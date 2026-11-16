Гостиницы Самары: полный гид — от люкса до хостелов, с ценами, адресами и логикой выбора

Я нашел ошибку
Главные новости:
Традиция выбора главной новогодней елки в Подмосковье существует с 2007 года. Поиски проходили летом и осенью. Специалисты оценивали деревья по разным параметрам.
Главную новогоднюю елку России выбрали в Клину
Минпросвещения поддержало позицию советника президента Елены Ямпольской, согласно которой в новые государственные учебники литературы для пятых классов «Зимний вечер» войдет в полном объеме.
Минпросвещения ответило на удаление строк из стиха Пушкина в учебнике: произведения русских классиков должны изучаться без сокращений
Администрации муниципалитетов получили паспорта готовности от Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. Об этом на оперативном совещании 16 ноября, доложил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань.
Все 49 муниципальных образований региона готовы к прохождению отопительного сезона 2026-2027 годов
ООО «Атлас Трейлер» (резидент ТОР «Тольятти») привлекла 943 млн рублей льготного займа от федерального Фонда развития промышленности по программе «Автокомпоненты».
Более 900 млн рублей льготного займа ФРП получил резидент ТОР «Тольятти» - ООО «Атлас Трейлер»
Эта реликвия — не просто экспонат. Это живая память о подвигах, самоотверженности и верности долгу многих поколений огнеборцев.
В Сызрани ГУ МЧС СО приняло исторический пожарный ствол от коллег из Саратовской области
Специалисты лесного хозяйства региона системно помогают нашим бойцам в зоне проведения СВО: в середине ноября была организована 12-я поездка.
Самарские лесники отправили почти 50 тонн гумпомощи на фронт
По версии следствия, в ноябре 2026 года между фигуранткой и 60-летним мужчиной, находящимися в квартире по месту жительства мужчины, произошел конфликт.
32-летняя самарчанка нанесла палкой смертельные удары 60-летнему мужчине в ходе конфликта
Сызранский инклюзивный театр «ТИГР» на всероссийском уровне: зал аплодировал стоя!
Сызранский  инклюзивный театр «ТИГР» представил вторую часть форум-спектакля «Чувства» на V Всероссийском форуме «Жить и воспитываться в семье»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.51
0.36
EUR 91.19
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Справочник
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В рамках Международного конкурса молодых музыкантов им. Д. Б. Кабалевского в губернии проходит масштабная просветительская программа
В УФСИН Самарской области отметили День ветерана уголовно-исполнительной системы
В Самаре в центре труда и отдыха «Станкозавод» открылась новая выставка современного импрессионизма
Весь список

Гостиницы Самары: полный гид — от люкса до хостелов, с ценами, адресами и логикой выбора

310
Гостиницы Самары: полный гид — от люкса до хостелов, с ценами, адресами и логикой выбора

В Самаре работает порядка 1300 объектов размещения — от пятизвёздочного Lotte до хостелов за 400 рублей и апартаментов с само заселением. Город-миллионник с федеральным наследием ЧМ-2018 даёт выбор почти на любой запрос: деловая поездка, выходные на Волге, транзит через М-5, бюджетное размещение группы. Снизу — гид по сегментам с реальными ценами на ноябрь 2026 года и сводный справочник.

Сводная таблица: сколько стоит ночь в Самаре

Сегмент Цена от, за ночь Комментарий
Апартаменты и студии от 1 700–2 300 ₽ Кухня, стиралка, бесконтактное заселение — оптимально для недели и больше
Мини-гостиницы и гостевые дома от 1 700 ₽ Простенько, но часто ближе к центру, чем сетевые «двушки»
Отели 2–3 звезды от 2 500–2 700 ₽ Основной сегмент города; завтрак обычно входит
Бутик-отели в центре от 3 700–6 200 ₽ Уровень выше звёзд: индивидуальный сервис
Отели 4 звезды от 5 500–10 500 ₽ HolidayHall, Русская охота, Ост Вест, Летягинъ, Реальянс
Отели 5 звезд от 9 500–17 000 ₽ Лотте, 7 Авеню; в высокий сезон — до 25 000 ₽ и выше

Люкс

Лотте Отель Самара — единственный «пятизвёздочник» Поволжья

Корейская сеть LOTTE Hotels & Resorts, третий отель сети в России. В центре, у Театра оперы и балета, 15 минут пешком до набережной Волги. Внутри — большой крытый бассейн, спа-салон, тренажёрный зал, бесплатная парковка, ресторан и бар. Диапазон цен — от 9 000 ₽ за стандарт до 250 000 ₽ за люкс-этажи; в агрегаторах «от 17 000 ₽» — это реальная стартовая планка в сезон. Рейтинг — 5,0 при почти 10 400 оценок на картах.

 

Для кого: деловые встречи верхнего уровня, свадьбы, «хочу отдохнуть как за границей, не выезжая из Поволжья».

Премиум и СПА

7 Авеню Отель и СПА — пять звёзд с аквазоной

Ново-Садовая, 3 — 5–7 минут пешком до набережной, 8 минут до метро «Алабинская». Бассейн, СПА, тренажёрный зал; в тариф включены завтрак, обед или ужин. Рейтинг 5,0 (4 500+ оценок). От 9 500 ₽ за ночь. 

 

Рядом в премиум-сегменте работает HolidayHall Samara (ул. Алексея Толстого, 99): 4 звезды, бассейн, тренажёрный зал, тарифы с завтраком и ужином, «от 10 500 ₽», рейтинг 5,0. 

Международные сети

Hampton by Hilton Самара — предсказуемое качество в пешей доступности от набережной

126 номеров, бесплатный «шведский стол», конференц-зал и фитнес. От 7 000 ₽ за ночь, рейтинг 5,0 (6 000+ оценок). Оптимален для командировок, где важна предсказуемость сети и счёт на организацию. 

Вторая сеть в городе — ibis Самара (Ново-Садовая, 160Д): 3 звезды, ближе к «Российской», тарифы заметно ниже Хэмптона; рейтинг по отзывам 3,9–4,0 — за цену объективно, но отель «типа эконом-сети», а не люкса. [web_15_0_1_2]

Оптимальные «три звезды» в центре: основа рынка

Сегмент, где Самара сильнее всего: современные мини-отели в историческом центре с рейтингом 4,8–5,0 и ценой 3 700–6 200 ₽. 

Отель Адрес Цена от Особенности
СамаРА Чапаевская, 201 4 400 ₽ 400 м до центра, ресторан, завтрак включён, рейтинг 4,9
Фурор Куйбышева, 87 5 300 ₽ Открыт в 2018-м, исторический центр, конференц-зал
Бристоль-Жигули Куйбышева, 111 4 000–5 000 ₽ Завтрак включён, рейтинг 4,9
Граф Орлов Куйбышева, 88 7 500 ₽ Рейтинг 4,9–9,4/10, «четыре звезды» в бутик-формате
Русская охота Некрасовская, 28А 8 010 ₽ Бутик-отель, 900 м до центра, 9,6/10
Ост Вест Отель Садовая, 210А 6 200 ₽ Рейтинг 4,9, завтрак и парковка
Веструм Комсомольская, 7 от 3 000 ₽ Рейтинг 4,8, Хорошее место 2026, у ж/д вокзала
Дом Сивре Степана Разина, 128 от 5 000 ₽ Бутик-отель, рейтинг 5,0
Diamond Hotel Степана Разина, 130 3 700 ₽ Рейтинг 4,9, центр
Brut Hotel Красноармейская, 76 от 3 500 ₽ Рейтинг 4,9, дизайн-отель
Бутик-отель Летягинъ Самарская, 69 6 200 ₽ 4 звезды, 1 км до центра, 9,6/10

 

У вокзала и аэропорта: транзитные варианты

Отель Где Цена от Кому
Виктория Тухачевского, 165 2 700 ₽ 3,4 км до центра, 1,1 км до метро «Московская», рейтинг 8,9/10
Пирамида 4-й проезд, 18 от 3 000 ₽ 520 м до метро «Гагаринская», для ранних выездов
Nova Скляренко, 48а 2 250 ₽ У «Российской», бюджетный вариант с хорошими отзывами
Моя Московское ш., 23-й км, 30 2 700 ₽ На въезде по М-5, SPA и баня, «лучшая гостиница 2026» по отзывам
Авиаотель у аэропорта Курумоч от 3 000 ₽ Для ночных прилётов/вылетов — не надо ехать в город
Парк-Отель Озерки Московское ш., 150а к2 от 800 ₽ 18 км до центра, для автотранзита и природы

Аэропорт Курумоч находится в 35 км от города — дорога на такси занимает 40–60 минут и стоит 900–1 500 ₽, поэтому отель «у аэропорта» выбирают, только если рейс ночью или ранним утром. Для дневных рейсов почти всегда выгоднее ночлег в центре + такси.

Бюджет: мини-отели, хостелы

  • Loft (Горького, 79Б) — от 2 880 ₽, 2 минуты до набережной и пляжа, рейтинг 8,5/10; 
  • Best City Hotel (Осипенко, 3) — от 3 000 ₽, у метро «Алабинская»;
  • Тренд Самара (8-я Радиальная, 6) — от 2 400 ₽, премия гостеприимства, можно с животными;
  • Четыре сезона (Центральная, 28) — 2 000–3 000 ₽, рейтинг 4,7;
  • Городской (Мичурина, 21) — от 3 800 ₽, тренажёрный зал;
  • Мирталь (Ново-Урицкая, 21) — от 4 500 ₽, с бассейном и сауной;
  • Лайк Хостел — 350–400 ₽ за койку, рейтинг 4,4 — самый бюджетный вариант города;
  • Хостелы Гагарин, Легенда — от 500 ₽.

Апартаменты: когда дешевле отеля

Для недельных поездок и семей апартаменты часто выигрывают у отелей по деньгам в 1,5–2 раза: студии от 1 636 ₽ (SamAparts на 5-й просеке), дизайн-квартиры в центре — 3 100–3 800 ₽, двухкомнатные с видом на Волгу на Волжском проспекте — 5 950–10 900 ₽. Всё — с кухней, стиральной машиной и бесконтактным заселением. 

Что смотреть при выборе апартаментов: количество отзывов (у новых объектов их мало — качество лотерея), наличие скидок за длительное проживание, реальные фото и отметку «проверенный объект».

Сезонность и цены

  • Июнь–август — высокий сезон: пляжи Волги, фестивали; цены на 30–50% выше, центр разбирают за 2–3 недели.
  • Сентябрь–май — деловой сезон: спрос стабильный в будни, ниже по выходным. Командировочным выгоднее заезжать с воскресенья.
  • Ноябрь–февраль — низкий сезон: реально найти 4 звезды за цену «трёшки».
  • Крупные события (форумы, концерты на «Солидарность Самара Арена») — локальные скачки цен; в такие даты бронируйте заранее и с бесплатной отменой.

Как забронировать дешевле

  1. Сравните агрегаторы и напрямую. На Ostrovok, Яндекс Путешествиях и 101hotels цены различаются до 15%; у Лотте и 7 Авеню на официальных сайтах бывают тарифы с завтраком дешевле.
  2. Ищите тарифы «без предоплаты» с бесплатной отменой — они стоят на 5–10% дороже, но спасают при переносе командировки.
  3. Кэшбэк по картам банков-партнёров сервисов бронирования — ещё 2–10%.
  4. Длительное проживание: от 7 ночей у апартаментов скидка 10–25%; у сетевых отелей — корпоративные тарифы.
  5. Завтрак включён vs без: если завтрак стоит отдельно (500–800 ₽), посчитайте — иногда тариф с завтраком дешевле «чистого».

Частые вопросы

«Где лучше жить впервые в Самаре?» Район улиц Куйбышева — Ленинградская — Ново-Садовой (исторический центр, «бутерброд» между Полевой и набережной). Оттуда пешком доступны набережная, площадь Куйбышева, оперный театр, Струковский сад.

«Нужна ли регистрация для иностранных гостей?» Да, отель обязан зарегистрировать иностранного гостя в течение суток — уточняйте при брони, это стандартная услуга всех крупных отелей города.

«Можно с животными?» Моя, Моя Глинка, Озерки, Тренд — принимают с животными (уточняйте размер и доплату); большинство сетевых отелей — нет. 

«Номер на час — где?» Rooms (Ново-Садовая, 241) и Лабиринт (Свободы, 200) предлагают почасовую аренду от 2 000–3 000 ₽. 

«Отель с бассейном — где?» Лотте, 7 Авеню, HolidayHall, Мирталь. Зимой это главный аргумент выбора в премиум-сегменте.

«Мероприятие на 50 человек — где?» Конференц-залы есть у Лотте, 7 Авеню, HolidayHall, Хэмптона, Фурора, Ост Вест. Для деловых форумов — узнавайте «пакет конференция + проживание», он обычно на 20–30% дешевле суммы по отдельности.

 

Теги: Справочник

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Льготы для пенсионеров и семей без статуса: что положено «просто так» — по возрасту и по доходу
16 ноября 2026, 16:47
Льготы для пенсионеров и семей без статуса: что положено «просто так» — по возрасту и по доходу
«У меня нет удостоверения ветерана, нет инвалидности — значит, мне ничего не положено». Это самое частое и самое дорогое заблуждение. Правительство... Справочник
395
Терапевты Самары: как найти «своего», куда записаться и справочник всех взрослых поликлиник города
16 ноября 2026, 16:31
Терапевты Самары: как найти «своего», куда записаться и справочник всех взрослых поликлиник города
Если вы искали в сети «все терапевты Самары» — короткая честная ремарка: живого списка терапевтов по фамилиям не существует и не должно существовать ни в... Справочник
270
Справочник НИАСам: полное руководство по жизни и деньгам в Самарской области
16 ноября 2026, 16:18
Справочник НИАСам: полное руководство по жизни и деньгам в Самарской области
Мы собрали всю справочную серию в одно место — по блокам, с короткими аннотациями. Каждый материал написан с конкретикой по Самарской области: тарифы, адреса,... Справочник
278
  • Перерасчёт за отопление: если в квартире холоднее нормы
В центре внимания
Минпросвещения поддержало позицию советника президента Елены Ямпольской, согласно которой в новые государственные учебники литературы для пятых классов «Зимний вечер» войдет в полном объеме.
16 ноября 2026  22:32
Минпросвещения ответило на удаление строк из стиха Пушкина в учебнике: произведения русских классиков должны изучаться без сокращений
212
В Самарской области прошли съемки полнометражного фильма «Вовка в Тридевятом царстве»
16 ноября 2026  13:50
В Самарской области прошли съемки полнометражного фильма «Вовка в Тридевятом царстве»
344
Общественные пространства Самары начали украшать к Новому году
16 ноября 2026  12:08
Общественные пространства Самары начали украшать к Новому году
283
16 ноября глава Советского района Самары Вадим Бородин проведет прямой эфир с жителями
16 ноября 2026  11:28
16 ноября глава Советского района Самары Вадим Бородин проведет прямой эфир с жителями
296
В Самаре завершается осенняя высадка луковиц красных, оранжевых, белых и желтых тюльпанов
16 ноября 2026  11:21
В Самаре завершается осенняя высадка луковиц красных, оранжевых, белых и желтых тюльпанов
267
Весь список