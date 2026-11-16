Гостиницы Самары: полный гид — от люкса до хостелов, с ценами, адресами и логикой выбора

В Самаре работает порядка 1300 объектов размещения — от пятизвёздочного Lotte до хостелов за 400 рублей и апартаментов с само заселением. Город-миллионник с федеральным наследием ЧМ-2018 даёт выбор почти на любой запрос: деловая поездка, выходные на Волге, транзит через М-5, бюджетное размещение группы. Снизу — гид по сегментам с реальными ценами на ноябрь 2026 года и сводный справочник.

Сводная таблица: сколько стоит ночь в Самаре

Сегмент Цена от, за ночь Комментарий Апартаменты и студии от 1 700–2 300 ₽ Кухня, стиралка, бесконтактное заселение — оптимально для недели и больше Мини-гостиницы и гостевые дома от 1 700 ₽ Простенько, но часто ближе к центру, чем сетевые «двушки» Отели 2–3 звезды от 2 500–2 700 ₽ Основной сегмент города; завтрак обычно входит Бутик-отели в центре от 3 700–6 200 ₽ Уровень выше звёзд: индивидуальный сервис Отели 4 звезды от 5 500–10 500 ₽ HolidayHall, Русская охота, Ост Вест, Летягинъ, Реальянс Отели 5 звезд от 9 500–17 000 ₽ Лотте, 7 Авеню; в высокий сезон — до 25 000 ₽ и выше

Люкс

Лотте Отель Самара — единственный «пятизвёздочник» Поволжья

Корейская сеть LOTTE Hotels & Resorts, третий отель сети в России. В центре, у Театра оперы и балета, 15 минут пешком до набережной Волги. Внутри — большой крытый бассейн, спа-салон, тренажёрный зал, бесплатная парковка, ресторан и бар. Диапазон цен — от 9 000 ₽ за стандарт до 250 000 ₽ за люкс-этажи; в агрегаторах «от 17 000 ₽» — это реальная стартовая планка в сезон. Рейтинг — 5,0 при почти 10 400 оценок на картах.

Для кого: деловые встречи верхнего уровня, свадьбы, «хочу отдохнуть как за границей, не выезжая из Поволжья».

Премиум и СПА

7 Авеню Отель и СПА — пять звёзд с аквазоной

Ново-Садовая, 3 — 5–7 минут пешком до набережной, 8 минут до метро «Алабинская». Бассейн, СПА, тренажёрный зал; в тариф включены завтрак, обед или ужин. Рейтинг 5,0 (4 500+ оценок). От 9 500 ₽ за ночь.

Рядом в премиум-сегменте работает HolidayHall Samara (ул. Алексея Толстого, 99): 4 звезды, бассейн, тренажёрный зал, тарифы с завтраком и ужином, «от 10 500 ₽», рейтинг 5,0.

Международные сети

Hampton by Hilton Самара — предсказуемое качество в пешей доступности от набережной

126 номеров, бесплатный «шведский стол», конференц-зал и фитнес. От 7 000 ₽ за ночь, рейтинг 5,0 (6 000+ оценок). Оптимален для командировок, где важна предсказуемость сети и счёт на организацию.

Вторая сеть в городе — ibis Самара (Ново-Садовая, 160Д): 3 звезды, ближе к «Российской», тарифы заметно ниже Хэмптона; рейтинг по отзывам 3,9–4,0 — за цену объективно, но отель «типа эконом-сети», а не люкса. [ web_15_0_1_2 ]

Оптимальные «три звезды» в центре: основа рынка

Сегмент, где Самара сильнее всего: современные мини-отели в историческом центре с рейтингом 4,8–5,0 и ценой 3 700–6 200 ₽.

Отель Адрес Цена от Особенности СамаРА Чапаевская, 201 4 400 ₽ 400 м до центра, ресторан, завтрак включён, рейтинг 4,9 Фурор Куйбышева, 87 5 300 ₽ Открыт в 2018-м, исторический центр, конференц-зал Бристоль-Жигули Куйбышева, 111 4 000–5 000 ₽ Завтрак включён, рейтинг 4,9 Граф Орлов Куйбышева, 88 7 500 ₽ Рейтинг 4,9–9,4/10, «четыре звезды» в бутик-формате Русская охота Некрасовская, 28А 8 010 ₽ Бутик-отель, 900 м до центра, 9,6/10 Ост Вест Отель Садовая, 210А 6 200 ₽ Рейтинг 4,9, завтрак и парковка Веструм Комсомольская, 7 от 3 000 ₽ Рейтинг 4,8, Хорошее место 2026, у ж/д вокзала Дом Сивре Степана Разина, 128 от 5 000 ₽ Бутик-отель, рейтинг 5,0 Diamond Hotel Степана Разина, 130 3 700 ₽ Рейтинг 4,9, центр Brut Hotel Красноармейская, 76 от 3 500 ₽ Рейтинг 4,9, дизайн-отель Бутик-отель Летягинъ Самарская, 69 6 200 ₽ 4 звезды, 1 км до центра, 9,6/10

У вокзала и аэропорта: транзитные варианты

Отель Где Цена от Кому Виктория Тухачевского, 165 2 700 ₽ 3,4 км до центра, 1,1 км до метро «Московская», рейтинг 8,9/10 Пирамида 4-й проезд, 18 от 3 000 ₽ 520 м до метро «Гагаринская», для ранних выездов Nova Скляренко, 48а 2 250 ₽ У «Российской», бюджетный вариант с хорошими отзывами Моя Московское ш., 23-й км, 30 2 700 ₽ На въезде по М-5, SPA и баня, «лучшая гостиница 2026» по отзывам Авиаотель у аэропорта Курумоч от 3 000 ₽ Для ночных прилётов/вылетов — не надо ехать в город Парк-Отель Озерки Московское ш., 150а к2 от 800 ₽ 18 км до центра, для автотранзита и природы

Аэропорт Курумоч находится в 35 км от города — дорога на такси занимает 40–60 минут и стоит 900–1 500 ₽, поэтому отель «у аэропорта» выбирают, только если рейс ночью или ранним утром. Для дневных рейсов почти всегда выгоднее ночлег в центре + такси.

Бюджет: мини-отели, хостелы

Loft (Горького, 79Б) — от 2 880 ₽, 2 минуты до набережной и пляжа, рейтинг 8,5/10;

(Горького, 79Б) — от 2 880 ₽, 2 минуты до набережной и пляжа, рейтинг 8,5/10; Best City Hotel (Осипенко, 3) — от 3 000 ₽, у метро «Алабинская»;

(Осипенко, 3) — от 3 000 ₽, у метро «Алабинская»; Тренд Самара (8-я Радиальная, 6) — от 2 400 ₽, премия гостеприимства, можно с животными;

(8-я Радиальная, 6) — от 2 400 ₽, премия гостеприимства, можно с животными; Четыре сезона (Центральная, 28) — 2 000–3 000 ₽, рейтинг 4,7;

(Центральная, 28) — 2 000–3 000 ₽, рейтинг 4,7; Городской (Мичурина, 21) — от 3 800 ₽, тренажёрный зал;

(Мичурина, 21) — от 3 800 ₽, тренажёрный зал; Мирталь (Ново-Урицкая, 21) — от 4 500 ₽, с бассейном и сауной;

(Ново-Урицкая, 21) — от 4 500 ₽, с бассейном и сауной; Лайк Хостел — 350–400 ₽ за койку, рейтинг 4,4 — самый бюджетный вариант города;

— 350–400 ₽ за койку, рейтинг 4,4 — самый бюджетный вариант города; Хостелы Гагарин, Легенда — от 500 ₽.

Апартаменты: когда дешевле отеля

Для недельных поездок и семей апартаменты часто выигрывают у отелей по деньгам в 1,5–2 раза: студии от 1 636 ₽ (SamAparts на 5-й просеке), дизайн-квартиры в центре — 3 100–3 800 ₽, двухкомнатные с видом на Волгу на Волжском проспекте — 5 950–10 900 ₽. Всё — с кухней, стиральной машиной и бесконтактным заселением.

Что смотреть при выборе апартаментов: количество отзывов (у новых объектов их мало — качество лотерея), наличие скидок за длительное проживание, реальные фото и отметку «проверенный объект».

Сезонность и цены

Июнь–август — высокий сезон: пляжи Волги, фестивали; цены на 30–50% выше, центр разбирают за 2–3 недели.

— высокий сезон: пляжи Волги, фестивали; цены на 30–50% выше, центр разбирают за 2–3 недели. Сентябрь–май — деловой сезон: спрос стабильный в будни, ниже по выходным. Командировочным выгоднее заезжать с воскресенья.

— деловой сезон: спрос стабильный в будни, ниже по выходным. Командировочным выгоднее заезжать с воскресенья. Ноябрь–февраль — низкий сезон: реально найти 4 звезды за цену «трёшки».

— низкий сезон: реально найти 4 звезды за цену «трёшки». Крупные события (форумы, концерты на «Солидарность Самара Арена») — локальные скачки цен; в такие даты бронируйте заранее и с бесплатной отменой.

Как забронировать дешевле

Сравните агрегаторы и напрямую. На Ostrovok, Яндекс Путешествиях и 101hotels цены различаются до 15%; у Лотте и 7 Авеню на официальных сайтах бывают тарифы с завтраком дешевле. Ищите тарифы «без предоплаты» с бесплатной отменой — они стоят на 5–10% дороже, но спасают при переносе командировки. Кэшбэк по картам банков-партнёров сервисов бронирования — ещё 2–10%. Длительное проживание: от 7 ночей у апартаментов скидка 10–25%; у сетевых отелей — корпоративные тарифы. Завтрак включён vs без: если завтрак стоит отдельно (500–800 ₽), посчитайте — иногда тариф с завтраком дешевле «чистого».

Частые вопросы

«Где лучше жить впервые в Самаре?» Район улиц Куйбышева — Ленинградская — Ново-Садовой (исторический центр, «бутерброд» между Полевой и набережной). Оттуда пешком доступны набережная, площадь Куйбышева, оперный театр, Струковский сад.

«Нужна ли регистрация для иностранных гостей?» Да, отель обязан зарегистрировать иностранного гостя в течение суток — уточняйте при брони, это стандартная услуга всех крупных отелей города.

«Можно с животными?» Моя, Моя Глинка, Озерки, Тренд — принимают с животными (уточняйте размер и доплату); большинство сетевых отелей — нет.

«Номер на час — где?» Rooms (Ново-Садовая, 241) и Лабиринт (Свободы, 200) предлагают почасовую аренду от 2 000–3 000 ₽.

«Отель с бассейном — где?» Лотте, 7 Авеню, HolidayHall, Мирталь. Зимой это главный аргумент выбора в премиум-сегменте.

«Мероприятие на 50 человек — где?» Конференц-залы есть у Лотте, 7 Авеню, HolidayHall, Хэмптона, Фурора, Ост Вест. Для деловых форумов — узнавайте «пакет конференция + проживание», он обычно на 20–30% дешевле суммы по отдельности.