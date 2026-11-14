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Единое пособие на детей: кому положено и как посчитать доход семьи

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Единое пособие на детей: кому положено и как посчитать доход семьи

Единое пособие — главная детская выплата страны, которая с 2023 года объединила целый ряд прежних пособий. В Самарской области в 2026 году его получают более 50 тысяч детей и свыше тысячи беременных женщин. Но правила назначения в 2026-м серьёзно ужесточились: ввели новое правило 8 МРОТ и изменили подсчёт алиментов. Разбираем по шагам.

Кому положено

Две категории получателей: 

  • беременные женщины, вставшие на учёт в медицинской организации на сроке до 12 недель;
  • дети до 17 лет включительно (пособие назначается на каждого ребёнка отдельно).

Три обязательных условия одновременно:

  • заявитель и дети — граждане РФ, постоянно проживающие в России;
  • среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения (в Самарской области — 17 803 рубля в 2026 году);
  • имущество семьи соответствует установленным лимитам.

Какой размер выплаты

Пособие назначается в трёх ступенях — от 50% до 100% регионального прожиточного минимума: 

Кому 50% 75% 100%
На ребёнка до 17 лет 8 634,50 руб. 12 951,75 руб. 17 269 руб.
Беременной женщине 9 702,50 руб. 14 553,75 руб. 19 405 руб.

Как работает алгоритм: СФР сначала назначает базовые 50%. Если с этой выплатой среднедушевой доход семьи всё ещё ниже прожиточного минимума — размер повышают до 75%. Если и с 75% доход ниже минимума — назначают 100%. Логика простая: чем меньше доход, тем больше пособие. 

Как считается доход семьи

Формула среднедушевого дохода:

СД = доход всех членов семьи за 12 месяцев 12 × число членов семьи СД = 12 × число членов семьидоход всех членов семьи за 12 месяцев​

Расчётный период — 12 месяцев, предшествующих месяцу перед подачей заявления. Если подаёте в марте 2026 года, считаются доходы с февраля 2025-го по январь 2026-го. 

В состав семьи при оценке нуждаемости входят: заявитель, его супруг(а), несовершеннолетние дети, дети под опекой, а также дети до 23 лет, если они учатся очно. 

Что не учитывается в доходах: единовременная матпомощь от работодателя при рождении ребёнка, подработки несовершеннолетних, проценты по счетам на имя опекаемого ребёнка, выплаты «Мать-героиня» и ордену «Родительская слава». 

Алименты: с 1 марта 2026 года, если алименты не взысканы через суд, их считают от средней зарплаты по региону — 1/4 от 70 392,70 рубля на одного ребёнка (17 598,18 рубля в месяц), 1/3 — на двух, 1/2 — на трёх и более. Это правило было введено против родителей, скрывающих доходы от алиментов. 

Правило 8 МРОТ: главное изменение 2026 года

С 1 января 2026 года у каждого трудоспособного члена семьи годовой доход за расчётный период должен быть не менее 216 744 рублей (8 МРОТ × 27 093 рубля). Это примерно 18 062 рубля в месяц. Раньше порог был вдвое ниже — 4 МРОТ. 

Важно понимать: важен общий доход за 12 месяцев, а не зарплата каждый месяц. Можно работать на 0,5 ставки или иметь нулевые месяцы — главное, чтобы сумма за год дотянула до 216 744 рублей. В доход с 2026 года включаются и больничные.

Кого правило не касается: единственный родитель, многодетные семьи, пенсионеры, получатели пенсий по инвалидности. И все, у кого есть уважительные причины отсутствия дохода: 

  • уход за ребёнком до 3 лет (для многодетного родителя — до любого возраста);
  • беременность от 6 месяцев в расчётном периоде или от 12 недель на день подачи заявления;
  • очное обучение до 23 лет;
  • лечение длительностью от 3 месяцев;
  • уход за ребёнком, если родитель один (второго нет физически);
  • уход за инвалидом;
  • безработица с официальной регистрацией в центре занятости (до 6 месяцев);
  • служба в армии и 3 месяца после демобилизации;
  • отбывание наказания и 3 месяца после освобождения.

Если уважительные причины охватывают 10 месяцев из 12, порог дохода вообще не применяется — пособие дадут и при нулевом доходе. Если меньше — порог пересчитывается пропорционально месяцам. 

Имущественные лимиты: что проверяют

СФР автоматически проверяет данные через Росреестр, ГИБДД и ФНС. Превышение лимитов — самостоятельное основание для отказа, даже если доход минимальный: 

  • Одна квартира любой площади; две и более — не более 24 м² на члена семьи;
  • Один дом любой площади; два и более — до 40 м² на члена семьи;
  • Автомобилей — не более двух (для многодетных и семей с инвалидами — исключения);
  • Земельные участки — до 0,25 га в городе или 1 га в сельской местности;
  • одновременно можно владеть одной квартирой, домом, дачей, гаражом или машиноместом, автомобилем, мотоциклом — по одной единице каждого вида.

Пример расчёта

Семья из четырёх человек в Самаре: мама, папа, двое детей (4 года и 8 лет). Доход родителей за расчётный год — 780 000 рублей (по 390 000 на каждого, то есть по 32,5 тысячи в месяц). Своя квартира 58 м², одна машина.

  1. Среднедушевой доход: 780 000 / 12 / 4 = 16 250 рублей. Это ниже прожиточного минимума на душу (17 803 руб.) — первая проверка пройдена.
  2. Правило 8 МРОТ: доход каждого родителя — 390 000 рублей за год, что выше 216 744 рублей — вторая проверка пройдена.
  3. Имущество: одна квартира (площадь не важна для одного объекта), одна машина — третья проверка пройдена.
  4. Базовый размер — 50% от детского прожиточного минимума: 8 634,50 рубля на каждого ребёнка в месяц. С этой выплатой среднедушевой доход семьи: (780 000 + 2 × 12 × 8 634,50) / 12 / 4 = (780 000 + 207 228) / 48 = 20 567 рублей — это выше прожиточного минимума. Повышение до 75% не назначается.

Итог: 8 634,50 рубля на каждого из двух детей — 17 269 рублей в месяц на семью.

Контрпример: те же родители, но один работает на полставки с доходом 150 000 рублей за год, второй — 390 000. Общий среднедушевой доход ещё ниже, но правило 8 МРОТ нарушено: у одного из родителей всего 150 000 рублей за год, а порог — 216 744. Если у него нет уважительной причины (декрет, болезнь, обучение), в пособии откажут, несмотря на скромный общий доход семьи.

Как оформить и продлить

  1. Подайте заявление через Госуслуги (самый быстрый путь), в клиентской службе СФР или в МФЦ. Решение — до 10 рабочих дней, в отдельных случаях до 30.
  2. Пособие назначается на 12 месяцев, потом продлевается по заявлению. Для продления заявление подают за месяц до окончания текущего периода или в течение 3 месяцев после.
  3. Многодетным — льгота при продлении: если среднедушевой доход превысил прожиточный минимум не более чем на 10%, выплату можно продлить ещё на год. 
  4. Новорождённым в семьях, уже получающих пособие на старших детей, — назначается проактивно, без нового заявления и в том же размере. 

Частые причины отказа

  • Среднедушевой доход выше прожиточного минимума — самая частая причина;
  • Недостаточный минимальный доход — у одного из трудоспособных меньше 8 МРОТ за год без уважительной причины;
  • Превышение имущественных лимитов — например, две машины у семьи без инвалидности и статуса многодетной;
  • Нет уважительной причины нулевого дохода — и нет регистрации в центре занятости;
  • Противоречия в сведениях — если данные в заявлении не сходятся с базами ведомств.

С 1 октября 2026 года в трёх регионах-пилотах (Московская область, ХМАО, ЯНАО) фонд начал дополнительно проверять поступления на банковские счета и вклады: если за год на счета пришло вдвое больше официального дохода семьи — отказ. Самарской области в эксперименте пока нет, но правило могут расширить. 

Куда обращаться

Вопрос Куда обращаться Телефон
Подача заявления, статус Госуслуги, клиентская служба СФР, МФЦ
Консультации по пособиям СФР по Самарской области 8 (846) 264-90-02
Федеральная линия СФР 8 (800) 100-00-01 (бесплатно)
Соцзащита области (региональные меры) ГКУ «ГУСЗН»

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Теги: Справочник

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