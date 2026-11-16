Терапевты Самары: как найти «своего», куда записаться и справочник всех взрослых поликлиник города

Если вы искали в сети «все терапевты Самары» — короткая честная ремарка: живого списка терапевтов по фамилиям не существует и не должно существовать ни в одной справочной карточке. Врачи меняются каждый месяц: кто-то уходит в отпуск и на больничный, кто-то увольняется, участки перераспределяют. Зато есть надёжная база, которая не меняется: поликлиники, за которыми закреплены терапевтические отделения. По ним вы за 5 минут находите своего участкового врача, проверяете график и записываетесь. Собрали всё в одну статью — на ноябрь 2026 года.

Как устроена терапевтическая помощь в Самаре: участковый принцип

Первичную взрослую медпомощь в Самаре оказывают два типа врачей:

Врач-терапевт участковый — закреплён за конкретным участком (списком домов). Принимает по записи и ведёт «своих» пациентов: выписывает направления, больничные, справки, организует диспансеризацию.

— закреплён за конкретным участком (списком домов). Принимает по записи и ведёт «своих» пациентов: выписывает направления, больничные, справки, организует диспансеризацию. Врач общей практики (ВОП, семейный врач) — то же самое, но шире: вправе вести более узкий набор специалистов самостоятельно. Работает в отделениях ВОП при поликлиниках.

Именно поэтому «выбрать терапевта, как парикмахера» нельзя: запись идёт по номеру участка, к которому вы прикреплены по адресу проживания. Если выбранный врач обслуживает другой участок — онлайн-запись просто не откроется; в этом случае либо идут к «своему» врачу, либо меняют прикрепление (см. ниже).

Как узнать, кто ваш участковый терапевт:

«Служба здоровья Самарской области» (new-er.mz63.ru) — региональная электронная регистратура: входите по полису ОМС или СНИЛС — и система показывает вашу поликлинику, участок и доступных врачей. Здесь же — запись и вызов врача на дом. Госуслуги → «Здоровье» → «Записи» — если запись уже была, там видны фамилия врача и адрес поликлиники. Про участковое прикрепление — уточнение в самой поликлинике, лично или по телефону. Регистратура поликлиники прикрепления — с паспортом и полисом: назовёте адрес — назовут врача и график приёма. Самый быстрый «бумажный» способ.

Все каналы записи к терапевту (2026)

Канал Как работает «Служба здоровья» new-er.mz63.ru Самостоятельная запись по полису ОМС/СНИЛС. Открыта для 22 специальностей, включая терапевта участкового, терапевта и врача общей практики — к ним записывайтесь без направления Госуслуги Услуга «Запись на приём к врачу»: нужна подтверждённая учётная запись, полис ОМС и прикрепление. После записи данные появляются в личном кабинете Телефон 122 Единый региональный контакт-центр записи и вызова врача на дом, бесплатно Единый контакт-центр Минздрава области 8 (846) 307-77-77 — приём обращений, запись, информация о поликлиниках Бот в мессенджере MAX Канал «Сервис записи на приём к врачу в Самарской области» — авторизация по номеру полиса ОМС Регистратура поликлиники Лично или по телефону — работает всегда, в том числе при сбоях электронных сервисов

Важно: к узким специалистам (кардиолог, эндокринолог, невролог и т. д.) запись через интернет открыта не полностью — по общему правилу направление выдаёт участковый терапевт на приёме. Так что «дойти до терапевта» — обязательный первый шаг почти для любого обследования.

Справочник: городские поликлиники Самары (взрослые)

Телефоны единого контакт-центра области — 307-77-XX — работают и в регистратурах, и как общий вход в учреждение. Телефоны актуальны на ноябрь 2026 года; перед визитом сверяйтесь с сайтом поликлиники.

Промышленный район

Поликлиника Головной адрес Телефон Филиалы и отделения СГП №1 ул. Тополей, 12 8 (846) 307-77-01 Поликлиническое отделение мкр. Крутые Ключи: ул. Маршала Устинова, 10; ул. Маршала Василевского, 15; детское отделение — ул. Молодёжная, 4 СГП №2 (бывшая МСЧ №2) ул. Физкультурная, 33А 8 (846) 975-36-00, 8 (846) 234-08-29 Отделение №1 — ул. Свободы, 77; отделение №2 — пр. Кирова, 38; ВОП №3 — Заводское шоссе, 54; детское — ул. Победы, 110 СГКП №15 ул. Фадеева, 56А 8 (846) 307-77-15 (взрослая), 8 (846) 212-93-35 (детская) Три терапевтических отделения, дневной стационар, неотложная помощь — 8 (846) 951-97-34 СГП №14, терапевтическое отделение №3 ул. Ново-Садовая, 311 8 (846) 373-33-09, 8 (846) 307-77-44 Отделение обслуживает часть Промышленного района (Солнечная, Ново-Садовая и соседние улицы) СГП №6 пр. Кирова, 228 8 (846) 928-06-09 Городской центр медицинской реабилитации — ул. Стара-Загора, 131

Кировский район

Поликлиника Головной адрес Телефон Филиалы и отделения СГП №4 ул. Ташкентская, 192 8 (846) 958-75-16 (рег. по Физкультурной, 122/13) Детское поликлиническое отделение — ул. Ученическая, 117 Поликлиника СГКБ №8 ул. Нагорная, 130 8 (846) 956-49-36 (рег.), 8 (846) 933-33-50 (call-центр), 8 (846) 956-35-00 (вызов на дом) Отделения врачей общей практики по Безымянке СГБ №5 (МСЧ №5) ул. Республиканская, 56 8 (846) 307-77-05 Поликлиническое отделение — ул. Строителей, 35; отделение №2 — пр. Карла Маркса, 478; детская поликлиника — ул. Елизарова, 34

Советский район

Поликлиника Головной адрес Телефон Филиалы и отделения СГП №10 пр. Карла Маркса, 248 8 (846) 202-06-99 (рег.), 8 (846) 307-77-11 (контакт-центр) Отделение №2 — ул. Ново-Вокзальная, 11; терапевтические и ВОП-отделения по Советскому району Поликлиники СГБ №6 ул. Советской Армии, 56, корп. 2 через единый контакт-центр 307-77-77 Поликлиническое отделение №2 — ул. Аэродромная, 56

Октябрьский район

Поликлиника Головной адрес Телефон Филиалы и отделения СГКП №14 ул. Ново-Садовая, 311 8 (846) 373-33-09, 8 (846) 307-77-44 Взрослое отделение работает пн–пт 8:00–20:00, в выходные дежурный врач 8:00–16:00; доп. офисы: 3-я просека, 157; 6-я просека, 153; пр. Кирова, 322А, корп. 4; детское отделение — ул. Ново-Садовая, 200А Поликлиники СГБ №4 им. Пирогова ул. Полевая, 80 8 (846) 207-08-08 Поликлиническое отделение №1 — ул. Мичурина, 125; поликлиника №2 — ул. Челюскинцев, 1; терапевтическое отделение №4 — ул. Ново-Садовая, 181

Самарский и Ленинский районы (центр)

Поликлиника Головной адрес Телефон Филиалы и отделения СГП №3 ул. Рабочая, 34 через единый контакт-центр 307-77-77 Отделение №1 — ул. Мичурина, 6; отделение №2 — ул. Молодогвардейская, 202; отделение №3 — ул. Ленинградская, 45 и ул. Чапаевская, 96-98/45; отделение №4 — ул. Дачная, 27А; отделение восстановительного лечения — ул. Фрунзе, 30

Железнодорожный район

Поликлиника Головной адрес Телефон Филиалы и отделения СГП №13 ул. Никитинская, 2 8 (846) 307-77-13 Поликлинические отделения: №1 — ул. Красноармейская, 143; №2 — ул. Никитинская, 2; №3 — ул. Гагарина, 24; №4 — ул. Гагарина, 61а/63А и ул. Магнитогорская, 5; ВОП — ул. Белогородская, 4А; женская консультация — ул. Гагарина, 75

Красноглинский район

Поликлиника Головной адрес Телефон Филиалы и отделения Поликлиника СГБ №7 (Управленческий) п. Управленческий, ул. Симферопольская, 4 через единый контакт-центр 307-77-77 Взрослое и детское отделения, стационар больницы №7 — ул. Крайняя, 17 Поликлиника №2 СГБ №7 (Мехзавод) п. Мехзавод, квартал 3, д. 9 через единый контакт-центр 307-77-77 Взрослая и детская служба по посёлку Мехзавод

Особые организации:

Консультативная областная поликлиника для взрослых (ул. Запорожская, 26) — консультации узких специалистов по направлению из поликлиники, самостоятельно идти туда с «обычной» жалобой бессмысленно.

(ул. Запорожская, 26) — консультации узких специалистов по направлению из поликлиники, самостоятельно идти туда с «обычной» жалобой бессмысленно. Ведомственные поликлиники (РЖД-Медицина на ул. Григория Аксакова, 13, поликлиника военного госпиталя №426 на Невской, 2) — принимают в первую очередь прикреплённых сотрудников и военнослужащих; для «гражданских» — только платно.

Прикрепление: как выбрать поликлинику и не потерять врача

Прикрепиться к поликлинике можно один раз в год (смена — по заявлению). Правила:

прикрепление работает по адресу фактического проживания, а не прописки — если вы живёте в Безымянке, а прописаны в другом районе, участок закрепят по реальному адресу;

заявление — в саму поликлинику, через МФЦ или Госуслуги (услуга «Выбор/замена медицинской организации»);

отказать в прикреплении к поликлинике, работающей по ОМС, могут только по перегруженности (официально — по превышению нормы численности прикреплённых);

после смены прикрепления ваша медицинская карта передаётся в новую поликлинику — история болезни не «сгорает».

Что делать, если не нравятся конкретный врач или поликлиника: написать заявление на имя заведующего отделением о смене участкового врача. Причину указывать можно, отказать обязаны только в исключительных случаях (перегруженность участка).

Частые вопросы

«Не знаю, к какой поликлинике прикреплён — как узнать за минуту?» Позвоните на 122 или в контакт-центр 307-77-77, назовите ФИО, дату рождения и адрес — оператор скажет, к какой поликлинике прикреплён участок. Альтернатива — «Служба здоровья»: там после авторизации по полису подсветится ваше учреждение.

«Терапевт у меня в другом районе, идти неудобно. Что делать?» Два пути: сменить прикрепление (раз в год, заявление) или записаться к врачу общей практики в ближайшей поликлинике — приёмы ВОП по ОМС идут по тому же участковому принципу, но участки у ВОП часто крупнее и менее «забиты».

«Терапевт на больничном — приём закрыт до конца недели» Приём ведёт замещающий врач того же отделения: уточните в регистратуре или через «Службу здоровья» — замещающие приёмы отражаются в расписании.

«Нужен узкий специалист (кардиолог, эндокринолог) — идти к терапевту обязательно?» Через «Службу здоровья» часть узких специальностей открыта для прямой записи (22 специальности — включая ЛОР, офтальмолога, уролога, дерматовенеролога). Остальные — по направлению терапевта: попытка записаться «в обход» обычно заканчивается отказом регистратуры.

«Можно ли вызвать терапевта на дом без записи?» Да: по телефону 122 или в регистратуре своей поликлиники. Врач придёт в течение дня, если состояние требует, — это базовая услуга ОМС. Вызов неотложной помощи (быстрый визит без госпитализации) — также через поликлинику; у крупных поликлиник есть свои неотложные службы (например, у СГП №1 — 8 (846) 925-70-52 с 7:30 до 19:00).

«Приём ведёт врач частной клиники — считается, что я прошёл терапевта?» Для диспансеризации и справок по ОМС — нет: диспансеризация идёт только в поликлинике прикрепления (о этом подробнее — в нашей карточке «Диспансеризация»). Частная клиника полезна для консультаций и диагностики сверх ОМС, но направление в стационар и больничный выдаёт только врач по ОМС.

Полезные ссылки

Диспансеризация: бесплатные обследования по ОМС, оплачиваемый день у работодателя и группы здоровья (запись в поликлинике прикрепления)

Памятка «Онкоскрининги: что и в каком возрасте» (первый шаг — терапевт)