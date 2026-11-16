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Памятка дачнику ремонта: что с перегородками можно, что нужно согласовать, а что запрещено

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Памятка дачнику ремонта: что с перегородками можно, что нужно согласовать, а что запрещено

 

Три зоны работ в квартире. Перед ремонтом найдите свою строку — это сэкономит месяцы согласований и десятки тысяч рублей.

✅ МОЖНО без всяких согласований — косметика и замена «на том же месте»

Работа Комментарий
Обои, покраска, плитка, напольные покрытия Любые декоративные работы — план квартиры не меняется
Замена окон и дверей в прежних проёмах Включая входную дверь в квартиру
Замена сантехники: ванна на место ванны, унитаз на место унитаза Новая модель — да, новая точка в квартире — нет (см. вторую колонку)
Замена радиаторов отопления на аналогичные Не выносим на лоджию, не меняем схему подключения
Перенос розеток и выключателей Без затрагивания вводного щитка и стояков
Навесные полки, шкафы, встроенная мебель Только не поверх стояков и вентканалов
Замена кухни на новую «на прежнем месте» Плита того же типа: газовая → газовая, электрическая → электрическая

⚠️ НУЖНО СОГЛАСОВАТЬ — по заявлению до ремонта (15 рабочих дней через Госуслуги)

Работа Что потребуется
Снос, перенос, возведение перегородок (кроме несущих) Проект или эскиз — уточните у согласующего органа
Замена лёгкой перегородки на тяжёлую (кирпич, пеноблок) — действует с 1 июля 2026 года Инженерное обследование + проект
Перенос санузла, кухни, увеличение «мокрых зон» Проект; расширение — только за счёт коридора/кладовой, не над жилыми комнатами соседей
Замена газовой плиты на электрическую (или наоборот) Проект + документы на газ
Замена ванны на душевую с переносом точки водоразбора Проект переустройства
Устройство кухни-ниши в коридоре, кладовой, гардеробной Проект; в газифицированной кухне — плотная дверь или замена плиты
Присоединение части общего коридора/тамбура Проект + протокол общего собрания собственников
Любые работы с несущей стеной (проём, усиление) Только по проекту проектного института с техническим заключением — эскизом не согласуют
Демонтаж и перенос инженерных сетей (вода, канализация, отопление) Проект переустройства
Установка кондиционера на фасад В ряде домов — по согласованию с УК и администрацией (проверьте правило для вашего дома)
Перепланировка в ипотечной квартире Письменное согласие банка до подачи заявления

 

Теги: Справочник

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