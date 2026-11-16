Перепланировка и согласование: что можно трогать в квартире без разрешения, как оформить и чем грозит самовольный ремонт

Снести перегородку между комнатой и коридором, расширить санузел, вынести стену на кухне-нише — на каждом из этих шагов квартира превращается в «проблемный объект»: с несогласованной перепланировкой её сложнее продать, нельзя узаконить ипотеку на рефинансирование, а жилинспекция может обязать вернуть всё как было. С 2025 года согласование стало проще: заявление подаётся через Госуслуги, список документов сокращён, а причины отказа стандартизированы. Разбираем полный порядок для Самарской области на 2026 год.
Перепланировка и переустройство: в чём разница
По Жилищному кодексу это два разных вида работ:
- Переустройство — установка, замена или перенос инженерных сетей и сантехнического оборудования (душевая вместо ванны, перенос труб, новая газовая плита вместо электрической);
- Перепланировка — изменение границ и площади помещения: снос и возведение перегородок, организация кухни-ниши, кладовой, гардеробной, расширение санузла.
Обе требуют согласования с местной администрацией — в Самарской области это администрации районов по месту нахождения помещения.
Что можно делать без согласования
Всё, что не меняет план квартиры из выписки ЕГРН:
- косметический ремонт: покраска, обои, замена напольного покрытия;
- замена дверей и окон (в тех же проёмах);
- перенос розеток и выключателей;
- замена сантехники на прежнем месте;
- замена батарей отопления на аналогичные.
Что нужно согласовать
Любые изменения конфигурации и инженерки:
- снос, возведение или перенос перегородок;
- увеличение санузла или кухни, их перенос;
- объединение лоджии с комнатой;
- замена ванны на душевую кабину и «мокрые» работы с переносом оборудования;
- установка оборудования, которого нет в техпаспорте (например, газовая плита вместо электрической);
- любые работы с несущими стенами — только по проекту с техническим заключением проектного института.
Важно с 1 июля 2026 года — три новых пункта контроля:
- Замена лёгкой перегородки на тяжёлую. Демонтировали гипсокартон и построили стену из кирпича или пеноблока — это перепланировка: тяжёлые материалы увеличивают нагрузку на перекрытия. Нужны инженерное обследование и согласование.
- Доступ к коммуникациям. Стояки водоснабжения, канализацию и венткоробы нельзя замуровывать в несъёмные короба — обязательны ревизионные люки или съёмные панели.
- «Мокрые зоны». Расширять ванную и санузел за счёт жилой комнаты нельзя, если «мокрая зона» окажется над спальней или гостиной соседей снизу. За счёт коридора или кладовой — можно, но по проекту.
Что запрещено всегда
- полностью сносить несущие стены;
- демонтировать или уменьшать общедомовые венткоробы;
- переносить радиаторы отопления на балкон или лоджию;
- устраивать санузел над жилой комнатой или кухней соседей снизу;
- обустраивать кухню под санузлом соседей сверху;
- объединять газифицированную кухню с комнатой без плотной двери или замены плиты;
- устраивать комнату или кухню без окна;
- в аварийных домах — практически любые вмешательства.
Как согласовать: два этапа на Госуслугах
С 2025 года согласование доступно онлайн во всех регионах, кроме Москвы и Московской области (там — через mos.ru). На Госуслугах работает «Робот Макс»: вводите кадастровый номер — и получаете индивидуальный план согласования под вашу ситуацию.
Этап 1 — согласование возможности работ (до ремонта):
- Соберите документы:
- проект перепланировки от проектной организации с допуском СРО (или эскиз — для простых изменений вроде переноса ненесущей перегородки, уточняйте в согласующем органе);
- согласие всех собственников (письменное; если один заполняет заявление на Госуслугах, остальные подтверждают своими учётными записями);
- согласие банка — если квартира в ипотеке (проверяется по выписке из ЕГРН);
- технический паспорт — можно не прикладывать: согласующий орган запросит его сам, при отсутствии в базах у вас будет 7 рабочих дней на донесение;
- протокол общего собрания собственников дома — только если перепланировка затрагивает общее имущество (например, присоединение части коридора);
- заключение органа охраны памятников — для домов-памятников.
- Подайте заявление через Госуслуги, МФЦ или в администрацию района. Срок — 15 рабочих дней (по общему порядку — до 45 дней).
- Получите решение о согласовании или мотивированный отказ с одной из стандартных причин.
Этап 2 — согласование завершения работ (после ремонта):
- Проведите ремонт строго по одобренному проекту. Отклонение от проекта — это уже самовольная перепланировка.
- Закажите технический план у кадастрового инженера (выбрать его можно через Госуслуги или на электронной платформе кадастровых работ).
- Подайте заявление на согласование завершения работ; если нужна приёмочная комиссия — дату и время осмотра выбираете в личном кабинете. Срок — 13 рабочих дней.
- Оплатите госпошлину и получите обновлённую выписку из ЕГРН — только после внесения записи перепланировка считается завершённой по закону.
Сколько стоит легальная перепланировка
|Статья расходов
|Цена (2026)
|Проект перепланировки (организация с допуском СРО)
|25 000–150 000 руб., при вмешательстве в несущие стены — от 100 000
|Техническое заключение о состоянии конструкций (для несущих стен)
|20 000–60 000 руб.
|Технический план помещения (кадастровый инженер)
|7 000–20 000 руб.
|Технический паспорт в БТИ (если нет)
|от 10 000 руб.
|Госпошлина за кадастровый учёт изменений
|1 000 руб. (физлица), 2 000 руб. (организации)
|Госпошлина за каждое новое помещение (учёт + регистрация права)
|6 000 руб. (физлица), 66 000 руб. (организации)
|Согласование (заявление)
|бесплатно
Госпошлина за учёт изменений и регистрацию новых помещений делится между собственниками поровну; платить нужно каждому, реквизиты — на сайте Росреестра. При отказе Росреестра пошлину можно вернуть или переиспользовать в течение трёх лет. Освобождены от пошлины ветераны и инвалиды ВОВ, бывшие узники концлагерей и военнопленные.
Отдельные затраты — нотариальные согласия собственников (при отсутствии у них учётных записей на Госуслугах), 2 000–10 000 рублей.
Чем грозит самовольная перепланировка
Штраф по ч. 2 ст. 7.21 КоАП — формально символический, но это лишь начало цепочки:
|Последствие
|Сумма/срок
|Штраф гражданину за самовольную перепланировку
|2 000–2 500 руб.
|Штраф должностным лицам
|4 000–5 000 руб.
|Штраф юридическим лицам
|40 000–50 000 руб.
|Неисполнение предписания (ст. 19.5 КоАП)
|повторные штрафы, до 15 000 руб.
|Предписание вернуть в исходное состояние
|срок устанавливает администрация (обычно до 3 месяцев)
|Возмещение ущерба соседям при затоплении из-за переноса мокрых зон
|по факту ущерба
|Продажа квартиры с торгов
|в крайнем случае — по иску администрации через суд
Реальная цена самовольности — не штраф, а расходы: восстановление первоначальной планировки (100 000 – 1 000 000 рублей за одну несущую стену), судебные издержки, невозможность нормально продать квартиру.
Узаконивание «задним числом»: если ремонт уже сделан
Два пути:
Административный. С 2025 года узаконить перепланировку в административном порядке (без суда) можно во всех регионах: подаёте заявление о согласовании сохранения уже выполненных работ с техническим заключением о допустимости и безопасности изменений. Процедура похожа на обычное согласование, но с дополнительной проверкой безопасности.
Судебный. Если административный не сработал — иск о сохранении перепланировки. Суд встанет на вашу сторону, если докажете через экспертизы:
- изменения не затрагивают несущие конструкции и инженерные системы;
- соблюдены санитарные и противопожарные нормы;
- не ухудшены условия проживания соседей;
- изменения технически допустимы.
Занимает от 6 до 8 месяцев: экспертиза 30 000–150 000 рублей, юрист 30 000–100 000, госпошлина 300 рублей. При отказе — принудительный возврат в исходное состояние.
Перепланировка и продажа квартиры
Квартиру с несогласованной перепланировкой формально продать можно, но на практике:
- покупатели опасаются: узаконивание чужого ремонта — их головная боль, часто его вообще нельзя провести;
- если сделка состоялась — цена заметно ниже рыночной;
- ипотечные банки часто отказывают в кредитовании таких объектов;
- в оценке для страховки и залога «красные линии» в техпаспорте снижают стоимость.
Поэтому продуманную стратегию стоит выбрать до выставления на продажу: либо узаконить (дешевле и быстрее — до ремонта), либо честно заявить о перепланировке и согласиться на скидку.
Частный дом и садовый дом: правила проще
Внутри жилого или садового дома согласовывать перепланировку не нужно — но изменения конфигурации (например, из двух комнат сделали три) нужно внести в ЕГРН через технический план кадастрового инженера. Любые изменения наружного облика (пристройки, изменение фасада) требуют уведомления о строительстве — как при ИЖС.
Ипотека: что важно знать заёмщику
Пока квартира в залоге банка:
- перепланировка без письменного согласия банка — нарушение кредитного договора: возможен штраф по тарифам банка, требование досрочного погашения, отказ в рефинансировании и блокировка сделок;
- проверьте и страховой договор — там может быть условие об обязательном согласовании;
- планировку будущего ремонта лучше показать банку до начала работ: многие банки согласуют проекты в рамках сопровождения залога.
Куда обращаться в Самарской области
|Вопрос
|Куда обращаться
|Контакты
|Согласование перепланировки и переустройства
|Администрация района по месту нахождения помещения
|очно, через МФЦ или Госуслуги
|Подача заявления, индивидуальный план согласования
|Госуслуги
|gosuslugi.ru, услуга «Согласование перепланировки»
|Вопросы по перепланировкам в МКД, надзор
|Государственная жилищная инспекция Самарской области
|г. Самара, ул. Льва Толстого, 123; горячая линия 8 (846) 200-02-98; канцелярия 8 (846) 200-02-48; gzhi.samregion.ru
|Вопросы по перепланировкам в Тольятти
|Северо-Западное управление жилинспекции
|г. Тольятти, ул. Ворошилова, 17; 8 (8482) 76-12-33
|Технический паспорт, техплан
|БТИ области, кадастровые инженеры
|выбрать инженера можно на Госуслугах
|Регистрация изменений в ЕГРН
|Росреестр / МФЦ / Госуслуги
|rosreestr.gov.ru, 8 (800) 100-34-34
|Споры о сохранении перепланировки
|Районный суд
|через ГАС «Правосудие»
Частые вопросы
«Заменили ванну на душевую на том же месте — согласовать нужно?» Нет: замена сантехники в прежней точке — это переустройство без изменения планировки, согласование не требуется. Но если душевая появляется на новом месте — уже нужно.
«Соседи жалуются, что я замуровал стояк» — с 1 июля 2026 года несъёмные короба над стояками и вентканалами — нарушение: доступ к коммуникациям должен сохраняться через люки и съёмные панели. Если УК не может обслуживать систему, вас обяжут вскрыть конструкцию за свой счёт.
«Как понять, несущая ли стена?» По поэтажному плану из техпаспорта (несущие — обычно толще и выделены), по проекту дома или запросу в управляющую компанию/застройщика. Работы с несущими стенами согласовываются только через проектный институт — «эскизом» такие изменения не согласуют.
«Купил квартиру с несогласованной перепланировкой — что делать?» Сначала проверьте, попадают ли изменения под запрет (несущие, мокрые зоны над жилыми комнатами) — если нет, есть шанс узаконить административно с техническим заключением. Если изменения затрагивают несущие конструкции — только суд, при отказе возврат в исходное состояние за ваш счёт.
«Перепланировка в новостройке без записи в ЕГРН вообще существует?» С 1 апреля 2024 года перепланировка считается завершённой только со дня внесения изменений в ЕГРН о новых границах и площади. Пока записи нет — помещения в квартире юридически «не существует», что мешает любой сделке.
«Могут ли оштрафовать за перепланировку, которую никто не заметил?» На практике узнают при сделках: покупатель заказывает техпаспорт, и «красные линии» всплывают. Также узнают управляющие компании при обходах, а с развитием единой базы данных о самовольных изменениях риск штрафов по горячим следам растёт.
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