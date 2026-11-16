Памятка дачнику ремонта: что с перегородками можно, что нужно согласовать, а что запрещено

Три зоны работ в квартире. Перед ремонтом найдите свою строку — это сэкономит месяцы согласований и десятки тысяч рублей.
✅ МОЖНО без всяких согласований — косметика и замена «на том же месте»
|Работа
|Комментарий
|Обои, покраска, плитка, напольные покрытия
|Любые декоративные работы — план квартиры не меняется
|Замена окон и дверей в прежних проёмах
|Включая входную дверь в квартиру
|Замена сантехники: ванна на место ванны, унитаз на место унитаза
|Новая модель — да, новая точка в квартире — нет (см. вторую колонку)
|Замена радиаторов отопления на аналогичные
|Не выносим на лоджию, не меняем схему подключения
|Перенос розеток и выключателей
|Без затрагивания вводного щитка и стояков
|Навесные полки, шкафы, встроенная мебель
|Только не поверх стояков и вентканалов
|Замена кухни на новую «на прежнем месте»
|Плита того же типа: газовая → газовая, электрическая → электрическая
⚠️ НУЖНО СОГЛАСОВАТЬ — по заявлению до ремонта (15 рабочих дней через Госуслуги)
|Работа
|Что потребуется
|Снос, перенос, возведение перегородок (кроме несущих)
|Проект или эскиз — уточните у согласующего органа
|Замена лёгкой перегородки на тяжёлую (кирпич, пеноблок) — действует с 1 июля 2026 года
|Инженерное обследование + проект
|Перенос санузла, кухни, увеличение «мокрых зон»
|Проект; расширение — только за счёт коридора/кладовой, не над жилыми комнатами соседей
|Замена газовой плиты на электрическую (или наоборот)
|Проект + документы на газ
|Замена ванны на душевую с переносом точки водоразбора
|Проект переустройства
|Устройство кухни-ниши в коридоре, кладовой, гардеробной
|Проект; в газифицированной кухне — плотная дверь или замена плиты
|Присоединение части общего коридора/тамбура
|Проект + протокол общего собрания собственников
|Любые работы с несущей стеной (проём, усиление)
|Только по проекту проектного института с техническим заключением — эскизом не согласуют
|Демонтаж и перенос инженерных сетей (вода, канализация, отопление)
|Проект переустройства
|Установка кондиционера на фасад
|В ряде домов — по согласованию с УК и администрацией (проверьте правило для вашего дома)
|Перепланировка в ипотечной квартире
|Письменное согласие банка до подачи заявления