Гостиницы Самары: полный гид — от люкса до хостелов, с ценами, адресами и логикой выбора

В Самаре работает порядка 1300 объектов размещения — от пятизвёздочного Lotte до хостелов за 400 рублей и апартаментов с само заселением. Город-миллионник с федеральным наследием ЧМ-2018 даёт выбор почти на любой запрос: деловая поездка, выходные на Волге, транзит через М-5, бюджетное размещение группы. Снизу — гид по сегментам с реальными ценами на ноябрь 2026 года и сводный справочник.
Сводная таблица: сколько стоит ночь в Самаре
|Сегмент
|Цена от, за ночь
|Комментарий
|Апартаменты и студии
|от 1 700–2 300 ₽
|Кухня, стиралка, бесконтактное заселение — оптимально для недели и больше
|Мини-гостиницы и гостевые дома
|от 1 700 ₽
|Простенько, но часто ближе к центру, чем сетевые «двушки»
|Отели 2–3 звезды
|от 2 500–2 700 ₽
|Основной сегмент города; завтрак обычно входит
|Бутик-отели в центре
|от 3 700–6 200 ₽
|Уровень выше звёзд: индивидуальный сервис
|Отели 4 звезды
|от 5 500–10 500 ₽
|HolidayHall, Русская охота, Ост Вест, Летягинъ, Реальянс
|Отели 5 звезд
|от 9 500–17 000 ₽
|Лотте, 7 Авеню; в высокий сезон — до 25 000 ₽ и выше
Люкс
Лотте Отель Самара — единственный «пятизвёздочник» Поволжья
Корейская сеть LOTTE Hotels & Resorts, третий отель сети в России. В центре, у Театра оперы и балета, 15 минут пешком до набережной Волги. Внутри — большой крытый бассейн, спа-салон, тренажёрный зал, бесплатная парковка, ресторан и бар. Диапазон цен — от 9 000 ₽ за стандарт до 250 000 ₽ за люкс-этажи; в агрегаторах «от 17 000 ₽» — это реальная стартовая планка в сезон. Рейтинг — 5,0 при почти 10 400 оценок на картах.
Для кого: деловые встречи верхнего уровня, свадьбы, «хочу отдохнуть как за границей, не выезжая из Поволжья».
Премиум и СПА
7 Авеню Отель и СПА — пять звёзд с аквазоной
Ново-Садовая, 3 — 5–7 минут пешком до набережной, 8 минут до метро «Алабинская». Бассейн, СПА, тренажёрный зал; в тариф включены завтрак, обед или ужин. Рейтинг 5,0 (4 500+ оценок). От 9 500 ₽ за ночь.
Рядом в премиум-сегменте работает HolidayHall Samara (ул. Алексея Толстого, 99): 4 звезды, бассейн, тренажёрный зал, тарифы с завтраком и ужином, «от 10 500 ₽», рейтинг 5,0.
Международные сети
Hampton by Hilton Самара — предсказуемое качество в пешей доступности от набережной
126 номеров, бесплатный «шведский стол», конференц-зал и фитнес. От 7 000 ₽ за ночь, рейтинг 5,0 (6 000+ оценок). Оптимален для командировок, где важна предсказуемость сети и счёт на организацию.
Вторая сеть в городе — ibis Самара (Ново-Садовая, 160Д): 3 звезды, ближе к «Российской», тарифы заметно ниже Хэмптона; рейтинг по отзывам 3,9–4,0 — за цену объективно, но отель «типа эконом-сети», а не люкса. [
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Оптимальные «три звезды» в центре: основа рынка
Сегмент, где Самара сильнее всего: современные мини-отели в историческом центре с рейтингом 4,8–5,0 и ценой 3 700–6 200 ₽.
|Отель
|Адрес
|Цена от
|Особенности
|СамаРА
|Чапаевская, 201
|4 400 ₽
|400 м до центра, ресторан, завтрак включён, рейтинг 4,9
|Фурор
|Куйбышева, 87
|5 300 ₽
|Открыт в 2018-м, исторический центр, конференц-зал
|Бристоль-Жигули
|Куйбышева, 111
|4 000–5 000 ₽
|Завтрак включён, рейтинг 4,9
|Граф Орлов
|Куйбышева, 88
|7 500 ₽
|Рейтинг 4,9–9,4/10, «четыре звезды» в бутик-формате
|Русская охота
|Некрасовская, 28А
|8 010 ₽
|Бутик-отель, 900 м до центра, 9,6/10
|Ост Вест Отель
|Садовая, 210А
|6 200 ₽
|Рейтинг 4,9, завтрак и парковка
|Веструм
|Комсомольская, 7
|от 3 000 ₽
|Рейтинг 4,8, Хорошее место 2026, у ж/д вокзала
|Дом Сивре
|Степана Разина, 128
|от 5 000 ₽
|Бутик-отель, рейтинг 5,0
|Diamond Hotel
|Степана Разина, 130
|3 700 ₽
|Рейтинг 4,9, центр
|Brut Hotel
|Красноармейская, 76
|от 3 500 ₽
|Рейтинг 4,9, дизайн-отель
|Бутик-отель Летягинъ
|Самарская, 69
|6 200 ₽
|4 звезды, 1 км до центра, 9,6/10
У вокзала и аэропорта: транзитные варианты
|Отель
|Где
|Цена от
|Кому
|Виктория
|Тухачевского, 165
|2 700 ₽
|3,4 км до центра, 1,1 км до метро «Московская», рейтинг 8,9/10
|Пирамида
|4-й проезд, 18
|от 3 000 ₽
|520 м до метро «Гагаринская», для ранних выездов
|Nova
|Скляренко, 48а
|2 250 ₽
|У «Российской», бюджетный вариант с хорошими отзывами
|Моя
|Московское ш., 23-й км, 30
|2 700 ₽
|На въезде по М-5, SPA и баня, «лучшая гостиница 2026» по отзывам
|Авиаотель
|у аэропорта Курумоч
|от 3 000 ₽
|Для ночных прилётов/вылетов — не надо ехать в город
|Парк-Отель Озерки
|Московское ш., 150а к2
|от 800 ₽
|18 км до центра, для автотранзита и природы
Аэропорт Курумоч находится в 35 км от города — дорога на такси занимает 40–60 минут и стоит 900–1 500 ₽, поэтому отель «у аэропорта» выбирают, только если рейс ночью или ранним утром. Для дневных рейсов почти всегда выгоднее ночлег в центре + такси.
Бюджет: мини-отели, хостелы
- Loft (Горького, 79Б) — от 2 880 ₽, 2 минуты до набережной и пляжа, рейтинг 8,5/10;
- Best City Hotel (Осипенко, 3) — от 3 000 ₽, у метро «Алабинская»;
- Тренд Самара (8-я Радиальная, 6) — от 2 400 ₽, премия гостеприимства, можно с животными;
- Четыре сезона (Центральная, 28) — 2 000–3 000 ₽, рейтинг 4,7;
- Городской (Мичурина, 21) — от 3 800 ₽, тренажёрный зал;
- Мирталь (Ново-Урицкая, 21) — от 4 500 ₽, с бассейном и сауной;
- Лайк Хостел — 350–400 ₽ за койку, рейтинг 4,4 — самый бюджетный вариант города;
- Хостелы Гагарин, Легенда — от 500 ₽.
Апартаменты: когда дешевле отеля
Для недельных поездок и семей апартаменты часто выигрывают у отелей по деньгам в 1,5–2 раза: студии от 1 636 ₽ (SamAparts на 5-й просеке), дизайн-квартиры в центре — 3 100–3 800 ₽, двухкомнатные с видом на Волгу на Волжском проспекте — 5 950–10 900 ₽. Всё — с кухней, стиральной машиной и бесконтактным заселением.
Что смотреть при выборе апартаментов: количество отзывов (у новых объектов их мало — качество лотерея), наличие скидок за длительное проживание, реальные фото и отметку «проверенный объект».
Сезонность и цены
- Июнь–август — высокий сезон: пляжи Волги, фестивали; цены на 30–50% выше, центр разбирают за 2–3 недели.
- Сентябрь–май — деловой сезон: спрос стабильный в будни, ниже по выходным. Командировочным выгоднее заезжать с воскресенья.
- Ноябрь–февраль — низкий сезон: реально найти 4 звезды за цену «трёшки».
- Крупные события (форумы, концерты на «Солидарность Самара Арена») — локальные скачки цен; в такие даты бронируйте заранее и с бесплатной отменой.
Как забронировать дешевле
- Сравните агрегаторы и напрямую. На Ostrovok, Яндекс Путешествиях и 101hotels цены различаются до 15%; у Лотте и 7 Авеню на официальных сайтах бывают тарифы с завтраком дешевле.
- Ищите тарифы «без предоплаты» с бесплатной отменой — они стоят на 5–10% дороже, но спасают при переносе командировки.
- Кэшбэк по картам банков-партнёров сервисов бронирования — ещё 2–10%.
- Длительное проживание: от 7 ночей у апартаментов скидка 10–25%; у сетевых отелей — корпоративные тарифы.
- Завтрак включён vs без: если завтрак стоит отдельно (500–800 ₽), посчитайте — иногда тариф с завтраком дешевле «чистого».
Частые вопросы
«Где лучше жить впервые в Самаре?» Район улиц Куйбышева — Ленинградская — Ново-Садовой (исторический центр, «бутерброд» между Полевой и набережной). Оттуда пешком доступны набережная, площадь Куйбышева, оперный театр, Струковский сад.
«Нужна ли регистрация для иностранных гостей?» Да, отель обязан зарегистрировать иностранного гостя в течение суток — уточняйте при брони, это стандартная услуга всех крупных отелей города.
«Можно с животными?» Моя, Моя Глинка, Озерки, Тренд — принимают с животными (уточняйте размер и доплату); большинство сетевых отелей — нет.
«Номер на час — где?» Rooms (Ново-Садовая, 241) и Лабиринт (Свободы, 200) предлагают почасовую аренду от 2 000–3 000 ₽.
«Отель с бассейном — где?» Лотте, 7 Авеню, HolidayHall, Мирталь. Зимой это главный аргумент выбора в премиум-сегменте.
«Мероприятие на 50 человек — где?» Конференц-залы есть у Лотте, 7 Авеню, HolidayHall, Хэмптона, Фурора, Ост Вест. Для деловых форумов — узнавайте «пакет конференция + проживание», он обычно на 20–30% дешевле суммы по отдельности.