ru. Полисы ОМС: горячая линия ТФОМС Самарской области — 8 (800) 200-26-60.

горячая линия ТФОМС Самарской области — 8 (800) 200-26-60. Запись в школу/сад: портал Госуслуг, раздел «Образование».

портал Госуслуг, раздел «Образование». ГИБДД (регистрация авто): ул. Алма-Атинская, 28А; дежурная часть — 373-79-33.

ул. Алма-Атинская, 28А; дежурная часть — 373-79-33. Отделы миграции МВД: адреса и телефоны — на сайте 63.мвд.рф.

Частые вопросы

«Можно ли прикрепиться к поликлинике без регистрации?» Да, можно. Нужен только полис ОМС и паспорт. Регистрация ускоряет процесс, но не является обязательным условием.

«Ребёнка не берут в сад без постоянной прописки» Не совсем так: приоритет у тех, у кого есть регистрация в районе, но временная тоже даёт право стоять в очереди.

«Нужно ли сниматься с учёта в старом городе?» При регистрации по новому месту жительства снятие с учёта происходит автоматически. Отдельно ходить никуда не нужно.

«Если снимаю квартиру, а собственник не хочет делать регистрацию» Попросите оформить временную регистрацию хотя бы на 3 месяца — этого хватит для прикрепления к поликлинике и подачи в сад/школу. Если собственник отказывается — это его право, но без регистрации многие услуги будут сложнее.

Полезные ссылки

«Госуслуги-навигатор» (подача заявлений)

«Терапевты Самары» (прикрепление к поликлинике)

«Льготы без статуса» (льготная очередь в сад/школу для многодетных и других категорий).