Перепланировка и согласование: что можно трогать в квартире без разрешения, как оформить и чем грозит самовольный ремонт

Снести перегородку между комнатой и коридором, расширить санузел, вынести стену на кухне-нише — на каждом из этих шагов квартира превращается в «проблемный объект»: с несогласованной перепланировкой её сложнее продать, нельзя узаконить ипотеку на рефинансирование, а жилинспекция может обязать вернуть всё как было. С 2025 года согласование стало проще: заявление подаётся через Госуслуги, список документов сокращён, а причины отказа стандартизированы. Разбираем полный порядок для Самарской области на 2026 год.

Перепланировка и переустройство: в чём разница

По Жилищному кодексу это два разных вида работ:

Переустройство — установка, замена или перенос инженерных сетей и сантехнического оборудования (душевая вместо ванны, перенос труб, новая газовая плита вместо электрической);

— установка, замена или перенос инженерных сетей и сантехнического оборудования (душевая вместо ванны, перенос труб, новая газовая плита вместо электрической); Перепланировка — изменение границ и площади помещения: снос и возведение перегородок, организация кухни-ниши, кладовой, гардеробной, расширение санузла.

Обе требуют согласования с местной администрацией — в Самарской области это администрации районов по месту нахождения помещения.

Что можно делать без согласования

Всё, что не меняет план квартиры из выписки ЕГРН:

косметический ремонт: покраска, обои, замена напольного покрытия;

замена дверей и окон (в тех же проёмах);

перенос розеток и выключателей;

замена сантехники на прежнем месте;

замена батарей отопления на аналогичные.

Что нужно согласовать

Любые изменения конфигурации и инженерки:

снос, возведение или перенос перегородок;

увеличение санузла или кухни, их перенос;

объединение лоджии с комнатой;

замена ванны на душевую кабину и «мокрые» работы с переносом оборудования;

установка оборудования, которого нет в техпаспорте (например, газовая плита вместо электрической);

любые работы с несущими стенами — только по проекту с техническим заключением проектного института.

Важно с 1 июля 2026 года — три новых пункта контроля:

Замена лёгкой перегородки на тяжёлую. Демонтировали гипсокартон и построили стену из кирпича или пеноблока — это перепланировка: тяжёлые материалы увеличивают нагрузку на перекрытия. Нужны инженерное обследование и согласование. Доступ к коммуникациям. Стояки водоснабжения, канализацию и венткоробы нельзя замуровывать в несъёмные короба — обязательны ревизионные люки или съёмные панели. «Мокрые зоны». Расширять ванную и санузел за счёт жилой комнаты нельзя, если «мокрая зона» окажется над спальней или гостиной соседей снизу. За счёт коридора или кладовой — можно, но по проекту.

Что запрещено всегда

полностью сносить несущие стены;

демонтировать или уменьшать общедомовые венткоробы;

переносить радиаторы отопления на балкон или лоджию;

устраивать санузел над жилой комнатой или кухней соседей снизу;

обустраивать кухню под санузлом соседей сверху;

объединять газифицированную кухню с комнатой без плотной двери или замены плиты;

устраивать комнату или кухню без окна;

в аварийных домах — практически любые вмешательства.

Как согласовать: два этапа на Госуслугах

С 2025 года согласование доступно онлайн во всех регионах, кроме Москвы и Московской области (там — через mos.ru). На Госуслугах работает «Робот Макс»: вводите кадастровый номер — и получаете индивидуальный план согласования под вашу ситуацию.

Этап 1 — согласование возможности работ (до ремонта):

Соберите документы: проект перепланировки от проектной организации с допуском СРО (или эскиз — для простых изменений вроде переноса ненесущей перегородки, уточняйте в согласующем органе);

согласие всех собственников (письменное; если один заполняет заявление на Госуслугах, остальные подтверждают своими учётными записями);

согласие банка — если квартира в ипотеке (проверяется по выписке из ЕГРН);

технический паспорт — можно не прикладывать: согласующий орган запросит его сам, при отсутствии в базах у вас будет 7 рабочих дней на донесение;

протокол общего собрания собственников дома — только если перепланировка затрагивает общее имущество (например, присоединение части коридора);

заключение органа охраны памятников — для домов-памятников. Подайте заявление через Госуслуги, МФЦ или в администрацию района. Срок — 15 рабочих дней (по общему порядку — до 45 дней). Получите решение о согласовании или мотивированный отказ с одной из стандартных причин.

Этап 2 — согласование завершения работ (после ремонта):

Проведите ремонт строго по одобренному проекту. Отклонение от проекта — это уже самовольная перепланировка. Закажите технический план у кадастрового инженера (выбрать его можно через Госуслуги или на электронной платформе кадастровых работ). Подайте заявление на согласование завершения работ; если нужна приёмочная комиссия — дату и время осмотра выбираете в личном кабинете. Срок — 13 рабочих дней. Оплатите госпошлину и получите обновлённую выписку из ЕГРН — только после внесения записи перепланировка считается завершённой по закону.

Сколько стоит легальная перепланировка

Статья расходов Цена (2026) Проект перепланировки (организация с допуском СРО) 25 000–150 000 руб., при вмешательстве в несущие стены — от 100 000 Техническое заключение о состоянии конструкций (для несущих стен) 20 000–60 000 руб. Технический план помещения (кадастровый инженер) 7 000–20 000 руб. Технический паспорт в БТИ (если нет) от 10 000 руб. Госпошлина за кадастровый учёт изменений 1 000 руб. (физлица), 2 000 руб. (организации) Госпошлина за каждое новое помещение (учёт + регистрация права) 6 000 руб. (физлица), 66 000 руб. (организации) Согласование (заявление) бесплатно

Госпошлина за учёт изменений и регистрацию новых помещений делится между собственниками поровну; платить нужно каждому, реквизиты — на сайте Росреестра. При отказе Росреестра пошлину можно вернуть или переиспользовать в течение трёх лет. Освобождены от пошлины ветераны и инвалиды ВОВ, бывшие узники концлагерей и военнопленные.

Отдельные затраты — нотариальные согласия собственников (при отсутствии у них учётных записей на Госуслугах), 2 000–10 000 рублей.

Чем грозит самовольная перепланировка

Штраф по ч. 2 ст. 7.21 КоАП — формально символический, но это лишь начало цепочки:

Последствие Сумма/срок Штраф гражданину за самовольную перепланировку 2 000–2 500 руб. Штраф должностным лицам 4 000–5 000 руб. Штраф юридическим лицам 40 000–50 000 руб. Неисполнение предписания (ст. 19.5 КоАП) повторные штрафы, до 15 000 руб. Предписание вернуть в исходное состояние срок устанавливает администрация (обычно до 3 месяцев) Возмещение ущерба соседям при затоплении из-за переноса мокрых зон по факту ущерба Продажа квартиры с торгов в крайнем случае — по иску администрации через суд

Реальная цена самовольности — не штраф, а расходы: восстановление первоначальной планировки (100 000 – 1 000 000 рублей за одну несущую стену), судебные издержки, невозможность нормально продать квартиру.

Узаконивание «задним числом»: если ремонт уже сделан

Два пути:

Административный. С 2025 года узаконить перепланировку в административном порядке (без суда) можно во всех регионах: подаёте заявление о согласовании сохранения уже выполненных работ с техническим заключением о допустимости и безопасности изменений. Процедура похожа на обычное согласование, но с дополнительной проверкой безопасности.

Судебный. Если административный не сработал — иск о сохранении перепланировки. Суд встанет на вашу сторону, если докажете через экспертизы:

изменения не затрагивают несущие конструкции и инженерные системы;

соблюдены санитарные и противопожарные нормы;

не ухудшены условия проживания соседей;

изменения технически допустимы.

Занимает от 6 до 8 месяцев: экспертиза 30 000–150 000 рублей, юрист 30 000–100 000, госпошлина 300 рублей. При отказе — принудительный возврат в исходное состояние.

Перепланировка и продажа квартиры

Квартиру с несогласованной перепланировкой формально продать можно, но на практике:

покупатели опасаются: узаконивание чужого ремонта — их головная боль, часто его вообще нельзя провести;

если сделка состоялась — цена заметно ниже рыночной;

ипотечные банки часто отказывают в кредитовании таких объектов;

в оценке для страховки и залога «красные линии» в техпаспорте снижают стоимость.

Поэтому продуманную стратегию стоит выбрать до выставления на продажу: либо узаконить (дешевле и быстрее — до ремонта), либо честно заявить о перепланировке и согласиться на скидку.

Частный дом и садовый дом: правила проще

Внутри жилого или садового дома согласовывать перепланировку не нужно — но изменения конфигурации (например, из двух комнат сделали три) нужно внести в ЕГРН через технический план кадастрового инженера. Любые изменения наружного облика (пристройки, изменение фасада) требуют уведомления о строительстве — как при ИЖС.

Ипотека: что важно знать заёмщику

Пока квартира в залоге банка:

перепланировка без письменного согласия банка — нарушение кредитного договора: возможен штраф по тарифам банка, требование досрочного погашения, отказ в рефинансировании и блокировка сделок;

проверьте и страховой договор — там может быть условие об обязательном согласовании;

планировку будущего ремонта лучше показать банку до начала работ: многие банки согласуют проекты в рамках сопровождения залога.

Куда обращаться в Самарской области

Вопрос Куда обращаться Контакты Согласование перепланировки и переустройства Администрация района по месту нахождения помещения очно, через МФЦ или Госуслуги Подача заявления, индивидуальный план согласования Госуслуги gosuslugi.ru, услуга «Согласование перепланировки» Вопросы по перепланировкам в МКД, надзор Государственная жилищная инспекция Самарской области г. Самара, ул. Льва Толстого, 123; горячая линия 8 (846) 200-02-98; канцелярия 8 (846) 200-02-48; gzhi.samregion.ru Вопросы по перепланировкам в Тольятти Северо-Западное управление жилинспекции г. Тольятти, ул. Ворошилова, 17; 8 (8482) 76-12-33 Технический паспорт, техплан БТИ области, кадастровые инженеры выбрать инженера можно на Госуслугах Регистрация изменений в ЕГРН Росреестр / МФЦ / Госуслуги rosreestr.gov.ru, 8 (800) 100-34-34 Споры о сохранении перепланировки Районный суд через ГАС «Правосудие»

Частые вопросы

«Заменили ванну на душевую на том же месте — согласовать нужно?» Нет: замена сантехники в прежней точке — это переустройство без изменения планировки, согласование не требуется. Но если душевая появляется на новом месте — уже нужно.

«Соседи жалуются, что я замуровал стояк» — с 1 июля 2026 года несъёмные короба над стояками и вентканалами — нарушение: доступ к коммуникациям должен сохраняться через люки и съёмные панели. Если УК не может обслуживать систему, вас обяжут вскрыть конструкцию за свой счёт.

«Как понять, несущая ли стена?» По поэтажному плану из техпаспорта (несущие — обычно толще и выделены), по проекту дома или запросу в управляющую компанию/застройщика. Работы с несущими стенами согласовываются только через проектный институт — «эскизом» такие изменения не согласуют.

«Купил квартиру с несогласованной перепланировкой — что делать?» Сначала проверьте, попадают ли изменения под запрет (несущие, мокрые зоны над жилыми комнатами) — если нет, есть шанс узаконить административно с техническим заключением. Если изменения затрагивают несущие конструкции — только суд, при отказе возврат в исходное состояние за ваш счёт.

«Перепланировка в новостройке без записи в ЕГРН вообще существует?» С 1 апреля 2024 года перепланировка считается завершённой только со дня внесения изменений в ЕГРН о новых границах и площади. Пока записи нет — помещения в квартире юридически «не существует», что мешает любой сделке.

«Могут ли оштрафовать за перепланировку, которую никто не заметил?» На практике узнают при сделках: покупатель заказывает техпаспорт, и «красные линии» всплывают. Также узнают управляющие компании при обходах, а с развитием единой базы данных о самовольных изменениях риск штрафов по горячим следам растёт.

Полезные ссылки

Покупка, продажа и дарение жилья: как оформить сделку с недвижимостью в Самарской области без рисков и переплат (перепланировка в сделках — прямое продолжение)

Ипотека и страхование: каникулы до 18 месяцев, рефинансирование без убытков, вычет за проценты и возврат страховки (согласие банка и страховой)

Дачная амнистия и оформление дома на участке: как узаконить дачу в Самарской области до 2031 года (уведомительный порядок в частном доме)