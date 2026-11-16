Справочник НИАСам: полное руководство по жизни и деньгам в Самарской области

Мы собрали всю справочную серию в одно место — по блокам, с короткими аннотациями. Каждый материал написан с конкретикой по Самарской области: тарифы, адреса, телефоны и правила действуют на ноябрь 2026 года. Сохраняйте страницу — она будет пополняться.

Деньги и права

Пенсии: полный гайд — что происходит с пенсией после 50 лет: индексация, досрочный выход, федеральная и региональные доплаты, что проверить в выписке СФР и с каких пор собирается страховой стаж.

— что происходит с пенсией после 50 лет: индексация, досрочный выход, федеральная и региональные доплаты, что проверить в выписке СФР и с каких пор собирается страховой стаж. Налоги: уведомления, льготы, вычеты — как ФНС теперь рассылает налоговые уведомления напрямую в личный кабинет, какие льготы положены пенсионерам и инвалидам, когда платить, как вернуть НДФЛ через вычеты и что изменит прогрессирующая шкала.

— как ФНС теперь рассылает налоговые уведомления напрямую в личный кабинет, какие льготы положены пенсионерам и инвалидам, когда платить, как вернуть НДФЛ через вычеты и что изменит прогрессирующая шкала. Единое пособие на детей — кому положено в 2026 году, как считается нуждаемость (имущественный ценз, доход на каждого члена семьи), что изменилось с учётом алиментов и как подать заявление через Госуслуги.

Семья и дети

Сады, школы и 1 класс — дедлайны записи в 1 класс (сколько дней живёт «своё» окно и что происходит после), электронная запись в детский сад, документы, что делать при переезде и при отказе по месту.

Работа и дела

Больничные, отпуска, увольнение — сколько платят на больничном в 2026 году, как растёт размер по стажу, ежегодный отпуск и его перенос, все виды увольнения с их ценой и порядок действий при нарушении со стороны работодателя.

— сколько платят на больничном в 2026 году, как растёт размер по стажу, ежегодный отпуск и его перенос, все виды увольнения с их ценой и порядок действий при нарушении со стороны работодателя. Алименты и развод — бракоразводный процесс: через ЗАГС или суд, порядок подачи, размеры алиментов (доля или твёрдая сумма), как взыскивать через суд и что изменится при неуплате. Отдельный раздел — влияние алиментов на размер единого пособия.

— бракоразводный процесс: через ЗАГС или суд, порядок подачи, размеры алиментов (доля или твёрдая сумма), как взыскивать через суд и что изменится при неуплате. Отдельный раздел — влияние алиментов на размер единого пособия. Наследство — как принять наследство в 6-месячный срок, какие документы нужны нотариусу, сколько стоит свидетельство, что делать при пропуске срока (суд или согласие наследников) и как подтвердить фактическое принятие.

Недвижимость и сделки

Покупка, продажа и дарение жилья — полный чек-лист проверки квартиры и продавца (выписка ЕГРН, Федресурс, ФССП, реестр доверенностей), когда сделка обязательно идёт через нотариуса, госпошлины 2026 года, налоги при продаже и все правила маткапитала.

— полный чек-лист проверки квартиры и продавца (выписка ЕГРН, Федресурс, ФССП, реестр доверенностей), когда сделка обязательно идёт через нотариуса, госпошлины 2026 года, налоги при продаже и все правила маткапитала. Ипотека и страхование — каникулы до 18 месяцев для семей с детьми, стандартные каникулы при потере работы, когда рефинансирование окупается (с формулой), возврат страховки в период охлаждения 30 дней и при досрочном погашении, налоговый вычет по процентам до 660 тысяч рублей.

— каникулы до 18 месяцев для семей с детьми, стандартные каникулы при потере работы, когда рефинансирование окупается (с формулой), возврат страховки в период охлаждения 30 дней и при досрочном погашении, налоговый вычет по процентам до 660 тысяч рублей. Дачная амнистия и оформление дома — как узаконить дом, баню и гараж до 1 марта 2031 года без разрешения на строительство, уведомительный порядок для новых строек, гаражная амнистия до 2031 года, льготы по налогу на постройки и правила продажи дачи.

— как узаконить дом, баню и гараж до 1 марта 2031 года без разрешения на строительство, уведомительный порядок для новых строек, гаражная амнистия до 2031 года, льготы по налогу на постройки и правила продажи дачи. Таблица «Какая постройка что стоит» — реальный прайс кадастровых работ в Самарской области: техпланы на дом, баню, гараж, межевание и готовые пакеты «под ключ».

— реальный прайс кадастровых работ в Самарской области: техпланы на дом, баню, гараж, межевание и готовые пакеты «под ключ». Перепланировка и согласование — что можно, что нужно согласовать и что запрещено в квартире; онлайн-согласование через Госуслуги, новые правила 1 июля 2026 года (мокрые зоны, тяжёлые перегородки, доступ к коммуникациям), штрафы и легализация «задним числом».

— что можно, что нужно согласовать и что запрещено в квартире; онлайн-согласование через Госуслуги, новые правила 1 июля 2026 года (мокрые зоны, тяжёлые перегородки, доступ к коммуникациям), штрафы и легализация «задним числом». Памятка «Можно / Нужно / Запрещено» — одна таблица на весь ремонт: найдите свою работу и сразу поймёте, идти за согласованием или нет.

Городская жизнь

ЖКХ: квитанция, долги, субсидии, отопительный сезон — как читать квитанцию и где прячутся ошибки, пени по срокам, реструктуризация долга, субсидия при расходах свыше 22% дохода, почему за отопление платят летом и шаблон заявления о перерасчёте.

— как читать квитанцию и где прячутся ошибки, пени по срокам, реструктуризация долга, субсидия при расходах свыше 22% дохода, почему за отопление платят летом и шаблон заявления о перерасчёте. Капремонт — новый тариф 2026 года (плюс 38%), возрастная компенсация 70/80+ с формулой расчёта, спецсчёт или «общий котёл» — что выгоднее и как перейти, особый порядок пени до 2027 года, «каникулы» для новостроек.

— новый тариф 2026 года (плюс 38%), возрастная компенсация 70/80+ с формулой расчёта, спецсчёт или «общий котёл» — что выгоднее и как перейти, особый порядок пени до 2027 года, «каникулы» для новостроек. Диспансеризация — кто и когда проходит бесплатно по ОМС (годы рождения), шесть онкоскринингов, группы здоровья и диспансерное наблюдение, оплачиваемый день у работодателя и субботние дни в поликлиниках.

— кто и когда проходит бесплатно по ОМС (годы рождения), шесть онкоскринингов, группы здоровья и диспансерное наблюдение, оплачиваемый день у работодателя и субботние дни в поликлиниках. Памятка «Онкоскрининги: что и в каком возрасте» — таблица по возрастам и периодичности: ПАП-тест, маммография, кал на скрытую кровь, ПСА, ЭГДС, КТ лёгких.

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