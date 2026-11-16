Терапевты Самары: как найти «своего», куда записаться и справочник всех взрослых поликлиник города

Если вы искали в сети «все терапевты Самары» — короткая честная ремарка: живого списка терапевтов по фамилиям не существует и не должно существовать ни в одной справочной карточке. Врачи меняются каждый месяц: кто-то уходит в отпуск и на больничный, кто-то увольняется, участки перераспределяют. Зато есть надёжная база, которая не меняется: поликлиники, за которыми закреплены терапевтические отделения. По ним вы за 5 минут находите своего участкового врача, проверяете график и записываетесь. Собрали всё в одну статью — на ноябрь 2026 года.
Как устроена терапевтическая помощь в Самаре: участковый принцип
Первичную взрослую медпомощь в Самаре оказывают два типа врачей:
- Врач-терапевт участковый — закреплён за конкретным участком (списком домов). Принимает по записи и ведёт «своих» пациентов: выписывает направления, больничные, справки, организует диспансеризацию.
- Врач общей практики (ВОП, семейный врач) — то же самое, но шире: вправе вести более узкий набор специалистов самостоятельно. Работает в отделениях ВОП при поликлиниках.
Именно поэтому «выбрать терапевта, как парикмахера» нельзя: запись идёт по номеру участка, к которому вы прикреплены по адресу проживания. Если выбранный врач обслуживает другой участок — онлайн-запись просто не откроется; в этом случае либо идут к «своему» врачу, либо меняют прикрепление (см. ниже).
Как узнать, кто ваш участковый терапевт:
- «Служба здоровья Самарской области» (new-er.mz63.ru) — региональная электронная регистратура: входите по полису ОМС или СНИЛС — и система показывает вашу поликлинику, участок и доступных врачей. Здесь же — запись и вызов врача на дом.
- Госуслуги → «Здоровье» → «Записи» — если запись уже была, там видны фамилия врача и адрес поликлиники. Про участковое прикрепление — уточнение в самой поликлинике, лично или по телефону.
- Регистратура поликлиники прикрепления — с паспортом и полисом: назовёте адрес — назовут врача и график приёма. Самый быстрый «бумажный» способ.
Все каналы записи к терапевту (2026)
|Канал
|Как работает
|«Служба здоровья» new-er.mz63.ru
|Самостоятельная запись по полису ОМС/СНИЛС. Открыта для 22 специальностей, включая терапевта участкового, терапевта и врача общей практики — к ним записывайтесь без направления
|Госуслуги
|Услуга «Запись на приём к врачу»: нужна подтверждённая учётная запись, полис ОМС и прикрепление. После записи данные появляются в личном кабинете
|Телефон 122
|Единый региональный контакт-центр записи и вызова врача на дом, бесплатно
|Единый контакт-центр Минздрава области
|8 (846) 307-77-77 — приём обращений, запись, информация о поликлиниках
|Бот в мессенджере MAX
|Канал «Сервис записи на приём к врачу в Самарской области» — авторизация по номеру полиса ОМС
|Регистратура поликлиники
|Лично или по телефону — работает всегда, в том числе при сбоях электронных сервисов
Важно: к узким специалистам (кардиолог, эндокринолог, невролог и т. д.) запись через интернет открыта не полностью — по общему правилу направление выдаёт участковый терапевт на приёме. Так что «дойти до терапевта» — обязательный первый шаг почти для любого обследования.
Справочник: городские поликлиники Самары (взрослые)
Телефоны единого контакт-центра области — 307-77-XX — работают и в регистратурах, и как общий вход в учреждение. Телефоны актуальны на ноябрь 2026 года; перед визитом сверяйтесь с сайтом поликлиники.
Промышленный район
|Поликлиника
|Головной адрес
|Телефон
|Филиалы и отделения
|СГП №1
|ул. Тополей, 12
|8 (846) 307-77-01
|Поликлиническое отделение мкр. Крутые Ключи: ул. Маршала Устинова, 10; ул. Маршала Василевского, 15; детское отделение — ул. Молодёжная, 4
|СГП №2 (бывшая МСЧ №2)
|ул. Физкультурная, 33А
|8 (846) 975-36-00, 8 (846) 234-08-29
|Отделение №1 — ул. Свободы, 77; отделение №2 — пр. Кирова, 38; ВОП №3 — Заводское шоссе, 54; детское — ул. Победы, 110
|СГКП №15
|ул. Фадеева, 56А
|8 (846) 307-77-15 (взрослая), 8 (846) 212-93-35 (детская)
|Три терапевтических отделения, дневной стационар, неотложная помощь — 8 (846) 951-97-34
|СГП №14, терапевтическое отделение №3
|ул. Ново-Садовая, 311
|8 (846) 373-33-09, 8 (846) 307-77-44
|Отделение обслуживает часть Промышленного района (Солнечная, Ново-Садовая и соседние улицы)
|СГП №6
|пр. Кирова, 228
|8 (846) 928-06-09
|Городской центр медицинской реабилитации — ул. Стара-Загора, 131
Кировский район
|Поликлиника
|Головной адрес
|Телефон
|Филиалы и отделения
|СГП №4
|ул. Ташкентская, 192
|8 (846) 958-75-16 (рег. по Физкультурной, 122/13)
|Детское поликлиническое отделение — ул. Ученическая, 117
|Поликлиника СГКБ №8
|ул. Нагорная, 130
|8 (846) 956-49-36 (рег.), 8 (846) 933-33-50 (call-центр), 8 (846) 956-35-00 (вызов на дом)
|Отделения врачей общей практики по Безымянке
|СГБ №5 (МСЧ №5)
|ул. Республиканская, 56
|8 (846) 307-77-05
|Поликлиническое отделение — ул. Строителей, 35; отделение №2 — пр. Карла Маркса, 478; детская поликлиника — ул. Елизарова, 34
Советский район
|Поликлиника
|Головной адрес
|Телефон
|Филиалы и отделения
|СГП №10
|пр. Карла Маркса, 248
|8 (846) 202-06-99 (рег.), 8 (846) 307-77-11 (контакт-центр)
|Отделение №2 — ул. Ново-Вокзальная, 11; терапевтические и ВОП-отделения по Советскому району
|Поликлиники СГБ №6
|ул. Советской Армии, 56, корп. 2
|через единый контакт-центр 307-77-77
|Поликлиническое отделение №2 — ул. Аэродромная, 56
Октябрьский район
|Поликлиника
|Головной адрес
|Телефон
|Филиалы и отделения
|СГКП №14
|ул. Ново-Садовая, 311
|8 (846) 373-33-09, 8 (846) 307-77-44
|Взрослое отделение работает пн–пт 8:00–20:00, в выходные дежурный врач 8:00–16:00; доп. офисы: 3-я просека, 157; 6-я просека, 153; пр. Кирова, 322А, корп. 4; детское отделение — ул. Ново-Садовая, 200А
|Поликлиники СГБ №4 им. Пирогова
|ул. Полевая, 80
|8 (846) 207-08-08
|Поликлиническое отделение №1 — ул. Мичурина, 125; поликлиника №2 — ул. Челюскинцев, 1; терапевтическое отделение №4 — ул. Ново-Садовая, 181
Самарский и Ленинский районы (центр)
|Поликлиника
|Головной адрес
|Телефон
|Филиалы и отделения
|СГП №3
|ул. Рабочая, 34
|через единый контакт-центр 307-77-77
|Отделение №1 — ул. Мичурина, 6; отделение №2 — ул. Молодогвардейская, 202; отделение №3 — ул. Ленинградская, 45 и ул. Чапаевская, 96-98/45; отделение №4 — ул. Дачная, 27А; отделение восстановительного лечения — ул. Фрунзе, 30
Железнодорожный район
|Поликлиника
|Головной адрес
|Телефон
|Филиалы и отделения
|СГП №13
|ул. Никитинская, 2
|8 (846) 307-77-13
|Поликлинические отделения: №1 — ул. Красноармейская, 143; №2 — ул. Никитинская, 2; №3 — ул. Гагарина, 24; №4 — ул. Гагарина, 61а/63А и ул. Магнитогорская, 5; ВОП — ул. Белогородская, 4А; женская консультация — ул. Гагарина, 75
Красноглинский район
|Поликлиника
|Головной адрес
|Телефон
|Филиалы и отделения
|Поликлиника СГБ №7 (Управленческий)
|п. Управленческий, ул. Симферопольская, 4
|через единый контакт-центр 307-77-77
|Взрослое и детское отделения, стационар больницы №7 — ул. Крайняя, 17
|Поликлиника №2 СГБ №7 (Мехзавод)
|п. Мехзавод, квартал 3, д. 9
|через единый контакт-центр 307-77-77
|Взрослая и детская служба по посёлку Мехзавод
Особые организации:
- Консультативная областная поликлиника для взрослых (ул. Запорожская, 26) — консультации узких специалистов по направлению из поликлиники, самостоятельно идти туда с «обычной» жалобой бессмысленно.
- Ведомственные поликлиники (РЖД-Медицина на ул. Григория Аксакова, 13, поликлиника военного госпиталя №426 на Невской, 2) — принимают в первую очередь прикреплённых сотрудников и военнослужащих; для «гражданских» — только платно.
Прикрепление: как выбрать поликлинику и не потерять врача
Прикрепиться к поликлинике можно один раз в год (смена — по заявлению). Правила:
- прикрепление работает по адресу фактического проживания, а не прописки — если вы живёте в Безымянке, а прописаны в другом районе, участок закрепят по реальному адресу;
- заявление — в саму поликлинику, через МФЦ или Госуслуги (услуга «Выбор/замена медицинской организации»);
- отказать в прикреплении к поликлинике, работающей по ОМС, могут только по перегруженности (официально — по превышению нормы численности прикреплённых);
- после смены прикрепления ваша медицинская карта передаётся в новую поликлинику — история болезни не «сгорает».
Что делать, если не нравятся конкретный врач или поликлиника: написать заявление на имя заведующего отделением о смене участкового врача. Причину указывать можно, отказать обязаны только в исключительных случаях (перегруженность участка).
Частые вопросы
«Не знаю, к какой поликлинике прикреплён — как узнать за минуту?» Позвоните на 122 или в контакт-центр 307-77-77, назовите ФИО, дату рождения и адрес — оператор скажет, к какой поликлинике прикреплён участок. Альтернатива — «Служба здоровья»: там после авторизации по полису подсветится ваше учреждение.
«Терапевт у меня в другом районе, идти неудобно. Что делать?» Два пути: сменить прикрепление (раз в год, заявление) или записаться к врачу общей практики в ближайшей поликлинике — приёмы ВОП по ОМС идут по тому же участковому принципу, но участки у ВОП часто крупнее и менее «забиты».
«Терапевт на больничном — приём закрыт до конца недели» Приём ведёт замещающий врач того же отделения: уточните в регистратуре или через «Службу здоровья» — замещающие приёмы отражаются в расписании.
«Нужен узкий специалист (кардиолог, эндокринолог) — идти к терапевту обязательно?» Через «Службу здоровья» часть узких специальностей открыта для прямой записи (22 специальности — включая ЛОР, офтальмолога, уролога, дерматовенеролога). Остальные — по направлению терапевта: попытка записаться «в обход» обычно заканчивается отказом регистратуры.
«Можно ли вызвать терапевта на дом без записи?» Да: по телефону 122 или в регистратуре своей поликлиники. Врач придёт в течение дня, если состояние требует, — это базовая услуга ОМС. Вызов неотложной помощи (быстрый визит без госпитализации) — также через поликлинику; у крупных поликлиник есть свои неотложные службы (например, у СГП №1 — 8 (846) 925-70-52 с 7:30 до 19:00).
«Приём ведёт врач частной клиники — считается, что я прошёл терапевта?» Для диспансеризации и справок по ОМС — нет: диспансеризация идёт только в поликлинике прикрепления (о этом подробнее — в нашей карточке «Диспансеризация»). Частная клиника полезна для консультаций и диагностики сверх ОМС, но направление в стационар и больничный выдаёт только врач по ОМС.
Полезные ссылки
Диспансеризация: бесплатные обследования по ОМС, оплачиваемый день у работодателя и группы здоровья (запись в поликлинике прикрепления)
Памятка «Онкоскрининги: что и в каком возрасте» (первый шаг — терапевт)