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Перепланировка и согласование: что можно трогать в квартире без разрешения, как оформить и чем грозит самовольный ремонт

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Перепланировка и согласование: что можно трогать в квартире без разрешения, как оформить и чем грозит самовольный ремонт

Снести перегородку между комнатой и коридором, расширить санузел, вынести стену на кухне-нише — на каждом из этих шагов квартира превращается в «проблемный объект»: с несогласованной перепланировкой её сложнее продать, нельзя узаконить ипотеку на рефинансирование, а жилинспекция может обязать вернуть всё как было. С 2025 года согласование стало проще: заявление подаётся через Госуслуги, список документов сокращён, а причины отказа стандартизированы. Разбираем полный порядок для Самарской области на 2026 год.

Перепланировка и переустройство: в чём разница

По Жилищному кодексу это два разных вида работ: 

  • Переустройство — установка, замена или перенос инженерных сетей и сантехнического оборудования (душевая вместо ванны, перенос труб, новая газовая плита вместо электрической);
  • Перепланировка — изменение границ и площади помещения: снос и возведение перегородок, организация кухни-ниши, кладовой, гардеробной, расширение санузла.

Обе требуют согласования с местной администрацией — в Самарской области это администрации районов по месту нахождения помещения. 

Что можно делать без согласования

Всё, что не меняет план квартиры из выписки ЕГРН: 

  • косметический ремонт: покраска, обои, замена напольного покрытия;
  • замена дверей и окон (в тех же проёмах);
  • перенос розеток и выключателей;
  • замена сантехники на прежнем месте;
  • замена батарей отопления на аналогичные.

Что нужно согласовать

Любые изменения конфигурации и инженерки: 

  • снос, возведение или перенос перегородок;
  • увеличение санузла или кухни, их перенос;
  • объединение лоджии с комнатой;
  • замена ванны на душевую кабину и «мокрые» работы с переносом оборудования;
  • установка оборудования, которого нет в техпаспорте (например, газовая плита вместо электрической);
  • любые работы с несущими стенами — только по проекту с техническим заключением проектного института.

Важно с 1 июля 2026 года — три новых пункта контроля: 

  1. Замена лёгкой перегородки на тяжёлую. Демонтировали гипсокартон и построили стену из кирпича или пеноблока — это перепланировка: тяжёлые материалы увеличивают нагрузку на перекрытия. Нужны инженерное обследование и согласование.
  2. Доступ к коммуникациям. Стояки водоснабжения, канализацию и венткоробы нельзя замуровывать в несъёмные короба — обязательны ревизионные люки или съёмные панели.
  3. «Мокрые зоны». Расширять ванную и санузел за счёт жилой комнаты нельзя, если «мокрая зона» окажется над спальней или гостиной соседей снизу. За счёт коридора или кладовой — можно, но по проекту.

Что запрещено всегда

  • полностью сносить несущие стены;
  • демонтировать или уменьшать общедомовые венткоробы;
  • переносить радиаторы отопления на балкон или лоджию;
  • устраивать санузел над жилой комнатой или кухней соседей снизу;
  • обустраивать кухню под санузлом соседей сверху;
  • объединять газифицированную кухню с комнатой без плотной двери или замены плиты;
  • устраивать комнату или кухню без окна;
  • в аварийных домах — практически любые вмешательства. 

Как согласовать: два этапа на Госуслугах

С 2025 года согласование доступно онлайн во всех регионах, кроме Москвы и Московской области (там — через mos.ru). На Госуслугах работает «Робот Макс»: вводите кадастровый номер — и получаете индивидуальный план согласования под вашу ситуацию. 

Этап 1 — согласование возможности работ (до ремонта): 

  1. Соберите документы:
    • проект перепланировки от проектной организации с допуском СРО (или эскиз — для простых изменений вроде переноса ненесущей перегородки, уточняйте в согласующем органе);
    • согласие всех собственников (письменное; если один заполняет заявление на Госуслугах, остальные подтверждают своими учётными записями);
    • согласие банка — если квартира в ипотеке (проверяется по выписке из ЕГРН);
    • технический паспорт — можно не прикладывать: согласующий орган запросит его сам, при отсутствии в базах у вас будет 7 рабочих дней на донесение;
    • протокол общего собрания собственников дома — только если перепланировка затрагивает общее имущество (например, присоединение части коридора);
    • заключение органа охраны памятников — для домов-памятников.
  2. Подайте заявление через Госуслуги, МФЦ или в администрацию района. Срок — 15 рабочих дней (по общему порядку — до 45 дней).
  3. Получите решение о согласовании или мотивированный отказ с одной из стандартных причин.

Этап 2 — согласование завершения работ (после ремонта): 

  1. Проведите ремонт строго по одобренному проекту. Отклонение от проекта — это уже самовольная перепланировка.
  2. Закажите технический план у кадастрового инженера (выбрать его можно через Госуслуги или на электронной платформе кадастровых работ).
  3. Подайте заявление на согласование завершения работ; если нужна приёмочная комиссия — дату и время осмотра выбираете в личном кабинете. Срок — 13 рабочих дней.
  4. Оплатите госпошлину и получите обновлённую выписку из ЕГРН — только после внесения записи перепланировка считается завершённой по закону. 

Сколько стоит легальная перепланировка

Статья расходов Цена (2026)
Проект перепланировки (организация с допуском СРО) 25 000–150 000 руб., при вмешательстве в несущие стены — от 100 000
Техническое заключение о состоянии конструкций (для несущих стен) 20 000–60 000 руб.
Технический план помещения (кадастровый инженер) 7 000–20 000 руб.
Технический паспорт в БТИ (если нет) от 10 000 руб.
Госпошлина за кадастровый учёт изменений 1 000 руб. (физлица), 2 000 руб. (организации)
Госпошлина за каждое новое помещение (учёт + регистрация права) 6 000 руб. (физлица), 66 000 руб. (организации)
Согласование (заявление) бесплатно

Госпошлина за учёт изменений и регистрацию новых помещений делится между собственниками поровну; платить нужно каждому, реквизиты — на сайте Росреестра. При отказе Росреестра пошлину можно вернуть или переиспользовать в течение трёх лет. Освобождены от пошлины ветераны и инвалиды ВОВ, бывшие узники концлагерей и военнопленные. 

Отдельные затраты — нотариальные согласия собственников (при отсутствии у них учётных записей на Госуслугах), 2 000–10 000 рублей.

Чем грозит самовольная перепланировка

Штраф по ч. 2 ст. 7.21 КоАП — формально символический, но это лишь начало цепочки: 

Последствие Сумма/срок
Штраф гражданину за самовольную перепланировку 2 000–2 500 руб.
Штраф должностным лицам 4 000–5 000 руб.
Штраф юридическим лицам 40 000–50 000 руб.
Неисполнение предписания (ст. 19.5 КоАП) повторные штрафы, до 15 000 руб.
Предписание вернуть в исходное состояние срок устанавливает администрация (обычно до 3 месяцев)
Возмещение ущерба соседям при затоплении из-за переноса мокрых зон по факту ущерба
Продажа квартиры с торгов в крайнем случае — по иску администрации через суд

Реальная цена самовольности — не штраф, а расходы: восстановление первоначальной планировки (100 000 – 1 000 000 рублей за одну несущую стену), судебные издержки, невозможность нормально продать квартиру. 

Узаконивание «задним числом»: если ремонт уже сделан

Два пути:

Административный. С 2025 года узаконить перепланировку в административном порядке (без суда) можно во всех регионах: подаёте заявление о согласовании сохранения уже выполненных работ с техническим заключением о допустимости и безопасности изменений. Процедура похожа на обычное согласование, но с дополнительной проверкой безопасности. 

Судебный. Если административный не сработал — иск о сохранении перепланировки. Суд встанет на вашу сторону, если докажете через экспертизы: 

  • изменения не затрагивают несущие конструкции и инженерные системы;
  • соблюдены санитарные и противопожарные нормы;
  • не ухудшены условия проживания соседей;
  • изменения технически допустимы.

Занимает от 6 до 8 месяцев: экспертиза 30 000–150 000 рублей, юрист 30 000–100 000, госпошлина 300 рублей. При отказе — принудительный возврат в исходное состояние. 

Перепланировка и продажа квартиры

Квартиру с несогласованной перепланировкой формально продать можно, но на практике: 

  • покупатели опасаются: узаконивание чужого ремонта — их головная боль, часто его вообще нельзя провести;
  • если сделка состоялась — цена заметно ниже рыночной;
  • ипотечные банки часто отказывают в кредитовании таких объектов;
  • в оценке для страховки и залога «красные линии» в техпаспорте снижают стоимость.

Поэтому продуманную стратегию стоит выбрать до выставления на продажу: либо узаконить (дешевле и быстрее — до ремонта), либо честно заявить о перепланировке и согласиться на скидку.

Частный дом и садовый дом: правила проще

Внутри жилого или садового дома согласовывать перепланировку не нужно — но изменения конфигурации (например, из двух комнат сделали три) нужно внести в ЕГРН через технический план кадастрового инженера. Любые изменения наружного облика (пристройки, изменение фасада) требуют уведомления о строительстве — как при ИЖС. 

Ипотека: что важно знать заёмщику

Пока квартира в залоге банка: 

  • перепланировка без письменного согласия банка — нарушение кредитного договора: возможен штраф по тарифам банка, требование досрочного погашения, отказ в рефинансировании и блокировка сделок;
  • проверьте и страховой договор — там может быть условие об обязательном согласовании;
  • планировку будущего ремонта лучше показать банку до начала работ: многие банки согласуют проекты в рамках сопровождения залога.

Куда обращаться в Самарской области

Вопрос Куда обращаться Контакты
Согласование перепланировки и переустройства Администрация района по месту нахождения помещения очно, через МФЦ или Госуслуги
Подача заявления, индивидуальный план согласования Госуслуги gosuslugi.ru, услуга «Согласование перепланировки»
Вопросы по перепланировкам в МКД, надзор Государственная жилищная инспекция Самарской области г. Самара, ул. Льва Толстого, 123; горячая линия 8 (846) 200-02-98; канцелярия 8 (846) 200-02-48; gzhi.samregion.ru
Вопросы по перепланировкам в Тольятти Северо-Западное управление жилинспекции г. Тольятти, ул. Ворошилова, 17; 8 (8482) 76-12-33
Технический паспорт, техплан БТИ области, кадастровые инженеры выбрать инженера можно на Госуслугах
Регистрация изменений в ЕГРН Росреестр / МФЦ / Госуслуги rosreestr.gov.ru, 8 (800) 100-34-34
Споры о сохранении перепланировки Районный суд через ГАС «Правосудие»

Частые вопросы

«Заменили ванну на душевую на том же месте — согласовать нужно?» Нет: замена сантехники в прежней точке — это переустройство без изменения планировки, согласование не требуется. Но если душевая появляется на новом месте — уже нужно. 

«Соседи жалуются, что я замуровал стояк» — с 1 июля 2026 года несъёмные короба над стояками и вентканалами — нарушение: доступ к коммуникациям должен сохраняться через люки и съёмные панели. Если УК не может обслуживать систему, вас обяжут вскрыть конструкцию за свой счёт.

«Как понять, несущая ли стена?» По поэтажному плану из техпаспорта (несущие — обычно толще и выделены), по проекту дома или запросу в управляющую компанию/застройщика. Работы с несущими стенами согласовываются только через проектный институт — «эскизом» такие изменения не согласуют. 

«Купил квартиру с несогласованной перепланировкой — что делать?» Сначала проверьте, попадают ли изменения под запрет (несущие, мокрые зоны над жилыми комнатами) — если нет, есть шанс узаконить административно с техническим заключением. Если изменения затрагивают несущие конструкции — только суд, при отказе возврат в исходное состояние за ваш счёт.

«Перепланировка в новостройке без записи в ЕГРН вообще существует?» С 1 апреля 2024 года перепланировка считается завершённой только со дня внесения изменений в ЕГРН о новых границах и площади. Пока записи нет — помещения в квартире юридически «не существует», что мешает любой сделке. 

«Могут ли оштрафовать за перепланировку, которую никто не заметил?» На практике узнают при сделках: покупатель заказывает техпаспорт, и «красные линии» всплывают. Также узнают управляющие компании при обходах, а с развитием единой базы данных о самовольных изменениях риск штрафов по горячим следам растёт.

Полезные ссылки

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Ипотека и страхование: каникулы до 18 месяцев, рефинансирование без убытков, вычет за проценты и возврат страховки (согласие банка и страховой)

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Теги: Справочник

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