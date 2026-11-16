Памятка дачнику ремонта: что с перегородками можно, что нужно согласовать, а что запрещено

Снос, перенос, возведение перегородок (кроме несущих) Проект или эскиз — уточните у согласующего органа

Замена лёгкой перегородки на тяжёлую (кирпич, пеноблок) — действует с 1 июля 2026 года Инженерное обследование + проект

Перенос санузла, кухни, увеличение «мокрых зон» Проект; расширение — только за счёт коридора/кладовой, не над жилыми комнатами соседей

Замена газовой плиты на электрическую (или наоборот) Проект + документы на газ

Замена ванны на душевую с переносом точки водоразбора Проект переустройства

Устройство кухни-ниши в коридоре, кладовой, гардеробной Проект; в газифицированной кухне — плотная дверь или замена плиты

Присоединение части общего коридора/тамбура Проект + протокол общего собрания собственников

Любые работы с несущей стеной (проём, усиление) Только по проекту проектного института с техническим заключением — эскизом не согласуют

Демонтаж и перенос инженерных сетей (вода, канализация, отопление) Проект переустройства

Установка кондиционера на фасад В ряде домов — по согласованию с УК и администрацией (проверьте правило для вашего дома)